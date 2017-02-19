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Камни в почках. Почему отменили бой Федора Емельяненко?

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Федор Емельяненко
Федор ЕмельяненкоИсточник: Associated Press

«Советский спорт» рассказывает, как сорвался поединок российского бойца Федора Емельяненко на турнире Bellator 172.

О том, что Последний император не обрадует публику своим выступлением, стало известно сегодня. За несколько часов до старта турнира президент американского промоушена Скотт Кокер заявил, что Мэтт Митрион, который и должен был драться с Емельяненко, испытывает определенные проблемы со здоровьем. О чем именно идет речь, глава спортивной организации уточнять не стал.

Позже представитель Федора подтвердил эту информацию, рассказав, что у американца обнаружены камни в почках. А ведь мы помним, как Мэтт обещал «отправить легенду в нокаут»... 

Сейчас весь мир ММА расстроен этой новостью, поскольку всем известно, что в случае победы, Емельяненко мог побороться за титул чемпиона. Но больше всего удивляет другое – руководство Bellator не смогло найти замену Митриону! Неужели у них не было запасного варианта?

Американский журналист Ариэль Хельвани убежден: ничего искать не надо было – известный средневес Чайл Соннен лично связался с руководством организации и предложил свою кандидатуру, однако, получил отказ.

«Соннен изъявил желание подраться с Федором за несколько часов до того, как стало известно об отказе Митриона. Руководство Bellator это устроило, но стороны не смогли договориться», – сообщил Хельвани.

Вообще, в последнее время к этому бойцу относятся по-разному: кто-то продолжает уважать его за яркое противостояние с Андерсеном Силвой, а кто-то наоборот – высмеивает каждое его слово и обвиняет в договорных боях. Еще бы, Соннен, судя по всему, заблудился в весовых категориях…

Здесь все предельно ясно: Федор был и остается одной из самых ярких фигур смешанных единоборств. Выиграть что-то с его имени старается каждый. Это касается и Соннена, который прекрасно знал, что никакого поединка с Емельяненко не будет, зато будет «лишний шум».

Но самая грустная новость – заявление Емельяненко. Судя по всему, фанатам смешанных единоборств придется подождать еще пару месяцев:

«Несколько минут назад Bellator официально отменил бой, так как мой соперник, попал в больницу. Была проделана большая работа, я серьезно готовился к этому поединку, но, к сожалению, сегодня он не состоится. 

Желаю скорейшего выздоровления Мэтту. Наш бой перенесут на несколько месяцев, чтобы Митрион смог восстановиться. Большое спасибо всем, кто помогал мне в подготовке к этому поединку, кто молился, переживал и болел. Слава Богу за все!», – обратился к своим фанатам Федором Емельяненко.

Несколько минут назад Беллатор официально отменил бой, так как мой соперник, попал в больницу. Была проделана большая работа, я серьезно готовился к этому поединку, но, к сожалению, сегодня он не состоится. Желаю скорейшего выздоровления Мэтту. Наш бой перенесут на несколько месяцев, чтобы Митрион смог восстановиться. Большое спасибо всем, кто помогал мне в подготовке к этому поединку, кто молился, переживал и болел. Слава Богу за все!

Публикация от Федор Емельяненко (@fedoremelianenkoofficial)

Многие подумают, что Митрион решил обмануть всех – пропиариться за счет Емельяненко, а потом удачно выйти из игры. Судя по информации в СМИ, американец до сих пор находится в госпитале. Видимо, у него действительно серьезные проблемы со здоровьем, и он не сможет выйти на поединок. Единственный вопрос, который остается открытым – почему руководство Bellator не позаботилось о замене Митриона?

«Жалко Федора». Американские фанаты ММА — о срыве боя Емельяненко - Митрион
«Жалко Федора». Американские фанаты ММА — о срыве боя Емельяненко - Митрион

Прогноз на поединок, если он когда-нибудь состоится.

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