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19 032 дня Рона. Через две минуты вы захотите взять пример с этого старичка

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Рон Хилл
Рон ХиллИсточник: Washington Post

Главная серия в английском спорте – на самом деле не победы «Челси» или неудачи «Лестера» в этом сезоне, а 19 032 дня 78-летнего Рона Хилла.

52 с лишним года он не останавливался: даже перелом кости грудной клетки, полученный в автомобильной аварии, и операция на ступне в 93-м ему не мешали. После хирургии ему понадобились палки для ходьбы – не костыли, он настаивает, – но этот человек все равно справился. За 27 минут.

Рон Хилл все это время ежедневно пробегал как минимум одну милю. То есть чуть больше полутора километров.

Суперсерия прервалась 30 января 2017-го. Из-за здоровья 78-летнего Рона.

– Мое сердце очень заболело после 400 метров в предыдущий день, последние 800 становилось все хуже и хуже, – рассказал Хилл. – Я думал, что могу умереть, но у меня получилось пробежать милю за 16 минут 34 секунды. Однако другого выбора нет: надо остановиться. Я ведь должен быть честен перед женой, детьми и самим собой.

У Рона Хилла весьма богатая спортивная история: в 1970-м он выигрывал Бостонский марафон, а в 73-м и 75-м – марафоны в голландском Энсхеде. Британец выступал на трех Олимпиадах: в Токио-1964 он бежал 10 000 метров и марафон, оба раза попал в двадцатку. В Мехико-68 Хилл стал 7-м на «десятке», а в Мюнхене-72 – шестым в марафоне.


Нового владельца самой длинной беспрерывной серии зовут Джон Сатерлэнд, ему 66 лет, и его серия длится 17 437 дней – то есть больше 47 лет. Сатерлэнд американец, он бегает в Калифорнии. И у него неплохой запас по возрасту относительно Рона Хилла.

Здесь в списке еще 743 человека со всего мира, упорством которых можно вдохновляться.

– Надеюсь, я доживу до 100 лет и к тому моменту все еще буду бегать, – говорил Хилл журналу Runners World два года назад.

Диагноз Рона пока не определен – возможно, у него получится вернуться и действительно бегать до 100 лет. Может, не милю или не каждый день. Но от этого не меньше поводов брать с британского старичка Рона Хилла пример.

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