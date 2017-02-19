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Чилийский Лоран Блан. Кого хочет «Локо»?

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Чилийский Лоран Блан. Кого хочет «Локо»?
Источник: Associated Press

В ближайшее время московский «Локомотив» может пополниться защитником «Католики» из Сантьяго - Гильермо Марипаном. «Советский спорт» рассказывает, кто это, и что он умеет.

Совсем не марципан

Марипан - воспитанник клуба, воспитавшего будущего хавбека ЦСКА Марка Гонсалеса. Потенциальный новичок «Локо» пришел в «Унивесидад Католику» 8-летним, поиграл в командах всех возрастов и добрался до основного состава.

Во взрослом футболе Марипан дебютировал в августе 2012-го, и пошло-поехало: попадать в основу «крестоносцев» молодой высокорослый защитник стал все чаще, а однажды даже оформил дубль в ворота «О`Хиггинс». Правда, с тех пор Марипан увеличил свой лицевой счет лишь на один мяч. .

Новый Блан

Сравнение с выдающимся французом не случайно. 194-сантиметровым ростом Гильермо пользуется прекрасно, по перехватам на втором этаже он один из лучших в лиге. Естественно, на стандартах столь рослый игрок необходим железнодорожникам как воздух – «Локо» забил в этом сезоне 4 таких гола. Из них половину – как раз защитник Пейчинович.

Кроме того, 22-летний игрок обороны обладает отличным дальним пасом и частенько ходит вперед поддерживать атаки вторым темпом. А еще он неплохо читает игру. Чем не Блан?

Привык побеждать

В столь юном для защитника возрасте Гильермо выиграл два чемпионата Чили (клаусура и апертура), а также стал обладателем суперкубка страны. Все это случилось с ним в прошлом году. Кстати, за упорство и настойчивость на поле игрок получил прозвище Memo - «Помнящий».

Два матча за сборную Чили – еще один дополнительный плюс. Возможно, в преддверии Кубка конфедераций Хуан Антонио Пицци не будет наигрывать Марипана в основном составе, но в списках кандидатов на поездку в Россию – не теперь, так в 2018-м, у Гильермо точно есть.

Пока в аренду

Тактически Марипан – классический центрдеф. Лишь однажды он сыграл на позиции опорного полузащитника, а так всегда занимал место в центре обороны «Католики». Плюсом при переходе защитника в «Локо» будет опыт игры при формации с тремя защитниками. По информации «Советского спорта», Юрий Семин наигрывает подобный вариант расстановки.

Чтобы не ошибиться с выбором, железнодорожники, по данным российских СМИ, готовы взять Марипана в полугодичную аренду за 350 тысяч евро. В случае успешного выступления клуб выкупит новичка у родной команды за 2,15 миллиона.

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