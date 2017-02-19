Заработки в биатлоне, аресты счетов в футболе и многое другое: дайджест прессы

Зачастую интересные публикации на спортивную тему появляются отнюдь не в «профильных» изданиях. Да, читая «Советский спорт», вы полностью удовлетворите свой спрос на все, что связано с очками, медалями и секундами, а кроме того прочтете важную аналитику и интересные интервью вместе с качественными лонгридами. Но иногда весьма далекие от спорта издания (экономические, деловые, общественно-поли тические) хороши как раз тем, что могут предложить совершенно нестандартный, непривычный взгляд на спортивные события, явления, персоны. Не с каждой из представленных точек зрения мы согласны, не во всем можем разделять подход коллег. Но если они показались нам важными и нужными для того, чтобы об этом узнали и вы… Ну, что ж, именно о таких материалах мы и будем время от времени говорить в нашей рубрике «Дайджест».

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Русское издание «Форбс» решило подсчитать арифметику биатлона. «Мальчишки на миллион: сколько зарабатывают биатлонисты». «По официальной статистике Между народного союза биатлонистов (IBU), в сезоне 2015/2016 каждый этап Кубка мира собирал у телеэкранов 4-5 млн зрителей (и это без учета трансляций на Eurosport, который не публикует данные), - пишет автор. - В России рейтинги биатлона на «Матч ТВ» запросто обгоняют футбольные матчи Лиги чемпионов с участием российских команд, а на Первом канале проигрывают лишь важному хоккею уровня плей-офф чемпионата мира.

Однако по меркам профессиональног о спорта биатлонные звезды зарабатывают немного. Суммарный призовой фонд Кубка Мира (9 этапов с ноября/декабря по март) составляет чуть меньше €4,5 млн. За победу в личной гонке спортсмен получает €13 000 (и у мужчин, и у женщин), за 15-е место – €500, выигравшей эстафету команде (4 участника) причитается €20 000, шестая позиция стоит €4000. Плюс бонусы – за текущее лидерство (в общем зачете или в зачете по конкретной дисциплине – €750-1000) и результат по итогам сезона (оплачивают первые 10 мест: €44 000 за победу, €9 000 – за 10-е место)

Для сравнения: призовой фонд прошедшего в январе теннисного турнира Australi an Open – $37 млн. Футбольной Лиги чемпионов – больше €1,3 млрд. Так и получается, что Криштиану Роналду (с доходом в $88 млн, по подсчетам Forbes) и Роджер Федерер ($68 млн) регулярно попадают в рейтинг самых высокооплачиваем ых спортсменов, а биатлонистам даже не посоветуешь об этом мечтать.

Выигравший пять последних Кубков мира (и еще два золота и серебро на Олимпиаде в Сочи) и объективно сильнейший биатлонист на планете француз Мартен Фуркад в сезоне 2015/2016 получи л €285 000 призовых, а лучшая среди женщин – Габриэла Соукало ва (теперь – Коукалова) из Чехии – €234 000. У россиян в прошлом сезоне самыми финансово успешными стали Антон Шипулин (3-е место в общем зачете Кубка мира, €116 250) и Ольга Подчуфаров а (16-е место, €39 750).

Конечно, биатлонистов кормят не только официальные соревнования. В календаре есть несколько шоу-гонок, но даже на самой престижной из них – World Team Challenge, что проходит в декабре на футбольном стадионе в немецком Гельзенкирхене – слишком много не заработаешь. Главный приз для победителей (а здесь соревнуются парами) – €28 000 и автомобиль.

Основным источником дохода для топ-биатлонистов , как и в других видах спорта, становятся спонсоры. По информации норвежского издания VG, великий чемпион Уле Эйнар Бьорндален, побеждающий на важных соревнованиях уже 20 лет, зарабатывает на рекламных контрактах более €1 млн. Мартен Фуркад в интервью Ski Chrono рассказывал, что после успеха на Играх-2014 его коммерческий «оборот» вырос на 25-30%, однако суммы по-прежнему космически далеки от футбольных. В числе спонсоров француза Adidas, BMW, Somfy (автоматика для дома), MGEN (страхование), а также компании-экипиро вщики (Rossignol – лыжи, Julbo – очки и т.д.). Но в интервью L’Equipe Фуркад признавался, что после вычета налогов и расходов на команду (пресс-атташе, адвокат и т.д.) «не остается и одного миллиона».

У лучших российских биатлонистов тоже есть коммерческие партнеры – на винтовках можно заметить наклейк и личных спонсоров, но бюджеты подобных контрактов не разглашаются. По оценкам экспертов, сотрудничество с Антоном Шипулиным может обойтись компании в среднем в 5-15 млн рублей за сезон, однако итоговая сумма зависит от многих факторов – степени вовлеченности сп ортсмена в рекламную активность, категории и статуса бренда, обязательств по использованию продукта и т.д.

Впрочем, для российских спортсменов уровня сборных поиск спонсоров – задача не приоритетная. Госбюджет полностью компенсирует расходы на подготовку и экипировку, а за статусные успехи вроде олимпийских медалей очень прилично платит. Так, в России чемпионы Сочи-2014 получили по 4 млн рублей (по курсу рубля на тот момент это больше $110 000), в Нидерландах – €30 000, в США – $25 000, в Норвегии – ничего. Однако помимо фиксированных сумм от государства во многих странах предусмотрены и другие виды поощрений. В России чемпионам и призерам Игр дарят машины на Красной площади, а еще им платят регионы, которые они представляют (а иногда один спортсмен выступает сразу за несколько субъектов РФ), причем суммы местных премий нередко сопоставимы с государственными . В Штатах олимпийских чемпионов материально поддерживают разные общественные организации, а в Южной Корее, например, заслуженные олимпийцы получают возможность не служить в армии.

Спортсменам, которые не попадают на Кубок мира (а каждая команда может заявить на гонку не более 6 участников), мировой биатлон тоже предлагает возможность заработать – на соревнованиях поскромнее. Суммарный призовой фонд Кубка IBU (8 этапов) и Открытого чемпионата Европы чуть больше €800 000. Однако успешное выступление на Кубке IBU финанс ово выгоднее провального на Кубке мира. Так, ставшая в прошлом сезоне второй в общем зачете Кубка IBU россия нка Светлана Слепцов а заработала €18 350 призовых, а призер Сочи-2014 Екатерина Шумилова, выступая на Кубке мира, собрала лишь €6250 (причем все – за эстафетные гонки).

Но даже такие скромные призовые для большинства биатлонистов – мечта. Так, в базе данных СБР около 500 активных биатлон истов уровня «мастер спорта», а, к примеру, на международных коммерческих стартах прошлого сезона отметились лишь 32 человека. Остальным предлагается соревноваться внутри страны – на этапах Кубка России, чемпионате России и прочих гонках. Официальных призовых на таких турнирах нет, зато благодаря успехам на российском уровне можно попасть в главную команду или же приглянуться щедрому региону.

Богатый в биатлонном контексте регион вроде Ханты-Мансийска или Тюмени полностью оплачивает своим спортсменам сборы и экипировку, а также перечисляет зарплату как «спортивным инструкторам». «Рядовой биатлонист, который заезжает в призы на Кубке России 1-3 раза за сезон и до сборной страны недотягивает, может зарабатывать в среднем 30 000-50 000 рублей в месяц, – рассказывает Forbes тренер по биатлону в одной из московских ДЮСШ Константин Комаров. – Это выплаты региона (или даже нескольких), доплата за спортивный разряд, ставка в спортобществе и т.д. Больше могут получать члены сборной, но редко это сумма выше 100 000 рублей. Кроме того, спортсмен находится на полном обеспечении. И тут многое зависит от щедрости региона . В Тюмени, например, выдают абсолютно все – вплоть до термотрусов, а где-то ограничиваются костюмом и лыжами с винтовкой. К тому же в Хантах или Тюмени есть отличные тренировочные базы, плюс команды выезжают на сборы за границу. В среднем за сезон на подготовку спортсмена тратится около 500 000 рублей – это хорошие цифры, не каждый регион может себе такие позволить», - пишет «Форбс».

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«Счета Суркисов заблокированы» - написал на минувшей неделе «Киккер». Немецкое издание опубликовало статью, разоблачающую деятельность владельцев киевского клуба.

Авторитетный немецкий журнал опубликовал статью под названием «Обманные трюки Динамо», где раскрываются подробности зарплатных схем в киевском клубе. Автором публикации стал экс-главный редактор сайта киевского «Динамо» Олег Задерновский.





«В настоящее время счета Григория, Игоря и их отца Рахмиля в ПриватБанке заблокированы. Сейчас, они даже не знают, как платить игрокам», – гласит немецкое СМИ со ссылкой на спикера Суркисов Алину Полякову.

В статье рассказывается о коррупции, которая проникла во все сферы, включая украинский футбол. «Уже более 25 лет могущественные олигархи используют его для бессовестных злоупотреблений в экономической сфере, хотя некоторым из них в последние годы пришлось совсем несладко. Киевское «Динамо» также использует различного рода схемы, чтобы оптимизировать зарплаты через офшоры, избегая выплат налогов как игроками, так и самим клубом. Отмечается, что Ярмоленко, Велозу и экс-игрок киевлян Драгович официально получали оклады в размере 217 269 гривен, или же 7500 евро в год», - пишет «Киккер».

Как вывод, журналисты подчеркнули, что у боссов киевского Динамо наступил непростой период из-за национализации ПриватБанка. Счета Суркисов были заблокированы, из-за чего у них возникли сложности с выплатой зарплат футболистам.

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К проблемам российского футбола неожиданно обращается издание «Спутник и погром» в статье «Русский футбол: кто виноват и что делать?»





«В Российской Федерации потрясающий футбол. Такой же, как сама Российская Федерация: туго набитый деньгами и при этом бессмысленный до абсурда. Мало кто способен объяснить, что вообще происходит в этом прекрасном спорте. Неспециалисты сходятся в одном: весь наш футбол, вся наша сборная со всеми футболистами, болельщиками, чиновниками и всем остальным — полное говно. Спорить с этим утверждением чрезвычайно трудно, но мы всё-таки посмотрим на состояние российского футбола и поговорим о том, можно ли (и нужно ли) его реанимировать.

Каждый раз, когда играет наша сборная, повторяется примерно одна и та же история — граждане великой и могучей державы всегда очень голодны до побед: взрослые мужики закупают пиво, надевают шарфы и футболки цветов сборной, кто-то рисует на лице флаг Российской Федерации, бронирует столики в барах, люди дудят в дудки, орут кричалки, топают ногами. Потом сборная проигрывает. Если к рядовым поклонникам футбола могут быть вопросы — зачем они вообще тратят кучу времени на всё вот это и два часа на просмотр трансляции — то к государству , вкладывающемуся в развитие футбола, в этом плане вопросов нет никаких. Со времён античности ничего не изменилось: массы жаждут хлеба и зрелищ, люди хотят быть причастны к великим победам, испытывать эмоции. Многие готовы сидеть в тренировочном костюме на продавленном диване возле телевизора и радоваться тому, что «наши прошли дальше», «наши победили», дайте только повод. Не так важно, кто именно эти «наши», что входит в это понятие, но если они победили, то можно уверенно долбить кулаком по кухонному столу и выкладывать аргумент: «Ну и что? Зато мы их в футбол порвали!»

Футбол — уже много лет самый популярный командный вид спорта в мире, в него играют сотни миллионов мужчин, десятки миллионов женщин. Футбол способен не только отвлекать народ, к примеру, от политической жизни, он способен объединять людей, занимать, воспитывать молодежь, пропагандировать здоровый образ жизни, кроме того, он способен исполнять огромную гуманитарную функцию и приносить немалые деньги. Во многих странах Латинской Америки и Европы футбол вообще стал чем-то вроде национальной религии, в которой задействованы все члены общества начиная с годовалых детей, получающих при рождении имена в честь великих футболистов, и заканчивая, например, Андресом Эскобаром. Эскобар получил 12 пуль от охранника, очень недовольного тем, что сборная Колумбии из-за автогола Андреаса досрочно покинула чемпионат мира 1994 года. Одним словом, футбол — это мощнейший инструмент, которым любое современное государство должно уметь пользоваться. Что с ним делает РФ?

В советское время партийные руководители, конечно, не преследовали экономических целей. Теоретически они хотели вырастить здоровое, спортивное поколение, а заодно показать всему миру, что в СССР не только самая сильная армия, медицина и наука, тут не только запускают в космос ракеты с простыми деревенскими ребятами на борту — тут ещё и самые сильные спортсмены. Если с хоккеем дела обстояли блестяще, то с футболом всё было очень непросто.

В триумфальном для СССР чемпионате Европы 1960 года отказались принимать участие сборные Испании, Англии, ФРГ, Бельгии, Италии, Швеции и Нидерландов. В последующие годы сборная СССР трижды выигрывала серебряные медали чемпионата Европы. Вот, пожалуй, и все главные достижения советской сборной, которые можно в целом охарактеризовать как «молодцы, стабильно, неплохо».

Сборной РФ такие успехи не снились. Лучшее, что произошло с нашей первой командой за 25 лет существования — это памятные бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года. Что касается клубного уровня, то это, конечно, победы десятилетней давности ЦСКА и «Зенита» во втором по престижности европейском турнире — кубке УЕФА (теперь переименованном в Лигу Европы). Все эти весьма и весьма скромные достижения в целом и определяют положение России на современной футбольной карте мира. Впрочем, 56-е место в рейтинге сборных ФИФА (после великих футбольных держав Буркина Фасо, Ганы, Албании, Алжира, Египта, Украины, Ирана и США) никак не влияет на амбиции среднестатистиче ского российского болельщика, который раз за разом искренне сокрушается после поражений от Уэльса или Словакии. Конечно, рейтинг сборных ФИФА очень условен, составляется европейцами весьма специфическим образом, поэтому не стоит верить ему на слово. Лучше окунемся в суровую и безумную действительность российского футбола», - пишет автор издания.

Дальше анализируется плачевная ситуация со стадионами, с посещаемостью матчей, с тренерами, с лимитом на легионеров, с одиозными структурами типа ВОБ.

Перейдем к резюмирующей части: «Как жить дальше? Казалось бы, всё просто: государству нужно немедленно прекратить поддерживать мыльный пузырь необоснованных гонораров. Регионы перестают всаживать в футболистов бюджетные деньги, вводится потолок зарплат. Что делают футболисты? Надувают щёки, возмущаются, устраивают демарши, а потом обиженные идут работать за 35 тысяч в «Макдональдс» или устраиваются в офис менеджерами по продажам? Нет, они через какое-то время затыкаются и начинают работать. Если за границей им предложат условия лучше, то они уедут и попытаются выиграть у местных аборигенов. Вместе с ними из российского чемпионата уедут те легионеры, которые не готовы работать за предложенные суммы. Чемпионат России может быть расширен до 18 команд. На новые и освободившиеся рабочие места попадают молодые, голодные до побед и свершений футболисты, которые пытаются себя показать. Футбол, по крайней мере, станет ближе к народу и повернётся к нему лицом: попасть в игру из-за освободившихся мест станет проще. Футболисты, которые сумеют уехать в Европу и закрепиться в сильных чемпионатах, станут одним целым со своими европейскими партнёрами — если ты хочешь выиграть Евро, то ты сам должен соответствовать Евро, быть его частью. А как стать этой частью, не выходя из дома?

Чиновников всё это тоже касается. Если у футбольных управленцев отнять доступ к государственны м деньгам, которые они десятилетиями распихивают по карманам, появятся люди, которые хотят и могут зарабатывать на футболе. На освободившиес я деньги можно будет построить крытые манежи и детские спортивные школы и не платить приезжим профессионалам, которые тоже были кем-то найдены, обучены, в которых вложились — и потом сумели грамотно продать».



