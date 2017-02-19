«Жалко Федора». Американские фанаты ММА — о срыве боя Емельяненко - Митрион
В воскресенье ночью, примерно в два часа, появилась информация об отмене поединка Федора Емельяненко и Мэтта Митриона, который должен был стать главным элементом шоу турнира Bellator 172.
Об отмене боя сообщил глава промоушена Скотт Кокер.
«Из-за болезни Мэтт Митрион не сможет подраться сегодня вечером на Bellator 172», – написал Кокер на своей странице в Twitter.
По данным СМИ, у американского спортсмена были обнаружены камни в почках. «Советский спорт» собрал комментарии американских фанатов ММА на различных популярных сайтах.
«Советский спорт» рассказывает, как сорвался поединок российского бойца Федора Емельяненко на турнире Bellator 172.
Bajafox
- Представляю, какого людям, которые купили билет на это шоу…
Tony
- Митриона - в бан на постоянно. Как можно было так подвести всех? Прямо так, появилась болезнь внезапно? Прямо за несколько часов до боя? Не верю. Митрион просто забоялся Федора. Он мог бы сообщить о своих камнях в почках намного раньше. Сколько тяжеловесов Bellator мечтают о бое с Емельяненко. А тут Митрион вытворяет. Камни в почках… Пить меньше надо алкоголя!
Jhon B
- Я бы хотел посмотреть на бой Емельяненко против Чейка Конго.
Ktulku
- Черт возьми, Мэтт Митрион…
Ferguson
- Может быть у Митриона нашли допинг? И пытаются скрыть этот факт? Просто почки больны…
Fill
- Да, конечно, отмена боя — это всегда плохо. Но почему организаторы не подстраховались и не нашли замену? Почему сорвали шоу?
Hi Ggop
- Ждал выступления Федора Емельяненко несколько месяцев. Хотел купить билет и прилететь в Сан-Хосе, но не успел: все закончились. Теперь понимаю, что мне повезло. Федора бы не увидел. А так деньги сохранил. Хоть один плюс.
Many Flowers
- Известно, что Митрион — алкоголик. Он сам об этом говорил. Вот и камни понятно откуда.
Maurisio
- Пусть Федор в следующем бою сразу дерется за титул против Виталия Минакова. Это будет суперпоединок.
Liga
- Главное, чтобы Митрион поправился. Здоровье — важнее всего.
Angel
- Жалко Федора. Готовился мужик, готовился. Жалко его фанатов. Ну, никто не умер, поэтому все хорошо.
Прогноз на поединок, если он когда-нибудь состоится.