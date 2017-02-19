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Наши устали, а Дальмайер – нет! Немка выиграла пятое золото в шести гонках

Наталья Кузина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Наши устали, а Дальмайер – нет! Немка выиграла пятое золото в шести гонках
Источник: Reuters

Женская сборная России завершила выступление на чемпионате мира в Хохфильцене. Ирина Старых в масс-старте финишировала 15-й, Татьяна Акимова – 23-й. Таким образом, россиянки не выиграли ни одной личной награды на ЧМ-2017. Самой титулованной спортсменкой главного старта сезона стала немка Лаура Дальмайер: в шести гонках она выиграла пять золотых и одну серебряную награду.

Данкли хотела отобрать золото у Дальмайер

Самым интересным в последней женской гонке чемпионата мира стало то, как американка Сьюзан Данкли пыталась отобрать золотую медаль у Лауры Дальмайер. Но заокеанское пиршество продолжалось до последнего круга.

Данкли ушла к финишу первой, и у нее было пять секунд в запасе перед Лаурой Дальмайер. Но эти секунды испарились в считанные минуты. Дальмайер играючи обскакала дерзкую соперницу и завоевала пятую золотую медаль на этом чемпионате мира.

Единственной спортсменкой, кто сумел ее обыграть, стала Габриэла Коукалова: чешке удалось победить в спринте, и это была ее первая победа на чемпионатах мира. А вот в масс-старте Коукалова, которая на последнем круге вышла на третье место, обогнав украинку Юлию Джиму, была безжалостно бита финкой Кайсой Макарайнен.

Вот такой получилась тройка победителей: Дальмайер, Данкли, Макарайнен. Таким образом, сборная США завоевала уже вторую медаль на этом чемпионате мира: несколько дней назад индивидуальную гонку выиграл Лоуэлл Бэйли, и вот сегодня серебро – у Данкли. У сборной России пока ни одной награды в личных гонках за весь чемпионат. И лишь один старт, чтобы эту ситуацию исправить.

Ирина Старых: «Не пойму, что со мной происходит»

Был ли шанс на такой подвиг у наших девушек?

Впервые в этом сезоне в масс-старте приняли участие две российские спортсменки, а не одна Татьяна Акимова, которая заслуживает места в старт-листе гонки для элиты благодаря высокому месту в общем зачете Кубка мира. Ирина Старых попала в масс-старт, благодаря четвертому месту в гонке преследования, где она стартовала 24-й. С того дня мы надеялись на Ирину, как ни на кого больше. Именно она подтащила нашу женскую сборную к виртуальному пьедесталу в эстафете на третьем этапе, но потом Акимова упала, повредила инвентарь и ушла на штрафной круг, сопроводив происходящее коротки и емким определением, не поддающимся цитированию в СМИ.

Примерно то же самое ждало Акимову и в масс-старте, где у нее оказалось пять промахов и ноль надежд на то, чтобы хоть сколько-нибудь ярко завершить этот чемпионат, который начался для самой Татьяны неплохо: вместе с Ольгой Подчуфаровой, Александром Логиновым и Антоном Шипулиным, она выиграла бронзу в смешанной эстафете. Но личные гонки совершенно не удались: 16-е место в спринте, 18-е в пасьюте, 51-е в индивидуалке. Все это в итоге приправилось провальным этапом в эстафете.

У Ирины Старых в масс-старте было два промаха, но, по ее собственных словам, уже на старте она ощущала, что с ней что-то не то, и ее физическое состояние не позволит ей сегодня вести борьбу за высокие места.

-- Я сама не пойму что со мной происходит, -- удивлялась Ирина после финиша, к которому она пришла 15-й. – На одной гонке я чувствую себя прекрасно, на другой ужасно. Все показатели в норме, даже идеальные. Наверное, это просто накопившаяся усталость после стартов. Все-таки в начале сезона я даже мечтать о таком не могла. Рассчитывала попасть на чемпионат Европы, чтобы там попробовать отобраться на «мир»…

Чемпионат мира
Хохфильцен (Австрия)
Масс-старт. Женщины. 12,5 км

1. Дальмайер (Германия) – 33.13,8(0 промахов)
2. Данкли (США) – отставание 4,6 (0 промахов)
3. Макарайнен (Финляндия) – +20,1 (1+0+0+0=1)
4. Коукалова (Чехия) – +24,0(0+0+0+1=1)
5. Грегорин (Словения) – +24,2 (0+1+0+0=1)
6. Джима (Украина) – +24,4 (0+1+0+0=1)
7. Дорен-Абер (Франция) – +40,3 (0+0+0+1=1)
8. Вирер (Италия) – +1.05.6 (0+0+1+1=2)
9. Рунггалдьер (Италия) – +1.06,9 (0)
10. Фиалкова (Словакия) –+1.14,1 (0+1+1+0)

15. Старых (Россия) –+1.37,0 (1+0+1+0=2)
19. Домрачева (Белоруссия) – +2.16,7 (0+3+1+0=4)
23. Акимова (Россия) –+2.43.4 (0+2+1+2=5)

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