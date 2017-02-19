Пьедестал близко, а не укусишь. Шипулин снова четвертый на ЧМ-2017

Антон Шипулин из-за двух промахов в масс-старте не смог завоевать награду в последней личной гонке чемпионата мира в Хохфильцене. Россиянин финишировал четвертым. Впервые в карьере чемпионом стал Симон Шемпп, вторым – Йоханнес Бе, третьим – Симон Эдер. Мартен Фуркад, тоже с двумя промахами, финишировал за Шипулиным.

Шипулин: «В гонке почувствовал, что силы есть»

«Сегодня ночью я спал плохо, слишком много вчера потратили сил и эмоций после победы в эстафете. Домой вернулся никакой. Думал, что будет совсем тяжело, но в гонке почувствовал, что силы есть. Я старался делать все возможное, но не получилось немножко на стрельбе. Функционально может быть сегодня сработал не на пять, но четверочку можно поставить. На последнем круге я дернулся было за третьим местом, но увидел, как мощно пошел Йоханнес и понял, что их уже не догнать, а надо решать другую задачу – удержать четвертое место, потому что сзади шел Фуркад» -- вот чем были заняты мысли лидера сборной России Антона Шипулина в последние минуты ЧМ-2017.

Увы, промахи на второй и третьей стрельбе вытолкнули его из группы лидеров, в итоге он снова лишился шансов завоевать звание чемпиона мира в личной гонке чемпионата мира. Награды такого достоинства у Шипулина до сих пор нет, и возможно – не будет никогда, поскольку Антон еще не знает, продолжит ли он карьеру после Олимпийских игр 2018 года.

Немецкий порядок

Впервые чемпионом мира в личной гонке стал немец Симон Шемпп, и эта золотая награда стала седьмой для сборной Германии на главном старте сезона. Финишный круг Шемпп провел образцово-показа тельно, особенно впечатлил его рывок на затяжном подъеме, где он обставил тезку Эдера из Австрии настолько легко, будто только-только вошел в игру и не было позади 14 километров захватывающей погони.

Итак, чемпионат мира завершился полнейшим триумфом немецкой команды, в особенности 23-летней Лауры Дальмайер, которая выиграла здесь три личных золота. К ним добавилась победа в смешанной эстафете и женской гонке, в которых Дальмайер также принимала участие. Еще две золотые медали добыли мужчины: помимо Шемппа удачно поохотился в горах Хохфильцена Бенедикт Долль, победивший в спринте.

А вот норвежцы остались на этом турнире без золота вообще. В мужской эстафете скандинавы, чемпионы мира-2016, и вовсе не попали на пьедестал. Спасителями норвежского отечества в Хохфильцене стали Йоханнес Бе (у него три серебра: спринт, пасьют и масс-старт) и Уле-Айнар Бьорнадлен, завоевавший бронзовую медаль в преследовании в свои 43 года. Эмиль-Хегле Свендсен запомнился только обмороком на финише спринта (горы и солнце – не всегда прекрасно), у Тарьея Бе весь сезон не сложился. Большую часть этапов он пропустил, поэтому рассчитывать на награды в Хохфильцене не мог.

Фуркад проиграл сам себе

Наверняка, рассчитывал на более успешное выступление и большой друг нашей страны Мартен Фуркад. Но он немного свернул с чемпионской дорожки, потратив энергию и эмоции на известный скандал. Только лишь один раз Фуркад победил в Хохфильцене, а в масс-старте вовсе не попал на пьедестал. Как ни крути – не его уровень.

Ниже своих возможностей выступил и Антон Шипулин – его функциональная подготовка на этом чемпионате мира не вызывала вопросов. В отличие от умения не промахнуться решающий момент. Две «деревянные» медали – тому подтверждение. Близко пьедестал, а не укусишь.

Чемпионат мира

Хохфильцен (Австрия)

Масс-старт. Мужчины. 15 км

1. Шемпп (Германия) – 35.38,3 (0 промахов)

2. Й-Т.Бё (Норвегия) – отставание 9,0 (0+0+0+1=1)

3. Эдер (Австрия) – +10,1 (0+0+0+0=0 промахов)

4. Шипулин (Россия) – +25,3 (0+1+1+0=2)

5. М.Фуркад (Франция) – +31,3 (1+0+0+2=3)

6. Бэйли (США) – +33,5 (0+0+0+0=0)

7. Ландертингер (Австрия) – +38,0 (0+0+0+2=2)

8. Линдстрем (Швеция) – +39,7 (0+0+1+0=1)

9. Долль (Германия) – +42,9 (0+0+2+0=2)

10. Пайффер (Германия) –+46,1 (0+0+0+2=2)

11. Гараничев (Россия) – +50,7 (0+0+2+0=2)

26. Цветков (Россия) – +2.01,5 (1+0+1+1=3)

Лыжный ход

1. Фуркад (Франция) – 31.38,2

2. Й-Т. Бё (Норвегия) – +12,5

3. Эберхард (Австрия) – +14.6

4. Долль (Германия) – +25,5

5. Шипулин (Россия) – +26,6

6. Шемпп (Германия) –+30,5

7. Шлезингр (Чехия) – +30,8

8. Ландертингер (Австрия) – +33,2

11. Гараничев (Россия) – +39,4

27. Цветков (Россия) – +1.24,7