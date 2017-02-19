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Не злите Трямкина! Русский богатырь от души машет кулаками в матче НХЛ (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Не злите Трямкина! Русский богатырь от души машет кулаками в матче НХЛ (видео)

Защитник «Ванкувера» Никита Трямкин всегда умел постоять за себя. И тут появился повод…

Никита Трямкин – не тот парень, о котором каждый день будет писать центральная пресса. Это защитник «Ванкувера» - канадской команды, не хватающей звезд с неба.

По амплуа – домосед. Только 7 (1+6) очков в 48 матчах сезона. Начало чемпионата запомнилось историей, когда «Кэнакс» хотели отправить Трямкина в фарм-клуб АХЛ. Но он удивил всех, когда категорически отказался туда ехать.

И замечание ведь было справедливым: мол, у меня в контракте прописано, что в АХЛ меня не отправляют. Что мне там делать?


В итоге от Трямкина отстали, а со временем подняли в основу «Ванкувера», где он и закрепился в защите. Игрок габаритный (2 м, 103 кг), заметный. Лучше такого не злить.

И вот прекрасный момент из матча «Ванкувер» - «Калгари» (2:1 ОТ). Игрок гостей, силовик Трой Брауэр очень настырно пошел на ворота «Кэнакс». Чем вывел из себя Никиту Трямкина.

Наш парень схватил Брауэра за голову, как разъяренный Халк. И начал его трясти, будто околачивает груши. Потом перевел поединок в кулачный бой. Но не успел толком нанести удары, как соперников растащили судьи.

Вообще этот бой нельзя признать официальным, потому что арбитры не выписали за него по пять минут штрафа. Но Трямкин показал себя, и этот момент попал в лучшие нарезки игрового вечера.

Фанаты «Ванкувера» пишут: «Наша команда играет плохо, и только Никита Трямкин – светлое пятно».

Или: «На наших глазах Трямкин превратился в лютого Халка, который решил размозжит своему сопернику голову!»

Не так давно я разговаривал с легендарным Владимиром Юрзиновым и спросил его: «Где наши молодые защитники? Вот есть же Никита Трямкин. Почему его не привлекают к сборной?»

Юрзинов говорил со мной около получаса, но каждые пять минут повторял: «Вот растравил ты мне душу этим Трямкиным, растравил…»

То есть у парня есть потенциал, «Ванкувер» вроде бы не попадает в плей-офф, а значит, есть повод пригласить Никиту Трямкина на чемпионат мира. Ну хотя бы на просмотр. Последний раз такой гренадер у нас был в 2011 году, когда Евгений Артюхин приехал в Братиславу и сокрушил всех своей мощью. Правда, мы тогда остались впервые за пять лет без медалей, а потом работу потеряли Быков и Захаркин. Но это уже нюансы.

Матч

Ванкувер - Калгари - 2:1 О.Т. (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Голы:

Эдлер (Стечер), 12:44 (1:0). Джиордано (Фролик, Ткачук), 59:54 (1:1). Танев (Седин Д.), 60:34 (2:1).

Место и дата

19 февраля 06:00, Роджерс Арена, Онлайн-трансляция

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