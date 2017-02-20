19 032 дня Рона. Через две минуты вы захотите взять пример с этого старичка
Главная серия в
английском спорте – на самом деле не победы «Челси» или неудачи «Лестера» в
этом сезоне, а 19 032 дня 78-летнего Рона Хилла.
52 с лишним года он не останавливался: даже перелом кости грудной
клетки, полученный в автомобильной аварии, и операция на ступне в 93-м ему не
мешали. После хирургии ему понадобились палки для ходьбы – не костыли, он
настаивает, – но этот человек все равно справился. За 27 минут.
Рон Хилл все это время ежедневно пробегал как минимум одну
милю. То есть чуть больше полутора километров.
Суперсерия прервалась 30 января 2017-го. Из-за здоровья 78-летнего
Рона.
– Мое сердце очень заболело после 400 метров в предыдущий
день, последние 800 становилось все хуже и хуже, – рассказал Хилл. – Я думал,
что могу умереть, но у меня получилось пробежать милю за 16 минут 34 секунды. Однако
другого выбора нет: надо остановиться. Я ведь должен быть честен перед женой,
детьми и самим собой.
У Рона Хилла весьма богатая спортивная история: в 1970-м он
выигрывал Бостонский марафон, а в 73-м и 75-м – марафоны в голландском Энсхеде.
Британец выступал на трех Олимпиадах: в Токио-1964 он бежал 10 000 метров
и марафон, оба раза попал в двадцатку. В Мехико-68 Хилл стал 7-м на «десятке»,
а в Мюнхене-72 – шестым в марафоне.
Нового владельца самой длинной беспрерывной серии зовут Джон
Сатерлэнд, ему 66 лет, и его серия длится 17 437 дней – то есть больше 47 лет.
Сатерлэнд американец, он бегает в Калифорнии. И у него неплохой запас по
возрасту относительно Рона Хилла.
Здесь в списке еще 743 человека со всего мира, упорством
которых можно вдохновляться.
– Надеюсь, я доживу до 100 лет и к тому моменту все еще буду
бегать, – говорил Хилл журналу Runners
World два года назад.
Диагноз Рона пока не определен – возможно, у него получится
вернуться и действительно бегать до 100 лет. Может, не милю или не каждый день.
Но от этого не меньше поводов брать с британского старичка Рона Хилла пример.