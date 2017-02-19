Камни в почках. Почему отменили бой Федора Емельяненко?
«Советский
спорт» рассказывает, как сорвался поединок российского бойца Федора Емельяненко
на турнире Bellator
172.
О том, что Последний император не обрадует публику своим выступлением, стало известно сегодня. За несколько часов до старта турнира президент американского промоушена Скотт Кокер заявил, что Мэтт Митрион, который и должен был драться с Емельяненко, испытывает определенные проблемы со здоровьем. О чем именно идет речь, глава спортивной организации уточнять не стал.
Due to illness, @mattmitrione will be unable to compete tonight at #Bellator172. @THEREALPUNK vs @PatrickyPitbull promoted to main event.— Scott Coker (@ScottCoker) 18 февраля 2017 г.
Позже представитель Федора подтвердил эту информацию, рассказав, что у американца обнаружены камни в почках. А ведь мы помним, как Мэтт обещал «отправить легенду в нокаут»...
Сейчас весь мир ММА расстроен этой новостью, поскольку
всем известно, что в случае победы, Емельяненко мог побороться за титул
чемпиона. Но больше всего удивляет другое – руководство Bellator не
смогло найти замену Митриону! Неужели у них не было запасного варианта?
Американский журналист Ариэль Хельвани убежден: ничего искать не надо было
– известный средневес Чайл Соннен лично связался с руководством организации и
предложил свою кандидатуру, однако, получил отказ.
«Соннен изъявил желание подраться с Федором за несколько часов до того, как стало известно об отказе Митриона. Руководство Bellator это устроило, но стороны не смогли договориться», – сообщил Хельвани.
Chael Sonnen offered to fight Fedor on just hours notice, I'm told. He was ready to go. Bellator was interested but it didn't come together.— Ariel Helwani (@arielhelwani) 18 февраля 2017 г.
Вообще, в последнее время к этому бойцу относятся по-разному: кто-то продолжает уважать его за яркое противостояние с Андерсеном Силвой, а кто-то наоборот – высмеивает каждое его слово и обвиняет в договорных боях. Еще бы, Соннен, судя по всему, заблудился в весовых категориях…
Здесь все предельно ясно: Федор был и остается одной из самых ярких фигур смешанных единоборств. Выиграть что-то с его имени старается каждый. Это касается и Соннена, который прекрасно знал, что никакого поединка с Емельяненко не будет, зато будет «лишний шум».
Но самая грустная новость – заявление Емельяненко.
Судя по всему, фанатам смешанных единоборств придется подождать еще пару
месяцев:
«Несколько минут назад Bellator
официально отменил бой, так как мой соперник, попал в больницу. Была проделана
большая работа, я серьезно готовился к этому поединку, но, к сожалению, сегодня
он не состоится.
Желаю скорейшего выздоровления Мэтту. Наш бой перенесут на несколько месяцев, чтобы Митрион смог восстановиться. Большое спасибо всем, кто помогал мне в подготовке к этому поединку, кто молился, переживал и болел. Слава Богу за все!», – обратился к своим фанатам Федором Емельяненко.
Несколько минут назад Беллатор официально отменил бой, так как мой соперник, попал в больницу. Была проделана большая работа, я серьезно готовился к этому поединку, но, к сожалению, сегодня он не состоится. Желаю скорейшего выздоровления Мэтту. Наш бой перенесут на несколько месяцев, чтобы Митрион смог восстановиться. Большое спасибо всем, кто помогал мне в подготовке к этому поединку, кто молился, переживал и болел. Слава Богу за все!
Многие подумают, что Митрион решил обмануть всех – пропиариться за счет Емельяненко, а потом удачно выйти из игры. Судя по информации в СМИ, американец до сих пор находится в госпитале. Видимо, у него действительно серьезные проблемы со здоровьем, и он не сможет выйти на поединок. Единственный вопрос, который остается открытым – почему руководство Bellator не позаботилось о замене Митриона?
Прогноз на поединок, если он когда-нибудь состоится.