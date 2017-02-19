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Шипулин с Гараничевым натыкаются на одни и те же грабли. Колонка Цыбанева

Юрий Цыбанев
Юрий Цыбанев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Шипулин с Гараничевым натыкаются на одни и те же грабли. Колонка Цыбанева
Источник: Союз биатлонистов России (СБР)

Обозреватель «Советского спорта» - о выступлении россиян в масс-старте на чемпионате мира.

Перед масс-стартом с изумлением прочитал отклик на победную нашу эстафету выдающегося чемпиона 90-х Сергея Тарасова.

Оказывается, нужно было поставить в квартет Евгения Гараничева. Чтобы, дескать, вдохнуть в него уверенность в преддверии Олимпиады…

Подумалось: если такие заявления делает видный специалист, значит, существует некий вывих в коллективном нашем биатлонном разуме.

Даже к гадалке не ходи: с Гараничевым в составе российская эстафета показала бы на нынешнем ЧМ результат того же порядка, что и на четырех предыдущих – вылетев за черту призеров. Ибо он гарантированно зашел бы на штрафной круг. А обе большие эстафетные гонки последних лет, проведенные без Евгения, которому я вполне симпатизирую, Россия выиграла. И в Сочи, и сейчас в Хохфильцене. И наверняка выиграла бы, обойдясь другими кандидатами, еще больше: эстафета - это наше.

Не суть важно, как называть тот синдром, который Гараничев испытывал всякий раз в главных эстафетах сезона, - шок, стресс, дежавю. Важно другое: в нашем биатлонном сообществе так и не поставлен диагноз этой напасти и, соответственно, не подобрано лечение.

Меж тем пример, характеризующий недуг Гараничева, не заставил себя ждать! Внимательный зритель, наблюдая за заключительным масс-стартом, вполне легко мог и здесь себе уяснить, какой именно синдром неотвратимо накрывал Евгения в эстафетах.

Пропустив эстафету, Гараничев вышел свежим мобилизованным. Два рубежа – на ноль. Четвертый – тоже. Сбой постиг его на третьем, на первой стойке. Когда – вот ключ! - шансы на хороший результат превратились в реальные. Именно в этот момент меткость ему изменила. Отнюдь не потому, что плохой стрелок – а оттого, что человек начал испытывать повышенную ответственность. В эстафете же ответственность приобретает еще и приставку «гипер» – что и придавливало всякий раз Гараничева необратимо.

А разве не этот же синдром всю дорогу щекочет и Антона Шипулина? Возьмите две его крайние личные гонки в Хохфильцене. В индивидуалке дважды промазал на первом же рубежа (и, ну да, не мог взять в толк почему…) – а потом выдохнул с облегчением и выдал три рубежа на ноль (редкость для Антона!). Ибо шансы успели ужаться до мизерных. То же и в масс-старте: пока победные шансы держал в руках, давал промахи…

Смотрите, кто отличался в Хохфильцене по стрелковой части, выдавая 100 процентов меткости на четырех рубежах: Бэйли, Моравец, Эдер, американка Данкли в масс-старте… Я назвал только тех, кто не бог весть какие мастера биатлона. Притом список можно продолжить. Но у Шипулина и Гараничева не вспомнить ни одной гонки с чистой стрельбой на четырех рубежах. Всякий раз у них наступает момент, когда требуется, образно говоря, контрольный в голову. Вразумляющий и приводящий в нужное чувство.

Недавно рассказали, с каким колоссальным эффектом работают спортивные психологи в художественной гимнастике. В виде, где боязнь девушки не поймать пущенный под потолок предмет, наверное, сродни опасению биатлониста промахнуться. Так вот, там дрожавших и терявших булавы или мяч умеют превращать в безошибочных олимпийских чемпионок, не меньше того!

А в биатлоне у нас каменный век. И Шипулин с Гараничевым всю карьеру натыкаются на одни и те же грабли. Так, что больно смотреть.

И зачем нам в таком случае пресловутый Гросс? Соотечественники которого, словно в издевку над нами, выдают в личных гонках свой чемпионский максимум в порядке живой очереди…

Господин президент СБР Кравцов! Ну неужели же в пору, когда спортивная наука и медицина может многое, у вас нет никакой возможности заказать целебный контрольный в голову? Чтобы на стрельбище не страдали…

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