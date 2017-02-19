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«Жалко Федора». Американские фанаты ММА — о срыве боя Емельяненко - Митрион

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Жалко Федора». Американские фанаты ММА — о срыве боя Емельяненко - Митрион

В воскресенье ночью, примерно в два часа, появилась информация об отмене поединка Федора Емельяненко и Мэтта Митриона, который должен был стать главным элементом шоу турнира Bellator 172.

Об отмене боя сообщил глава промоушена Скотт Кокер.

«Из-за болезни Мэтт Митрион не сможет подраться сегодня вечером на Bellator 172», – написал Кокер на своей странице в Twitter.

По данным СМИ, у американского спортсмена были обнаружены камни в почках. «Советский спорт» собрал комментарии американских фанатов ММА на различных популярных сайтах.

«Камни в почках». Почему отменили бой Федора Емельяненко?

«Советский спорт» рассказывает, как сорвался поединок российского бойца Федора Емельяненко на турнире Bellator 172.

Bajafox

- Представляю, какого людям, которые купили билет на это шоу…

Tony

- Митриона - в бан на постоянно. Как можно было так подвести всех? Прямо так, появилась болезнь внезапно? Прямо за несколько часов до боя? Не верю. Митрион просто забоялся Федора. Он мог бы сообщить о своих камнях в почках намного раньше. Сколько тяжеловесов Bellator мечтают о бое с Емельяненко. А тут Митрион вытворяет. Камни в почках… Пить меньше надо алкоголя!

Jhon B

- Я бы хотел посмотреть на бой Емельяненко против Чейка Конго.

Ktulku

- Черт возьми, Мэтт Митрион…

Ferguson

- Может быть у Митриона нашли допинг? И пытаются скрыть этот факт? Просто почки больны…

Fill

- Да, конечно, отмена боя — это всегда плохо. Но почему организаторы не подстраховались и не нашли замену? Почему сорвали шоу?

Hi Ggop

- Ждал выступления Федора Емельяненко несколько месяцев. Хотел купить билет и прилететь в Сан-Хосе, но не успел: все закончились. Теперь понимаю, что мне повезло. Федора бы не увидел. А так деньги сохранил. Хоть один плюс.

Many Flowers

- Известно, что Митрион — алкоголик. Он сам об этом говорил. Вот и камни понятно откуда.

Maurisio

- Пусть Федор в следующем бою сразу дерется за титул против Виталия Минакова. Это будет суперпоединок.

Liga

- Главное, чтобы Митрион поправился. Здоровье — важнее всего.

Angel

- Жалко Федора. Готовился мужик, готовился. Жалко его фанатов. Ну, никто не умер, поэтому все хорошо.

Прогноз на поединок, если он когда-нибудь состоится.

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