Шипулин с Гараничевым натыкаются на одни и те же грабли. Колонка Цыбанева
Обозреватель «Советского
спорта» - о выступлении россиян в масс-старте на чемпионате мира.
Перед
масс-стартом с изумлением прочитал отклик на победную нашу эстафету выдающегося
чемпиона 90-х Сергея Тарасова.
Оказывается,
нужно было поставить в квартет Евгения Гараничева. Чтобы, дескать, вдохнуть в
него уверенность в преддверии Олимпиады…
Подумалось:
если такие заявления делает видный специалист, значит, существует некий вывих в
коллективном нашем биатлонном разуме.
Даже
к гадалке не ходи: с Гараничевым в составе российская эстафета показала бы на
нынешнем ЧМ результат того же порядка, что и на четырех предыдущих – вылетев за
черту призеров. Ибо он гарантированно зашел бы на штрафной круг. А обе большие
эстафетные гонки последних лет, проведенные без Евгения, которому я вполне
симпатизирую, Россия выиграла. И в Сочи, и сейчас в Хохфильцене. И наверняка
выиграла бы, обойдясь другими кандидатами, еще больше: эстафета - это наше.
Не
суть важно, как называть тот синдром, который Гараничев испытывал всякий раз в
главных эстафетах сезона, - шок, стресс, дежавю. Важно другое: в нашем
биатлонном сообществе так и не поставлен диагноз этой напасти и,
соответственно, не подобрано лечение.
Меж
тем пример, характеризующий недуг Гараничева, не заставил себя ждать!
Внимательный зритель, наблюдая за заключительным масс-стартом, вполне легко мог
и здесь себе уяснить, какой именно синдром неотвратимо накрывал Евгения в
эстафетах.
Пропустив
эстафету, Гараничев вышел свежим мобилизованным. Два рубежа – на ноль.
Четвертый – тоже. Сбой постиг его на третьем, на первой стойке. Когда – вот
ключ! - шансы на хороший результат превратились в реальные. Именно в этот
момент меткость ему изменила. Отнюдь не потому, что плохой стрелок – а оттого,
что человек начал испытывать повышенную ответственность. В эстафете же
ответственность приобретает еще и приставку «гипер» – что и придавливало всякий
раз Гараничева необратимо.
А
разве не этот же синдром всю дорогу щекочет и Антона Шипулина? Возьмите две его
крайние личные гонки в Хохфильцене. В индивидуалке дважды промазал на первом же
рубежа (и, ну да, не мог взять в толк почему…) – а потом выдохнул с облегчением
и выдал три рубежа на ноль (редкость для Антона!). Ибо шансы успели ужаться до
мизерных. То же и в масс-старте: пока победные шансы держал в руках, давал
промахи…
Смотрите,
кто отличался в Хохфильцене по стрелковой части, выдавая 100 процентов меткости
на четырех рубежах: Бэйли, Моравец, Эдер, американка Данкли в масс-старте… Я
назвал только тех, кто не бог весть какие мастера биатлона. Притом список можно
продолжить. Но у Шипулина и Гараничева не вспомнить ни одной гонки с чистой
стрельбой на четырех рубежах. Всякий раз у них наступает момент, когда
требуется, образно говоря, контрольный в голову. Вразумляющий и приводящий в
нужное чувство.
Недавно
рассказали, с каким колоссальным эффектом работают спортивные психологи в
художественной гимнастике. В виде, где боязнь девушки не поймать пущенный под
потолок предмет, наверное, сродни опасению биатлониста промахнуться. Так вот,
там дрожавших и терявших булавы или мяч умеют превращать в безошибочных
олимпийских чемпионок, не меньше того!
А в
биатлоне у нас каменный век. И Шипулин с Гараничевым всю карьеру натыкаются на
одни и те же грабли. Так, что больно смотреть.
И
зачем нам в таком случае пресловутый Гросс? Соотечественники которого, словно в
издевку над нами, выдают в личных гонках свой чемпионский максимум в порядке
живой очереди…
Господин
президент СБР Кравцов! Ну неужели же в пору, когда спортивная наука и медицина
может многое, у вас нет никакой возможности заказать целебный контрольный в
голову? Чтобы на стрельбище не страдали…