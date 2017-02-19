Заработки в биатлоне, аресты счетов в футболе и многое другое: дайджест прессы
Зачастую интересные публикации на спортивную тему появляются отнюдь не в «профильных» изданиях. Да, читая «Советский спорт», вы полностью удовлетворите свой спрос на все, что связано с очками, медалями и секундами, а кроме того прочтете важную аналитику и интересные интервью вместе с качественными лонгридами. Но иногда весьма далекие от спорта издания (экономические, деловые, общественно-поли
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Русское издание «Форбс» решило подсчитать арифметику биатлона. «Мальчишки на миллион: сколько зарабатывают биатлонисты». «По официальной статистике Между
Однако по меркам профессиональног
Для сравнения: призовой фонд прошедшего в январе теннисного турнира Australi
Выигравший пять последних Кубков мира (и еще два золота и серебро на Олимпиаде в Сочи) и объективно сильнейший биатлонист на планете француз Мартен Фуркад в сезоне 2015/2016 получи
Конечно, биатлонистов кормят не только официальные соревнования. В календаре есть несколько шоу-гонок, но даже на самой престижной из них – World Team Challenge, что проходит в декабре на футбольном стадионе в немецком Гельзенкирхене – слишком много не заработаешь. Главный приз для победителей (а здесь соревнуются парами) – €28 000 и автомобиль.
Основным источником дохода для топ-биатлонистов
У лучших российских биатлонистов тоже есть коммерческие партнеры – на винтовках можно заметить наклейк
Впрочем, для российских спортсменов уровня сборных поиск спонсоров – задача не приоритетная. Госбюджет полностью компенсирует расходы на подготовку и экипировку, а за статусные успехи вроде олимпийских медалей очень прилично платит. Так, в России чемпионы Сочи-2014 получили по 4 млн рублей (по курсу рубля на тот момент это больше $110 000), в Нидерландах – €30 000, в США – $25 000, в Норвегии – ничего. Однако помимо фиксированных сумм от государства во многих странах предусмотрены и другие виды поощрений. В России чемпионам и призерам Игр дарят машины на Красной площади, а еще им платят регионы, которые они представляют (а иногда один спортсмен выступает сразу за несколько субъектов РФ), причем суммы местных премий нередко сопоставимы с государственными
Спортсменам, которые не попадают на Кубок мира (а каждая команда может заявить на гонку не более 6 участников), мировой биатлон тоже предлагает возможность заработать – на соревнованиях поскромнее. Суммарный призовой фонд Кубка IBU (8 этапов) и Открытого чемпионата Европы чуть больше €800 000. Однако успешное выступление на Кубке IBU финанс
Но даже такие скромные призовые для большинства биатлонистов – мечта. Так, в базе данных СБР около 500 активных биатлон
Богатый в биатлонном контексте регион вроде Ханты-Мансийска или Тюмени полностью оплачивает своим спортсменам сборы и экипировку, а также перечисляет зарплату как «спортивным инструкторам». «Рядовой биатлонист, который заезжает в призы на Кубке России 1-3 раза за сезон и до сборной страны недотягивает, может зарабатывать в среднем 30 000-50 000 рублей в месяц, – рассказывает Forbes тренер по биатлону в одной из московских ДЮСШ Константин Комаров. – Это выплаты региона (или даже нескольких), доплата за спортивный разряд, ставка в спортобществе и т.д. Больше могут получать члены сборной, но редко это сумма выше 100 000 рублей. Кроме того, спортсмен находится на полном обеспечении. И тут многое зависит от щедрости региона
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«Счета Суркисов заблокированы» - написал на минувшей неделе «Киккер». Немецкое издание опубликовало статью, разоблачающую деятельность владельцев киевского клуба.
Авторитетный немецкий журнал опубликовал статью под названием «Обманные трюки Динамо», где раскрываются подробности зарплатных схем в киевском клубе. Автором публикации стал экс-главный редактор сайта киевского «Динамо» Олег Задерновский.
«В настоящее время счета Григория, Игоря и их отца Рахмиля в ПриватБанке заблокированы. Сейчас, они даже не знают, как платить игрокам», – гласит немецкое СМИ со ссылкой на спикера Суркисов Алину Полякову.
В статье рассказывается о коррупции, которая проникла во все сферы, включая украинский футбол. «Уже более 25 лет могущественные олигархи используют его для бессовестных злоупотреблений в экономической сфере, хотя некоторым из них в последние годы пришлось совсем несладко. Киевское «Динамо» также использует различного рода схемы, чтобы оптимизировать зарплаты через офшоры, избегая выплат налогов как игроками, так и самим клубом. Отмечается, что Ярмоленко, Велозу и экс-игрок киевлян Драгович официально получали оклады в размере 217 269 гривен, или же 7500 евро в год», - пишет «Киккер».
Как вывод, журналисты подчеркнули, что у боссов киевского Динамо наступил непростой период из-за национализации ПриватБанка. Счета Суркисов были заблокированы, из-за чего у них возникли сложности с выплатой зарплат футболистам.
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К проблемам российского футбола неожиданно обращается издание «Спутник и погром» в статье «Русский футбол: кто виноват и что делать?»
«В Российской Федерации потрясающий футбол. Такой же, как сама Российская Федерация: туго набитый деньгами и при этом бессмысленный до абсурда. Мало кто способен объяснить, что вообще происходит в этом прекрасном спорте. Неспециалисты сходятся в одном: весь наш футбол, вся наша сборная со всеми футболистами, болельщиками, чиновниками и всем остальным — полное говно. Спорить с этим утверждением чрезвычайно трудно, но мы всё-таки посмотрим на состояние российского футбола и поговорим о том, можно ли (и нужно ли) его реанимировать.
Каждый раз, когда играет наша сборная, повторяется примерно одна и та же история — граждане великой и могучей державы всегда очень голодны до побед: взрослые мужики закупают пиво, надевают шарфы и футболки цветов сборной, кто-то рисует на лице флаг Российской Федерации, бронирует столики в барах, люди дудят в дудки, орут кричалки, топают ногами. Потом сборная проигрывает. Если к рядовым поклонникам футбола могут быть вопросы — зачем они вообще тратят кучу времени на всё вот это и два часа на просмотр трансляции — то к государству
Футбол — уже много лет самый популярный командный вид спорта в мире, в него играют сотни миллионов мужчин, десятки миллионов женщин. Футбол способен не только отвлекать народ, к примеру, от политической жизни, он способен объединять людей, занимать, воспитывать молодежь, пропагандировать здоровый образ жизни, кроме того, он способен исполнять огромную гуманитарную функцию и приносить немалые деньги. Во многих странах Латинской Америки и Европы футбол вообще стал чем-то вроде национальной религии, в которой задействованы все члены общества начиная с годовалых детей, получающих при рождении имена в честь великих футболистов, и заканчивая, например, Андресом Эскобаром. Эскобар получил 12 пуль от охранника, очень недовольного тем, что сборная Колумбии из-за автогола Андреаса досрочно покинула чемпионат мира 1994 года. Одним словом, футбол — это мощнейший инструмент, которым любое современное государство должно уметь пользоваться. Что с ним делает РФ?
В советское время партийные руководители, конечно, не преследовали экономических целей. Теоретически они хотели вырастить здоровое, спортивное поколение, а заодно показать всему миру, что в СССР не только самая сильная армия, медицина и наука, тут не только запускают в космос ракеты с простыми деревенскими ребятами на борту — тут ещё и самые сильные спортсмены. Если с хоккеем дела обстояли блестяще, то с футболом всё было очень непросто.
В триумфальном для СССР чемпионате Европы 1960 года отказались принимать участие сборные Испании, Англии, ФРГ, Бельгии, Италии, Швеции и Нидерландов. В последующие годы сборная СССР трижды выигрывала серебряные медали чемпионата Европы. Вот, пожалуй, и все главные достижения советской сборной, которые можно в целом охарактеризовать как «молодцы, стабильно, неплохо».
Сборной РФ такие успехи не снились. Лучшее, что произошло с нашей первой командой за 25 лет существования — это памятные бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года. Что касается клубного уровня, то это, конечно, победы десятилетней давности ЦСКА и «Зенита» во втором по престижности европейском турнире — кубке УЕФА (теперь переименованном в Лигу Европы). Все эти весьма и весьма скромные достижения в целом и определяют положение России на современной футбольной карте мира. Впрочем, 56-е место в рейтинге сборных ФИФА (после великих футбольных держав Буркина Фасо, Ганы, Албании, Алжира, Египта, Украины, Ирана и США) никак не влияет на амбиции среднестатистиче
Дальше анализируется плачевная ситуация со стадионами, с посещаемостью матчей, с тренерами, с лимитом на легионеров, с одиозными структурами типа ВОБ.
Перейдем к резюмирующей части: «Как жить дальше? Казалось бы, всё просто: государству нужно немедленно прекратить поддерживать мыльный пузырь необоснованных гонораров. Регионы перестают всаживать в футболистов бюджетные деньги, вводится потолок зарплат. Что делают футболисты? Надувают щёки, возмущаются, устраивают демарши, а потом обиженные идут работать за 35 тысяч в «Макдональдс» или устраиваются в офис менеджерами по продажам? Нет, они через какое-то время затыкаются и начинают работать. Если за границей им предложат условия лучше, то они уедут и попытаются выиграть у местных аборигенов. Вместе с ними из российского чемпионата уедут те легионеры, которые не готовы работать за предложенные суммы. Чемпионат России может быть расширен до 18 команд. На новые и освободившиеся рабочие места попадают молодые, голодные до побед и свершений футболисты, которые пытаются себя показать. Футбол, по крайней мере, станет ближе к народу и повернётся к нему лицом: попасть в игру из-за освободившихся мест станет проще. Футболисты, которые сумеют уехать в Европу и закрепиться в сильных чемпионатах, станут одним целым со своими европейскими партнёрами — если ты хочешь выиграть Евро, то ты сам должен соответствовать Евро, быть его частью. А как стать этой частью, не выходя из дома?
Чиновников всё это тоже касается. Если у футбольных управленцев отнять доступ к государственны