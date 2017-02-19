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Федор показал всем… Толю Токова! Ученик Емельяненко победил американца в США

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Федор показал всем… Толю Токова! Ученик Емельяненко победил американца в США

В воскресенье фанаты ММА во всем мире ждали поединок между Федором Емельяненко и американцем Мэттом Митрионом. Бой должен был пройти в Сан-Хосе в рамках турнира Bellator 172.

Однако, за несколько часов до турнира выяснилось, что американский боец находится в больнице с жуткими болями в животе. У него в почках были обнаружены камни. Глава промоушена Скотт Кокер отменил поединок, не задумываясь. 

Это очень расстроило болельщиков. Очень многие американцы и россияне, проживающие в США, сдали билеты на турнир и потребовали вернуть деньги. Организация не отказала. Мало того, оплатила дорогу на проезд.

Миллионы расстроенных фанатов: бой Федора отменили...Но даже несмотря на это Емельяненко стал одним из героев бойцовского шоу. Дело в том, что в рамках турнира выступил ученик Последнего императора — Анатолий Токов, которому исполнилось 27 лет за два дня до поединка. Соперником бывшего чемпиона лиги ACB в среднем весе стал 34-летний американец Франциско Франце. Федор Емельяненко вышел секундировать.

С первых секунд Токов показывает свое превосходство над соперников в стойке. В середине раунда россиянин решил провести тейкдаун. Он повалил американца на настил «клетки», где чуть не попался там болевой прием. Франц захватил руку россиянина и пытался провести прием «треугольник». В этом моменте стало тревожно. Но в зале слышались крики в поддержку Токова. К большому счастью, Анатолий выбрался из критического для себя положения. В первом раунде он не показал себя.

В перерыве в «клетку» вышел Федор Емельяненко и на правах тренера сделал своему воспитаннику втык.

«Что ты с ним возишься? В стоечку встань, подвигайся. Ты на руках, на ногах в три раза быстрее, а начинаешь с ним бороться. Первый раунд не за тобой. Не надо бороться с бразильцами, понял?», - именно с таким наставлением от грозного учителя Токов отправился на второй раунд.

Во второй пятиминутке Токов больше не лез в борьбу, отрабатывая в стойке. Несколько пропущенных ударов заставили американца потянуть время. Франц указывал на то, что россиянин ударил ногой ему в пах. Две минуты пытался прийти в себя Франциско, а когда поединок продолжился американец уже ничего не смог сделать. Он пытался вновь перевести Токова в партер, но сил в борьбе ему уже не хватило. Россиянин добил американца в маунте. Технический нокаут во втором раунде.

Радости не было предела. Первым Анатолия поздравил Федор Емельяненко.

- Я не ожидал, что в борьбе будет так тяжело, - сказал Токов сразу после поединка,. - Начал переживать, когда он забрал мою руку.

- В будущем с кем ты хочешь подраться?
- Мне все равно. Просто буду рад сюда приехать и подраться.

«Мэтт оказался в больнице по состоянию здоровья. Мне очень жаль, ведь мы готовились к бою. В ближайшее время Скотт Кокер сообщит, когда точно состоится наш поединок», – сказал Емельяненко после поединка Токов — Франце.

«Жалко Федора». Американские фанаты ММА — о срыве боя Емельяненко - Митрион

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