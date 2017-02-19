«Ошиблась девочка с гимном России, а у нас – опять поиски врагов»

Олимпийский чемпион Сергей Тарасов – о победе в мужской эстафете и ошибке с гимном.

- Сергей, предварительный итог ЧМ. Две медали в эстафетах, а вот в индивидуальных гонках пока…

- Ну есть еще один неплохой шанс у мужчин. Победой в эстафете реабилитировалис ь, но за все, конечно. Хочется еще медалей. Посмотрим на масс-старт у мужчин.

- Победа в мужской эстафете породила такую эйфорию, как будто чемпионат мира по футболу выиграли.

- Это точно, - смеется Сергей Тарасов. – Почему-то нашим отдавали в лучшем случае третье место, но я был уверен, что наши будут бороться за первое место. Норвежцев я вообще в тройку не ставил, так и получилось. У немцев понимал, что Долль будет слабым звеном. У Франции тоже есть проблемные люди – по-моему, Дестье еще ни одной эстафеты хорошо не прошел. У нас самая ровная команда для эстафеты, равней не придумать.

- Не удивил состав – может, Логинова не хватало? Это я так, навскидку.

- Хотелось бы дать еще шанс Жене Гараничеву. Все-таки это же не Олимпиада. Бабиков и Цветков заслужили участие в эстафете, но Гараничев не в худшей форме находится. И если б с ним выиграли. То можно было бы его рассматривать, как одного из кандидатов в команду на Олимпийские игры. Он бы пришел в себя. А так - Женю не поставили, у него опять тараканы в голове.

- Но с другой стороны, поставьте себя на место тренеров: медалей нет, давление растет. Они и поставили тех, в ком были уверены.

- Все правильно - медалей нет, давление растет. Но все-таки это же не Олимпиада, могли дать шанс Гараничеву, чтобы он привел себя в нормальное психологическое состояние.

- Шипулин красиво финишировал с флагом.

- Антон там не терял ни секунды, правильно подсуетились, что подали флаг.

- С нашим гимном опять напутали…

- Ну, ерунда полная, ну ошиблась там девочка! Никакого злого умысла там нет, это же очевидно! А у нас опять нашли подоплеку в этом. Я сегодня радио слушал: опять происки врагов. Во всем у нас политику ищут, ну хватит уже нам этим заниматься!

- Согласен полностью, ну вы же знаете, какие сейчас в стране настроения – все нас не любят…

- Найдут какую-то закорючку и давай ее ворошить. Все это не идет на пользу России, учитывая нынешнюю ситуацию. Вроде бы только начали к нам нормально относиться, а мы опять начинаем что-то выискивать.

- Ну, хорошо, что «Боже царя храни» не поставили.

- Недавно в Канаде вроде перепутали и проставили вместо немецкого гимна, гимн Третьего рейха. Это что, тоже специально?

Чемпионат мира

Мужчины

Эстафета 4x7,5 км

1. Россия (Волков 1+1; Цветков 0+0; Бабиков 0+0; Шипулин 0+1) – 1:14.15,0 (0+3)

2. Франция (Беатрикс 0+0; Фийон-Майе 1+0; Дестье 3+0; М.Фуркад 0+0) – отставание 5,8 (0+4)

3. Австрия (Месотич 0+1; Эберхард 2+2; Эдер 1+2; Ландертингер 1+1) - +20,1 (0+10)

4. Германия (Лессер 0+0; Долль 1+3; Пайффер 2+1; Шемпп 1+0) – +29,6 (0+8)

5. Италия (Хофер 1+1; Виндиш 0+0; Монтелло 0+1; Бормолини 2+0) – +1.30,8 (0+5)

6. Украина (Прима 1+0; Семенов 0+0; Семаков 2+1; Пидручный 3+3) - +1.41,3 (0+10)





