Удрать от Фуркада, финишировать с флагом, спасти гимн. Лучший день ЧМ-2017!

Биатлонисты сборной России Источник: Reuters

Предпоследний день чемпионата мира по биатлону получился невероятным. Мужская сборная России выиграла золото в эстафете, и сразу четыре наших биатлониста стали чемпионами мира: Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков, Антон Шипулин. Но этим день не закончился: на церемонии награждения нас ждал еще один сюрприз, который мы не забудем никогда.



Как удивил Антон Шипулин

В каком сне могло нам присниться, что уйдя на последний круг всего-навсего в четырех секундах впереди от Фуркада, Антон Шипулин финиширует с флагом? Какой угодно сюжет можно было прогнозировать: Фуркад отсиделся за спиной – выскочил на финишной прямой первым, Фуркад рванул сразу и обошел Шипулина, не дожидаясь последних метров, фотофиниш, наконец. Но Шипулин не просто сохранил эти секунды – он увеличил просвет настолько, что ему хватило времени подъехать к болельщикам и взять огромный флаг для более эффектного финиша. Вы верили свои глазам, когда смотрели на это?

На флаге красовалась огромная надпись: Бежецк. Наверное, все 22 196 человек, проживающие в этом городе в Тверской области, радостно завопили: «Смотри, Бежецк»!

Смотри, Бежецк! Смотри, Россия! Смотри, весь мир! Вот так может бороться наша команда.

Самый правильный ответ Фуркаду

Конечно, это победа не одного Антона Шипулина, на которого, как всегда, свалилось больше всего похвалы. Разве не молодец Максим Цветков, который сумел собраться после абсолютно провального старта на этом турнире и так здорово прошел свой этап. Ключевой была его стрельба – безукоризненная, точная.»Стрелять и терпеть, что есть силы» – эту свою установку прапорщик ЦСКА выполнил мастерски. А после, что удивительно, нашел момент извиниться перед болельщиками за 69-е место в спринте. Сильный и честный парень.

А Бабиков! Вот кто вывел сборную России на первое место. Шипулин потом удивится: «Да такое раз в жизни было, чтоб мне передавали эстафету первому, а так всю жизнь приходилось догонять».

Бабиков дотерпел и даже проявил крайнюю заботу о Шипулине: хотел пропустить австрийца Эдера вперед, чтоб тот первым отправил бежать своего финишера, а Антон бы уже пристроился за Ландертингером. Но Эдер раскусил этот коварный замысел уфимского парня и остался позади.

«Так глуповато мы потеряли несколько секунд», -- сокрушался потом Бабиков. Тут не поспоришь, действительно неважно вышло, учитывая, с кем пришлось бороться Шипулину на финишном этапе.

Именно такая победа стала самым достойным ответом Мартену Фуркаду в споре, разразившемся на ЧМ-2017. Про него знает каждый, поэтому напоминать сюжет нет смысла. Важно, что эта победа случилась. Можно подлить сюда пафоса и заявить: так мы спасли свою честь.

А потом – спасли свой гимн.

Гимн не тот!

В самый торжественный момент церемония награждения стала настоящим бардаком. Когда зазвучал гимн, наши парни стали махать руками и делать знаки организаторам. Особенно активным был Антон Шипулин: «Гимн не тот!»

Какое-то время французы и австрийцы ничего не могли понять. Они не обязаны помнить правильную мелодию российского гимна, тем более, что наши биатлонисты не так часто дают шанс послушать его на церемониях награждения.

Перед тем как зазвучать гимну, все стоявшие на пьедестале сняли головные уборы. Когда поняли, что гимн этот уже давно не гимн, стали шапки надевать. Торжество, да и только.

Когда к нашим парням подбежал Дмитрий Губерниев и вручил им микрофон, стало понятно, кто в этой четверке самый смелый. Это, конечно же, Максим Цветков.

Многие из вас решатся спеть во весь голос в микрофон перед огромной аудиторией? А Максим пел. Другие ребята поддерживали, как могли, но их было не так слышно. Жаль, что Губерниев не принес четыре микрофона.

Браво, Максим! Браво, парни! Это была еще одна ваша победа в этот день.