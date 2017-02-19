Пьедестал близко, а не укусишь. Шипулин снова четвертый на ЧМ-2017
Антон
Шипулин из-за двух промахов в масс-старте не смог завоевать награду в последней
личной гонке чемпионата мира в Хохфильцене. Россиянин финишировал четвертым.
Впервые в карьере чемпионом стал Симон Шемпп, вторым – Йоханнес Бе, третьим –
Симон Эдер. Мартен Фуркад, тоже с двумя промахами, финишировал за Шипулиным.
Шипулин: «В гонке почувствовал, что силы есть»
«Сегодня
ночью я спал плохо, слишком много вчера потратили сил и эмоций после победы в
эстафете. Домой вернулся никакой. Думал, что будет совсем тяжело, но в гонке
почувствовал, что силы есть. Я старался делать все возможное, но не получилось
немножко на стрельбе. Функционально может быть сегодня сработал не на пять, но
четверочку можно поставить. На последнем круге я дернулся было за третьим местом,
но увидел, как мощно пошел Йоханнес и понял, что их уже не догнать, а надо
решать другую задачу – удержать четвертое место, потому что сзади шел Фуркад»
-- вот чем были заняты мысли лидера сборной России Антона Шипулина в последние
минуты ЧМ-2017.
Увы,
промахи на второй и третьей стрельбе вытолкнули его из группы лидеров, в итоге
он снова лишился шансов завоевать звание чемпиона мира в личной гонке
чемпионата мира. Награды такого достоинства у Шипулина до сих пор нет, и
возможно – не будет никогда, поскольку Антон еще не знает, продолжит ли он
карьеру после Олимпийских игр 2018 года.
Немецкий порядок
Впервые
чемпионом мира в личной гонке стал немец Симон Шемпп, и эта золотая награда
стала седьмой для сборной Германии на главном старте сезона. Финишный круг Шемпп
провел образцово-показа
Итак,
чемпионат мира завершился полнейшим триумфом немецкой команды, в особенности
23-летней Лауры Дальмайер, которая выиграла здесь три личных золота. К ним
добавилась победа в смешанной эстафете и женской гонке, в которых Дальмайер
также принимала участие. Еще две золотые медали добыли мужчины: помимо Шемппа
удачно поохотился в горах Хохфильцена Бенедикт Долль, победивший в спринте.
А
вот норвежцы остались на этом турнире без золота вообще. В мужской эстафете
скандинавы, чемпионы мира-2016, и вовсе не попали на пьедестал. Спасителями
норвежского отечества в Хохфильцене стали Йоханнес Бе (у него три серебра:
спринт, пасьют и масс-старт) и Уле-Айнар Бьорнадлен, завоевавший бронзовую
медаль в преследовании в свои 43 года. Эмиль-Хегле Свендсен запомнился только
обмороком на финише спринта (горы и солнце – не всегда прекрасно), у Тарьея Бе
весь сезон не сложился. Большую часть этапов он пропустил, поэтому рассчитывать
на награды в Хохфильцене не мог.
Фуркад проиграл сам себе
Наверняка,
рассчитывал на более успешное выступление и большой друг нашей страны Мартен
Фуркад. Но он немного свернул с чемпионской дорожки, потратив энергию и эмоции
на известный скандал. Только лишь один раз Фуркад победил в Хохфильцене, а в
масс-старте вовсе не попал на пьедестал. Как ни крути – не его уровень.
Ниже
своих возможностей выступил и Антон Шипулин – его функциональная подготовка на
этом чемпионате мира не вызывала вопросов. В отличие от умения не промахнуться
решающий момент. Две «деревянные» медали – тому подтверждение. Близко
пьедестал, а не укусишь.
Чемпионат
мира
Хохфильцен
(Австрия)
Масс-старт.
Мужчины. 15 км
1.
Шемпп (Германия) – 35.38,3 (0 промахов)
2.
Й-Т.Бё (Норвегия) – отставание 9,0 (0+0+0+1=1)
3.
Эдер (Австрия) – +10,1 (0+0+0+0=0 промахов)
4.
Шипулин (Россия) – +25,3 (0+1+1+0=2)
5.
М.Фуркад (Франция) – +31,3 (1+0+0+2=3)
6.
Бэйли (США) – +33,5 (0+0+0+0=0)
7.
Ландертингер (Австрия) – +38,0 (0+0+0+2=2)
8.
Линдстрем (Швеция) – +39,7 (0+0+1+0=1)
9.
Долль (Германия) – +42,9 (0+0+2+0=2)
10.
Пайффер (Германия) –+46,1 (0+0+0+2=2)
11.
Гараничев (Россия) – +50,7 (0+0+2+0=2)
26.
Цветков (Россия) – +2.01,5 (1+0+1+1=3)
Лыжный
ход
1.
Фуркад (Франция) – 31.38,2
2.
Й-Т. Бё (Норвегия) – +12,5
3.
Эберхард (Австрия) – +14.6
4.
Долль (Германия) – +25,5
5.
Шипулин (Россия) – +26,6
6.
Шемпп (Германия) –+30,5
7.
Шлезингр (Чехия) – +30,8
8.
Ландертингер (Австрия) – +33,2
11.
Гараничев (Россия) – +39,4
27.
Цветков (Россия) – +1.24,7