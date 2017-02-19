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Кто если не Митрион? Возможные соперники для Федора Емельяненко

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Кто если не Митрион? Возможные соперники для Федора Емельяненко

Бой Федор Емельяненко — Мэтт Митрион сорвался из-за проблем со здоровьем у американского бойца. Если точнее, у спортсмена по прозвищу Мясная голова в почках обнаружили камни.

Сколько Митрион будет лечиться, неизвестно. Камни в почках — это серьезное заболевание. На восстановление может понадобиться от одного месяца до полугода, а может быть, и больше.

Но станет ли ждать Федор Емельяненко? Он прошел полноценный тренировочный сбор и ждать еще полгода — это значит растерять форму, а потом снова ее набирать. Как заявил Последний император, он готов провести бой в Bellator в мае или июне. Глава промоушена Скотт Кокер публично озвучил, что если бой с Митрионом не состоится в течение двух-трех месяцев, то, вполне вероятно, у Федора появится новый соперник.

«Советский спорт» рассмотрел несколько кандидатур, кроме Мэтта Митриона.

1-й вариант
Шансы на организацию боя: 40%

Мохаммед Лаваль

Имя Лаваля назвал сам Скотт Кокер. Значит, что эта кандидатура на данный момент автоматически лидирует в нашем списке.

Сейчас Лавалю 36 лет. Он может провести потрясающий поединок (как против Иржи Прохазки), так и провальный (как против Мирко Филипповича).

Последнее время Лаваль по прозвищу Кинг Мо совмещает выступление в Bellator и в японском промоушене Rizin. Он уже два года подряд принимает участие в Гран-при японской организации в канун Нового года. Если в 2015 году он стал победителем, одержав победы над Бреттом Макдермотом, Теодорасом Окстуолисом и Иржи Прохазкой, то в 2016 году — он занял второе место, в финале проиграв легенде ММА Мирко Филипповичу техническим нокаутом во втором раунде.

2-й вариант
Шансы на организацию боя: 35%

Чейк Конго

41-летний француз — интересный соперник. Несмотря на то, что его лучшие годы давно позади, он до сих пор может дать фору любому молодому бойцу. В 2014 году он проиграл Виталию Минакову по очкам, а в 2015-м — Лавалю раздельным решением. Остальные последние поединки он выигрывал. В 2015 году, кстати, он победил россиянина Александра Волкова, который сейчас выступает в UFC. На данный момент француз имеет серию из четырех побед кряду и является главным претендентом на пояс чемпиона Bellator в тяжелом весе. Так что Емельяненко и Конго могли бы разыграть вакантный титул в мае.

3-й вариант
Шансы на организацию боя: 15%

Джеви Аяйла

28-летний американец мало кому был известен до 4 ноября 2016 года, когда он за 16 секунд нокаутировал российскую легенду ММА Сергея Харитонова. Нельзя назвать Джеви — конкурентным соперником для Федора. Но если топовые бойцы организации не смогут по каким-то причинам выйти в «клетку» против Последнего императора, то Айяла вполне подойдет.

4-й вариант
Шансы на организацию боя: 5%

Виталий Минаков

Бой Виталий Минаков — Федор Емельяненко — это, наверное, будет самое большое событие в истории российского ММА. Однако, оба спортсмена не горят желанием драться друг против друга. Да и фанаты смешанных единоборств не хотели бы видеть, как Виталий Минаков терпит первое поражение в карьере или Федор Емельяненко терпит неудачу в противостоянии с представителем России. Вероятность поединка — низкая, но, как мы все прекрасно знаем, ММА — не только спорт, но и большой бизнес. Все реально.

5-й вариант

Другой боец — 5%.

Федор показал всем… Толю Токова! Ученик Емельяненко победил американца в США

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