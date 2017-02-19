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Хоккей – не придаток биатлона! Три совета, как нам поднять рейтинг ледовых шоу

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Хоккей – не придаток биатлона! Три совета, как нам поднять рейтинг ледовых шоу
Источник: ХК «Югра»

Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко – о том, как вернуть интерес болельщиков к регулярному чемпионату КХЛ.

В комментариях специалистов о завершившемся чемпионате КХЛ, меня «обожгли» слова нашего прославленного нападающего сборной СССР и ЦСКА Владимира Петрова.

- Учитывая наши традиции, мы не имеем права семь месяцев разыгрывать только одно — 16 табличек с указанием стартового номера в розыгрыше Кубка Гагарина, - заявил Владимир Петров в интервью Russia-Hockey. - Розыгрыш этих технических номеров не вызывает большого интереса у болельщиков. В итоге получаем будничный финиш и тем самым теряем возможность привлечь к нашему хоккею и к нашей лиге дополнительное внимание болельщиков. Обидно! Превратив наш чемпионат, по сути, в разминочный, лишив его победителя титула чемпиона России, мы сами себя делаем придатком биатлона. Все видели, как регулярное первенство КХЛ в этом сезоне показывали на общенациональном ТВ. Многие хоккейный матчи остались в тени не только футбола, но и биатлона.

Со словами двукратного олимпийского чемпиона трудно не согласиться. Действительно наш хоккей по телерейтингам проигрывает и футболу, и биатлону. Не далек день, когда начнет уступать и ММА. И это, по большому счету нонсенс! Ведь как раз в хоккейном поединке для зрителя есть все.

И высочайшие скорости, и мастерство голеодоров или, напротив, вратарей. И до предела агрессивная силовая борьба с мощными и эффектными силовыми приемами и даже драками. И счет, который может измениться в любую секунду. И непредсказуемые концовки поединков…

При этом я скажу, что с возникновением КХЛ телекартинка с матчей в качестве прибавила на несколько порядков. Да и показывать хоккей стали гораздо умнее. Совершенству, конечно, предела нет. Но по крайней мере голы и спорные моменты мы теперь видим с разных точек. Есть возможность понять визуально – от кого шайба залетела, кто и чем ее коснулся, пересекла ли она «ленточку»…

И все равно и телезритель матчи бойкотирует и на трибунах аншлаги далеко не везде.

Почему так?

Давайте разбираться. Раз уж это волнует не только журналистов, но и наших прославленных ветеранов. Надеюсь, что игроков и руководителей клубов тоже.

Причина первая. Формальная

Я согласен с Петровым. Много копий сломано по вопросу – как присуждать звание «Чемпион России»? По итогам плей-офф или «регулярки»?

У каждой половины спорщиков – свои весомые аргументы. Но Петров прав в одном. Вот есть два приза, весьма значимых и традиционно ценных. Два звания, которые обязательно останутся в истории. Ну какой смысл их объединять? Если можно считать чемпионами России победителей регулярки и этим действительно поднять статус гладкого чемпионата.

Думаю, и лига, и руководители клубов должны еще раз над этим поразмыслить.

Причина вторая. Фундаментальная

Однако одними титулами интереса к регулярному чемпионата не вернешь! И вот по этому поводу мне в голову давно уже лезет крамольная мысль.

О том, что мы интерес к хоккею убиваем… самим хоккеем! Точнее – огромным количеством матчей в гладком чемпионате.

Лига когда-то провозгласила лозунг: «Хоккей – каждый день». Он был не глуп и имел право на проверку. Однако прошли годы. И сейчас мы можем сказать прямо – эксперимент не оправдался!

Большое количество матчей с одной стороны отпугивает болельщика. Ведь бывает по три домашних игры за неделю – через день. И понятно, что зритель выберет только один матч. Либо тот, что проходит в выходной. Либо против наиболее интересного и знакового соперника. А два поединка для весьма обширной аудитории при этом окажутся за кадром. Люди предпочтут узнать счет, авторов голов. И ограничиться этим.

Что уж совсем парадоксально – насыщенный календарь отучает болельщика от своей команды. Ведь длительные домашние серии сменяются такими же продолжительными вояжами. 4-5 матчей в гостях. И, значит, неделя, а то и две без игр перед своей торсидой.

Гораздо более симпатичный и проверенный вариант – туровая система. С двумя матчами в неделю. Допустим, в среду-четверг и один из выходных.

При таком подходе убьем и еще одного «зайца»! Ведь сейчас российские любители хоккея справедливо упрекают лигу, что исход регулярки предрешен. Есть пара-тройка лидеров, которые известны заранее. К тому же мы все понимаем, что мастеров на все команды не хватает. И единственный шанс середнячков выглядеть прилично в битвах с клубами-олигархами – это подтягивать на уровень КХЛ юниоров из молодежных команд.

Благое дело! Но как тут обойтись без тренировок, в которых юные игроки особенно нуждаются?

Мне, конечно, будут кивать на НХЛ… Пустое! В НХЛ огромное количество в матчах нужно для бизнеса. У нас ни аншлаги, ни тем более две-три тысячи человек, заплатившие за билет пару сотен рублей не окупят клубу даже аренду или содержание дворца в день матча. Не говоря уж об огромной зарплатной ведомости игроков.

Причина третья. Болезненная

Ну и последнее. От сокращения календаря надо переходить и к сокращению клубов в КХЛ. Да, это болезненный процесс. Особенно для городов с хоккейными традициями. Но давайте согласимся – кто будет смотреть по ТВ матчи между «Северсталью» и «Югрой» или «Кузней» и «Амуром»? Коми эти стыки вообще интересны? Даже в самих городах, где базируются команды?

Можно часть клубов переместить в ВХЛ. Или применить более сложный, но щадящий вариант - разделить лиги на «А» и «Б». Более сильную и более слабую. Это, кстати, позволит вернуть спортивный принцип. Ведь между аутсайдерами КХЛ-А и победителями КХЛ-Б можно по итогам регулярки устраивать интересный переходной турнир.

Ну и потом равный будет биться с более равным. И сама цена матча с турнирной точки зрения возрастет.

Есть, конечно, еще куча различных нюансов – как сделать хоккей в России более народным видом спорта. Но эти три вопроса – базовые. И если уж начинать, то с них.

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