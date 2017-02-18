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«Хватит уже издеваться над гимном России!» Губерниев выскочил и спас ситуацию

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Российские биатлонисты исполняют гимн
Российские биатлонисты исполняют гимнИсточник: Reuters

Вы будете смеяться, но гимн России снова перепутали. Это произошло после исторической победы наших биатлонистов в Австрии.

Ну да, золото историческое. Десять лет наши мужики не могли ничего выиграть на чемпионате мира по биатлону. И тут бац – и в дамках.

Собралась громадная куча народу на медальной площади, где обычно проходят церемонии. В основном все – иностранцы. Немецкие, австрийские, норвежские флаги развевались над ликующей толпой.

Российская четверка поднялась на высшую ступень пьедестала. Время для гимна России. Мелодия поплыла над толпой…

Но что это? До наших болельщиков доходит, что звучит «Патриотическая песня» Михаила Глинки. То есть российский гимн, но с 1990 по 2001 год. То есть гимн как бы устарел.

«Позор! – раздалось в толпе. – Хватит уже издеваться над гимном России!»

– Ой, извините, организационная ошибка, – на английском объявили организаторы. Если бы мы видели их лица в этот момент, то заметили бы, как они залились краской.

Но тут на сцену, как чертик из табакерки, выскочил Дмитрий Губерниев. Словно дирижер Спиваков он начал размахивать руками и призывать биатлонистов: «Давайте петь гимн а капелла!»

Наши мужички спели своими басистыми голосами. И вы знаете, запомнится это гораздо лучше, чем если бы такой накладки не произошло. То есть золото получилось с элементами курьеза.

Вообще вы заметили, что за границей слишком часто стали ошибаться, когда ставят на церемониях гимн России? На днях обсуждал с Губерниевым эту тему. Он ведь выскочил не просто так. На чемпионате Европы наш гимн поставили просто не в то время, когда шла букетная церемония. Вот почему украинки ушли с пьедестала (и тут нет никакой политики).

А помните, как дико исполнила гимн России девушка перед финалом чемпионата мира по хоккею с мячом? Не удивлюсь, если поэтому наши хоккеисты завалили тот матч против шведов. Их моральный дух оказался подорван.

Если серьезно, то мы слишком резко реагируем на такие накладки. Ну ошиблись люди, с кем не бывает.

Мне же отвечают: «Такие ошибки стали слишком уж частыми. Это происходит систематически и регулярно. Гимн чужой страны – России или Эфиопии – нужно уважать, и здесь не может быть другого мнения».

Что тут скажешь? Подождем до воскресенья. Надеюсь, наши биатлонисты завоюют еще одно золото, и тогда мы увидим, какой гимн России из своих архивов достанут австрийцы.

Новые санкции уже ждут: для человека, перепутавшего гимн, готово наказание

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