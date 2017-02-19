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Вы видели, как Радулов вырубил конкурента Овечкина – финна Лайне? (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Вы видели, как Радулов вырубил конкурента Овечкина – финна Лайне? (видео)

Форвард «Монреаля» Александр Радулов неаккуратно сыграл в центре площадки, что едва не привело к травме.


Вот «Монреаль» сменил тренера, на лавку вернулся Клод Жюльен, а мы словно на машине времени рванули на 10 лет назад.

Но все равно команда пока не вышла из кризиса. «Канадиенс» проиграли седьмой раз в последних восьми матчах. Пока сохраняют первое место в дивизионе, но у них его вполне может отобрать «Оттава».

А ведь все начиналось хорошо. На 12-й минуте защитник Андрей Марков получил прекрасный пас от Макса Пачиоретти и отправил шайбу в пустые ворота.


Но после этого «Монреаль» не мог забить ничего.


«Проблема в том, что ребята нервничают, и нашей команде в данный момент не хватает уверенности», - пришел к выводу Клод Жюльен.

И это видно уже вот по такому эпизоду.


Конец второго периода, счет 1:1. В центре площадки катит финский вундеркинд «Виннипега» Патрик Лайне. Парнишке только 18 лет, но он уже забил 28 голов в этом сезоне.

И вот на него, как коршун, налетает Александр Радулов. Просто врезается на полной скорости. Совершенно без злого умысла. Там не было попытки применить сокрушительный силовой прием. Просто Радулов попал не на ту траекторию и не увидел вовремя Лайне, оказавшегося у него на пути.

Вообще такие стыки могут привести к очень серьезным травмам. Но тут обошлось. Ошарашенный Лайне сидел на лавке, потрясывая головой. У нему подошел врач: «Все ли в порядке?»

Оказалось, что да. В концовке матча Лайне отправил шайбу в пустые ворота «Монреаля», закрепив победу своей команды.

«Я стараюсь за короткий период узнать о нашей команде как можно больше, - объясняет Жюльен. – График плотный, идет сезон, и времени почти нет».

Кстати, о решениях нового тренера. Александр Радулов и Макс Пачиоретти играли поначалу в первом звене с Алексом Гальченюком, но потом того опустили в третью тройку. Так что возможно, знаменитая связка двух Алексов – Радулов и Гальченюк – будет разбита.

Матч

Монреаль - Виннипег - 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Голы:

Марков (Пачиоретти, Гальченюк), 11:04 (1:0). Армиа 24:52 (1:1). Перро (Бафлин, Лайне), 41:16 (1:2). Лайне (Перро, Чиаро), 58:43 (1:3).

Место и дата

18 февраля 22:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция

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