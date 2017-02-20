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Круг сужается: осталось лишь 8 претенденток на шахматную корону

Анастасия Катышкина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Круг сужается: осталось лишь 8 претенденток на шахматную корону

«Советский спорт» уже рассказывал о чемпионате мира по шахматам, который проходит в эти дни в Тегеране. Теперь турнир подошел к решающей стадии.

Платки на головах женщин в Иране — это обязательное условие. Платки на головах шахматисток в Иране — это красивое обязательное условие. Участницы, кажется, подбирали цвет, фасон, узор головного убора так, что каждая из них выглядела еще более краше, чем есть на самом деле.

Посмотреть на красивых шахматисток в головных уборах можно с помощью трансляции на официальном сайте. Организаторы еще до начала турнира сенсационно заявили: «Такой трансляции турниров еще не было!». И действительно: открывая турнирную страницу, вам предлагается сразу несколько окон— репортаж и разбор партий онлайн на английском языке от гроссмейстера Евгения Мирошниченко, прямая трансляция игрового зала, онлайн-доска с партиями и ( вот в чем новшество!) трансляции любой пары турнира. Некоторые «экспериментаторы» утверждают, что одновременно можно уследить за восемью парами.

Что примечательно: камеры «слежения» начинают работать незадолго до начала тура, что позволяет досконально изучить, как настраиваются на партии девушки. Однако, трансляция неидеальна: сами организаторы признавались, что результаты иногда напутаны до неузнаваемости, трансляция может зависнуть или вообще не «фурычить».

Затишье после бури

Впрочем, все вышеназванные неудобства, хочется верить, мешают лишь нам, болельщикам, а сами девушки пребывают во вполне комфортной атмосфере. После достаточно «кровавого» второго круга, где практически все пары играли на три результата, третий круг получился достаточно спокойным и мирным, если данные определения вообще могут относиться к спорту — из восьми пар пять закончили свои первые классические партии вничью (Это совершили пары Ю Веньюн — Гиря, Падмини — Жонгью, Костенюк — Крамлинг, Ни — Погонина, Харика — Гурамишвили).

«Сухой счет» 2:0 удалось удержать фаворитке турнира украинке Анне Музычук против не самой именитой Фам из Вьетнама. А вот нашей Наталье Погониной не удалось избежать поражения во второй классической партии против «темной лошадки» турнира китаянки Ни Шикьюн.


Ни — Погонина

Такая «безнадега» стояла у россиянки к концу партии, шахматная программа «Стокфиш» даже прогнозировала мат Погониной в 15 ходов. Белым лишь пришлось оформить победу ходом Лc4. Увы, со связанными проходными бороться чаще всего бывает бесполезно.

Очень достойно смотрелась и россиянка Ольга Гиря в матче против рейтинг-фаворита Ю Веньюнь. Отыграв 1:1 в классических партиях, девушки резво начали «катать» блиц. Ольге пришлось отыгрываться.


Гиря — Ю Веньюнь

Выйдя из дебюта в достаточно комфортную позицию Гиря начала атаку посредством 26. Е4 и вскоре вскрыла линию С: Последовало 26.... Фе6 (нельзя Ф:е4 из-за 27. Ф:е4 de 28. Кd7 с выигрышем качества), 27. e:d – c:d и 28. Лс7+ с большим позиционным и вскоре — материальным преимуществом.

Однако, допустив ряд ошибок в следующих партиях, Гиря лишила себя шанса стать четвертьфиналисткой.

Грузинская красавица Софико Гурамишвили достаточно долго сопротивлялась Харике Дроннавали из Индии. Еще бы — волевой характер Гурамишвили можно было увидеть еще во втором круге чемпионата. Играя против украинки Натальи Буксы, грузинская шахматистка несколько раз была на волоске от выбывания из турнира и в итоге спасала партии. Впрочем, не без помощи соперницы.


Букса — Гурамишвили (партия 2 круга)

Позиция белых плоха, но не безнадежна, с перспективами на ничью.

Отступление короля на E1 гарантировало белым пат в случае взятия черными ладьи.

Однако... Кр e1? И после Л:а2 все завершилось.

Блиц — штука волнительная и непредсказуемая.

В контроле 10+10 Харика провела достаточно мощную атаку на короля грузинской шахматистки, и итоговая позиция оказалась чуть ли не красивее самой Софико:


Харика — Гурамишвили

Индианка — в четвертьфинале. Гурамишвили едет домой.

Истребительница русских

Когда мы видим «на бумаге» пары турниров по шахматам, мы автоматически выделяем фаворита. Это сделать достаточно несложно — цифры рейтинга говорят нам о силе того или иного шахматиста. Впрочем, не бывает и без исключений.

В женском чемпионате мира такое исключение — китаянка Ни Шикьюн. В кулуарах болельщиков ее даже назвали «истребительницей русских». Имея рейтинг 2399, Ни Шикьюн сначала отправила домой Валентину Гунину (рейтинг 2524), буквально «раскатав» россиянку со счетом 2:0, а теперь нанесла поражение и Наталье Погониной (2487).

Надеемся, такое грозное звание китаянка не оправдает — в четвертьфинале она встречается с нашей Александрой Костенюк.

Однако, в качестве компенсации, всем участницам выплачивают призовые в зависимости от того, на каком этапе они «вылетели»:

Первый круг — 3750 долларов.
Второй круг — 5500.
Третий круг — 8000.
Четвертьфинал — 12000
Полуфинал — 20000.
В финале победительница получит 60 тыс., а серебряный призер — 30 тысяч долларов.

Пары четвертьфинала:

1. Ю Веньюнь (Китай) — Тань Жонкью (Китай). Китайское противостояние — личный счет девушек — 19:19, что гарантирует жаркую борьбу и как минимум одну китаянку в полуфинале!.
2. Харика (Индия) — Дзагнидзе (Грузия). В этой паре Дзагнидзе пока выглядит предпочтительнее.
3. Музычук (Украина) — Стефанова (Болгария). Музычук побеждает по личным встречам.
4. Костенюк (Россия) — Ни Шицзюнь (Китай). Девушки встречаются впервые.

Прямые трансляции матчей на официальном сайте Fide каждый день в 14:30 по московскому времени.

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