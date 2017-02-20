Разочарование Федора и убийство Раздрогова. Главные события в мире ММА за неделю

Разочарование Федора Емельяненко, яркая победа Анатолия Токова и убийство перспективного бойца ММА в Великом Устюге. «Советский спорт» вспоминает главные события в мире смешанных единоборств за прошлую неделю.

ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ

Бой между Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом на турнире Bellator 172 был отменен за пять часов до его начала. Американский боец оказался в больнице. В его почках были найдены камни. Если Митрион не успеет вылечиться до мая-июня, то бой с Митрионом не состоится вовсе. Глава промоушена Скотт Кокер обяъвил, что есть вероятность проведения поединка Емельяненко — Мохаммед Лаваль.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

1) Ученик Федора Емельяненко, средневес Анатолий Токов, дебютировал в «клетке» Bellator победой над американцем Франциско Франце. В первом раунде россиянин чуть было не попался на удушающий прием «треугольник», но чудом сумел высвободиться. В перервые схватки Федор Емельяненко дал своему подопечному ценные указания. После слов наставник, Токов уверенно довел бой до победы во втором раунде, победив соперника техническим нокаутом.

2) Российский боец смешанного стиля Иван Штырков победил американца Родни Уоллеса на турнире в Челябинске. Поединок между спортсменами продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласным решением отдали победу представителю РФ. Таким образом, Штырков одержал девятую победу на профессиональном уровне, не потерпев ни одного поражения.

3) Бывший чемпион UFC Жорж Сен-Пьер подписал контракт на выступления в соревнованиях организации. Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт.

«Он вернулся. Я очень рад. Мы долго работали над этим и, наконец, смогли договориться. Кто будет его первым соперником? Это может быть победитель поединка боя Тайрон Вудли - Стивен Томпсон или Майкл Биспинг» - цитирует Уайта Los Angeles Times.

Жорж Сен-Пьер в последний раз выходил на ринг в 2013 году, когда он победил Джонни Хендрикса. После этого он решил сделать паузу в карьере.

Знаменитый бежевый свитер Федора Емельяненко будет продан на аукционе, сообщил руководитель Bellator Скотт Кокер.

«Мы рассчитывали, что объявим об этом при других обстоятельствах, – заявил Кокер после отмены боя Емельяненко – Митрион. – Федор согласился выставить на аукцион свой свитер. И мы намерены организовать торги по каналам Bellator. Вскоре мы объявим о том, как это произойдет. А деньги, вырученные с продажи, будут переданы некоммерческой организации».

Отметим, что впервые в бежевом свитере в разноцветную полоску Емельяненко появился на публике в 2009 году, после чего свитер превратился в интернет-мем. А перед боем с Митрионом Bellator выпустил шуточный трехминутный фильм под названием «Легенда о свитере Федора». Во время шоу организация продавала копии свитера Емельяненко по 50 долларов.

4) На турнире M-1 Challenge 75, который состоится 3 марта в Москве, Нико Самсонидзе (Германия, 2-0) сразится с Абубакаром Местоевым (Россия, 3-0).

5) Известный рефери Херб Дин обслужит поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном на турнире UFC 209, который состоится 4 марта. Судьями возле октагона станут Маркос Росалес, Юнихиро Камихо и Джефф Маллен. Напомним, что победитель этого поединка станет «временным» чемпионом UFC в легком весе.

6) 15 апреля в Москве состоится турнир ACB 57, в главном бою которого чемпион организации в легчайшем весе Магомед Магомедов проведет реванш против Петра Яна. Также в рамках турнира выступит средневес Вячеслав Василевский. Его соперником станет Альберт Дураев. Зрителей также ждет поединок между Александром Сарнавским и Эдуардом Вартаняном.

ПЛОХИЕ НОВОСТИ

1) Американская промоутерская компания UFC решила почистить свой ростер бойцов. В феврале организация уволила уже 31 бойца. Это рекорд для промоушена. В числе уволенных оказалась и россиянка Милана Дудиева, которая провела в UFC три поединка, два последних из которых проиграла. Кроме того, UFC решил разорвать контракт с топовым украинским бойцом Никитой Крыловым. Напомним, что в январе промоушен не стал продлевать контракт с российским бойцом Али Багаутиновым, который в свое время бился против чемпиона UFC Деметриуса Джонсона.

2) 16 февраля скончался президент спортивной организации Валерий Иванович Харитонов. Напомним, пост главы ОФРБ Харитонов занял в 1995 году и совмещал эту должность с постом вице-президента Международной федерации рукопашного боя. Валерий Иванович с 1974 года работал в КГБ СССР, а после развала Союза – в ФСБ. Вышел в запас в 2002 году с должности старшего инспектора кадров ФСБ России в звании полковника. С 2012 года являлся доверенным лицом президента России Владимира Путина.

3) Бывший чемпион UFC в тяжелом весе 39-летний Брок Леснар уведомил организацию в том, что больше не будет выступать в поединках по правилам ММА. Спортсмен планирует сосредоточиться на выступлениях в рестлинге. Американец окончательно покинул рейтинг UFC после того, как был убран из программы тестирования USADA. Это подтвердил представитель Американского Антидопингового Агентства Райан Мэдден. Напомним, что Леснар был дисквалифицирован на один год за то, что дважды провалил допинг-тесты. Он мог вернуться в ММА 15 июля 2017 года. Теперь срок его дисквалификации будет заморожен. Если Брок решит вернуться в смешанные единоборства, то ему сначала придется отбыть наказание сроком пять месяцев. За свою карьеру в ММА он провел девять поединков, в которых одержал пять побед и потерпел три поражения. Бой против Марка Ханта значится, как «несостоявшийся». Леснар одержал победу решением судей, но был пойман на допинге, за что заплатил штраф в размере 250 тысяч долларов.

4) В одном из ночных клубов Великого Устюга был застрелен боец смешанного стиля Денис Раздрогов.

19-летний спортсмен вступился за администратора, который не хотел пускать в заведение трех агрессивно настроенных мужчин. Сначала оппоненты Раздрогова покинули заведение, но вскоре вернулись с оружием. После чего один из них выстрелил спортсмену в ногу, Раздрогов скончался от потери крови. Полиции удалось по горячим следам задержать виновных, у всех троих уже были судимости. Раздрогов - четырехкратный победитель первенства Северо-Западного федерального округа по рукопашному бою, двукратный призер России по армейскому рукопашному бою и победитель первенства Архангельской области по ММА.

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Президент M-1 Global и бывший менеджер Федора Емельяненко Вадим Финкельштейн рассказал о своем отношении к чемпиону UFC Конору Макгрегору.

«У нас в России есть куда более достойные ребята, чем Конор Макгрегор, о котором так много говорят. Лично для меня ирландец не является примером. Макгрегор – просто гопник, который позволяет себе посылать всех на три буквы, за счет чего, собственно, и стал популярен. Разве можно его назвать образцом для нашей молодежи? Другое дело – Александр Шлеменко, Федор Емельяненко, Александр Токов, тот же Хабиб Нурмагомедов. Это все скромные, семейные порядочные и верующие люди, не имеющие никакого отношения к криминалу. Они действительно герои.

Кстати, не думаю, что Макгрегор выиграет, если Хабибу позволят с ним биться. У ирландца вообще шансов не будет», – скахал Финкельштейн.

РЕЗУЛЬТАТЫ

1) 18 февраля в Ольштыне (Польша) состоялся турнир ACB 53 «YOUNG EAGLES 15».

Бой вечера

(70.3) Адриан Желински (Польша) победил Расула Яхъяева (Россия) единогласным решением судей.

Все результаты турнира

2) Боец смешанного стиля Абукар Яндиев одержал победу над чемпионом М-1 в легком весе Александром Бутенко на турнире M-1 Challenge 74.

В главном бою турнира по смешанным единоборствам M-1 Challenge 74 российский спортсмен Рашид Юсупов одержал победу над Штефаном Пютцем из Германии.

3) 18 февраля в Москве на площадке дворца спорта «Динамо Крылатское» прошел большой вечер профессионального кикбоксинга W5 Гран-при КИТЭК. Главным событием турнира стал бой чемпиона мира по версии W5 Артема Пашпорина с легендой мирового кикбоксинга Джорджио Петросяном, который в этот вечер вышел в статусе претендента. Победу, в итоге, одержал спортсмен из Италии.

Результаты турнира