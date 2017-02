Камни в почках. Почему отменили бой Федора Емельяненко?

«Советский спорт» рассказывает, как сорвался поединок российского бойца Федора Емельяненко на турнире Bellator 172.



О том, что Последний император не обрадует публику своим выступлением, стало известно сегодня. За несколько часов до старта турнира президент американского промоушена Скотт Кокер заявил, что Мэтт Митрион, который и должен был драться с Емельяненко, испытывает определенные проблемы со здоровьем. О чем именно идет речь, глава спортивной организации уточнять не стал.

Due to illness, @mattmitrione will be unable to compete tonight at #Bellator172 . @THEREALPUNK vs @PatrickyPitbull promoted to main event.

Позже представитель Федора подтвердил эту информацию, рассказав, что у американца обнаружены камни в почках. А ведь мы помним, как Мэтт обещал «отправить легенду в нокаут»...

Сейчас весь мир ММА расстроен этой новостью, поскольку всем известно, что в случае победы, Емельяненко мог побороться за титул чемпиона. Но больше всего удивляет другое – руководство Bellator не смогло найти замену Митриону! Неужели у них не было запасного варианта?

Американский журналист Ариэль Хельвани убежден: ничего искать не надо было – известный средневес Чайл Соннен лично связался с руководством организации и предложил свою кандидатуру, однако, получил отказ.

«Соннен изъявил желание подраться с Федором за несколько часов до того, как стало известно об отказе Митриона. Руководство Bellator это устроило, но стороны не смогли договориться», – сообщил Хельвани.

Chael Sonnen offered to fight Fedor on just hours notice, I'm told. He was ready to go. Bellator was interested but it didn't come together.