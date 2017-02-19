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Карло Анчелотти: Я показывал неприличные жесты, потому что в меня плевали

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Карло Анчелотти: Я показывал неприличные жесты, потому что в меня плевали
Источник: Reuters

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти объяснил причину, почему он показывал в сторону болельщиков неприличные жесты во время субботнего матча в Берлине.

Тренер клуба из Мюнхена Анчелотти заявил, что показал болельщикам неприличный жест из-за плевка в его сторону. Напомним, в субботу «Бавария» на шестой добавленной минуте вырвала ничью в выездном матче 21-го тура чемпионата Германии против берлинской «Герты» (1:1). «Советский спорт» еще за сутки до матча точно угадал исход этой игры.

После окончания встречи один из болельщиков хозяев плюнул в сторону главного тренера «Баварии» Карло Анчелотти. Тот, уходя в подтрибунное помещение, показал трибунам неприличный жест.
«Да, я показал этот жест, потому что в меня плюнули. В конце матча было довольно жарко, но пять минут были компенсированы в соответствии с правилами», — говорит Анчелотти (цитируем по изданию «Bild»).

«Герта» вела на протяжении большей части матча. На 21-й минуте счет открыл боснийский нападающий Ведад Ибишевич.

По истечении 90 минут игры главный арбитр встречи Патрик Иттрих добавил к основному времени пять минут. За это время главный тренер «Герты» Паль Дардаи произвел две замены, дав судье повод добавить еще одну минуту.

В результате перед финальным свистком, уже на излете 96-й минуты, «Бавария» забила ответный гол. Тьяго Алькантара навесил со штрафного прямо на одинокого Арьена Роббена. После прицельного удара голландца мяч с линии ворот выбил защитник берлинской команды Максимилиан Миттельштадт, но на подборе первым оказался Роберт Левандовски, в падении сравнявший счет.

Гол польского форварда, забитый через 95 минут 59 секунд после начала матча, стал самым поздним мячом в истории чемпионата Германии. Правда, утвердительно можно говорить только о последних 13 чемпионатах, с сезона-2004/05, когда начался сбор детальной статистики. После взятия ворот на поле началась потасовка с участием игроков и тренеров обеих команд. Хозяева были недовольны тем, что арбитр позволил сыграть больше добавленных пяти минут.

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