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Дмитрий Губерниев: Я уверен, что Антон Шипулин выиграет два золота на Олимпиаде

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дмитрий Губерниев: Я уверен, что Антон Шипулин выиграет два золота на Олимпиаде
Источник: Reuters

Популярнейший комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев подвел итоги чемпионата мира в интервью обозревателю «Советского спорта».

- Как вы думаете, Дмитрий, накладка с гимном украсила этот вечер? Ведь еще Штирлиц учил, что запоминается последнее.
- Если бы этой накладки не было, ее надо было выдумать. В итоге мы слушали гимн России два раза. Сначала ребята пели, а я дирижировал, потом гимн звучал еще и еще. За что я хочу сказать организаторам огромное спасибо!

- Там ведь кого-то за этот прокол оштрафовали.
- Я не задавался этим вопросом. Зато получил массу благодарностей от оргкомитета. Там сказали, что мы спасли вечер и все такое прочее. А главное, что чемпионат мира закончился на очень позитивной ноте. Биатлонная семья живет в мире и дружбе.

- Когда вы бежали на сцену, не боялись, что вас скрутит полиция?
- Конечно, я об этом думал. Именно с этим связана небольшая заминка. Моей первой мыслью было бежать. Потом я остановился… Но в итоге решил: или грудь в крестах, или голова в кустах.

- И как поют ребята? Вы бы исполнили с ними со сцены свой знаменитый хит «Ветер биатлона»?
- Хорошо поют! Блестяще исполнили! Но самым смелым оказался Максим Цветков, который меня просто покорил. Он зажег в лучших традициях Дэна Маккаферти из группы Nazareth. У него желваки вздувались! Я восхищался Максимом в гонке, я восхищен им как певцом. Только что об этом ему сказал, и мы радостно пожали друг другу руки.

- Какую оценку вы ставите мужчинам и женщинам из сборной России за этот чемпионат мира?
- Как ни странно, я поставлю мужчинам четыре с плюсом, а девушкам – четыре с минусом. Но тройки не заслужил никто. Все боролись, несмотря на отсутствие медалей у женщин. Ну, кроме смешанной эстафеты, разумеется.

- Одни говорят, что этот чемпионат мира получился очень скандальным, другие – очень интересным. А у вас какое мнение?
- Я бы сказал, он был скандально-интересным. Но ведь самое главное, что мы все помирились. Бесследно, конечно, вся эта ругань не прошла ни для кого. Мартен Фуркад мне сказал, что очень сильно переживал, из-за этого медалей недобрал.

Однако и спортивная справедливость есть. С одной стороны мы расстраиваемся, что Шипулин финишировал четвертым. Но, например, биатлонные боги улыбнулись Симону Шемппу, который как и Антон, долго не мог завоевать личное золото.

- Что будет дальше?
- Антон Шипулин знает, что выиграет личное золото на Олимпиаде в Пхенчхане. Я в этом убежден. Причем мы еще и в эстафете победим. То есть золота будет два. Это важно.

- Велики ли шансы, что Тюмень в 2021 году примет у себя этот биатлонный карнавал?
- Мы будем бороться и сделаем все, чтобы этот чемпионат мира прошел в России… А если вы спрашиваете конкретно о моих планах, то 22 февраля я лечу в Омск.

- Зачем?
 - Как зачем? Там же «Авангард» будет играть в первом матче плей-офф против «Адмирала»! С удовольствием увижусь с омичами, немного поработаю на арене, прокомментирую. Жду этого визита с нетерпением! Причем еду в Омск уже во второй раз. Так что огромное спасибо клубу за приглашение.

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