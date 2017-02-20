Круг сужается: осталось лишь 8 претенденток на шахматную корону
«Советский спорт» уже рассказывал о чемпионате мира по шахматам, который проходит в эти дни в Тегеране. Теперь турнир подошел к решающей стадии.
Платки на головах женщин в Иране — это обязательное условие. Платки на головах шахматисток в Иране — это красивое обязательное условие. Участницы, кажется, подбирали цвет, фасон, узор головного убора так, что каждая из них выглядела еще более краше, чем есть на самом деле.
Посмотреть на красивых шахматисток в головных уборах можно с помощью трансляции на официальном сайте. Организаторы еще до начала турнира сенсационно заявили: «Такой трансляции турниров еще не было!». И действительно: открывая турнирную страницу, вам предлагается сразу несколько окон— репортаж и разбор партий онлайн на английском языке от гроссмейстера Евгения Мирошниченко, прямая трансляция игрового зала, онлайн-доска с партиями и ( вот в чем новшество!) трансляции любой пары турнира. Некоторые «экспериментатор
Что примечательно: камеры «слежения» начинают работать незадолго до начала тура, что позволяет досконально изучить, как настраиваются на партии девушки. Однако, трансляция неидеальна: сами организаторы признавались, что результаты иногда напутаны до неузнаваемости, трансляция может зависнуть или вообще не «фурычить».
Затишье после бури
Впрочем, все вышеназванные неудобства, хочется верить, мешают лишь нам, болельщикам, а сами девушки пребывают во вполне комфортной атмосфере. После достаточно «кровавого» второго круга, где практически все пары играли на три результата, третий круг получился достаточно спокойным и мирным, если данные определения вообще могут относиться к спорту — из восьми пар пять закончили свои первые классические партии вничью (Это совершили пары Ю Веньюн — Гиря, Падмини — Жонгью, Костенюк — Крамлинг, Ни — Погонина, Харика — Гурамишвили).
«Сухой счет» 2:0 удалось удержать фаворитке турнира украинке Анне Музычук против не самой именитой Фам из Вьетнама. А вот нашей Наталье Погониной не удалось избежать поражения во второй классической партии против «темной лошадки» турнира китаянки Ни Шикьюн.
Ни — Погонина
Такая «безнадега» стояла у россиянки к концу партии, шахматная программа «Стокфиш» даже прогнозировала мат Погониной в 15 ходов. Белым лишь пришлось оформить победу ходом Лc4. Увы, со связанными проходными бороться чаще всего бывает бесполезно.
Очень достойно смотрелась и россиянка Ольга Гиря в матче против рейтинг-фаворита Ю Веньюнь. Отыграв 1:1 в классических партиях, девушки резво начали «катать» блиц. Ольге пришлось отыгрываться.
Гиря — Ю Веньюнь
Выйдя из дебюта в достаточно комфортную позицию Гиря начала атаку посредством 26. Е4 и вскоре вскрыла линию С: Последовало 26.... Фе6 (нельзя Ф:е4 из-за 27. Ф:е4 de 28. Кd7 с выигрышем качества), 27. e:d – c:d и 28. Лс7+ с большим позиционным и вскоре — материальным преимуществом.
Однако, допустив ряд ошибок в следующих партиях, Гиря лишила себя шанса стать четвертьфиналист
Грузинская красавица Софико Гурамишвили достаточно долго сопротивлялась Харике Дроннавали из Индии. Еще бы — волевой характер Гурамишвили можно было увидеть еще во втором круге чемпионата. Играя против украинки Натальи Буксы, грузинская шахматистка несколько раз была на волоске от выбывания из турнира и в итоге спасала партии. Впрочем, не без помощи соперницы.
Букса — Гурамишвили (партия 2 круга)
Позиция белых плоха, но не безнадежна, с перспективами на ничью.
Отступление короля на E1 гарантировало белым пат в случае взятия черными ладьи.
Однако... Кр e1? И после Л:а2 все завершилось.
Блиц — штука волнительная и непредсказуемая.
В контроле 10+10 Харика провела достаточно мощную атаку на короля грузинской шахматистки, и итоговая позиция оказалась чуть ли не красивее самой Софико:
Харика — Гурамишвили
Индианка — в четвертьфинале. Гурамишвили едет домой.
Истребительница русских
Когда мы видим «на бумаге» пары турниров по шахматам, мы автоматически выделяем фаворита. Это сделать достаточно несложно — цифры рейтинга говорят нам о силе того или иного шахматиста. Впрочем, не бывает и без исключений.
В женском чемпионате мира такое исключение — китаянка Ни Шикьюн. В кулуарах болельщиков ее даже назвали «истребительнице
Надеемся, такое грозное звание китаянка не оправдает — в четвертьфинале она встречается с нашей Александрой Костенюк.
Однако, в качестве компенсации, всем участницам выплачивают призовые в зависимости от того, на каком этапе они «вылетели»:
Первый круг — 3750 долларов.
Второй круг — 5500.
Третий круг — 8000.
Четвертьфинал — 12000
Полуфинал — 20000.
В финале победительница получит 60 тыс., а серебряный призер — 30 тысяч долларов.
Пары четвертьфинала:
1. Ю Веньюнь (Китай) — Тань Жонкью (Китай). Китайское противостояние — личный счет девушек — 19:19, что гарантирует жаркую борьбу и как минимум одну китаянку в полуфинале!.
2. Харика (Индия) — Дзагнидзе (Грузия). В этой паре Дзагнидзе пока выглядит предпочтительнее
3. Музычук (Украина) — Стефанова (Болгария). Музычук побеждает по личным встречам.
4. Костенюк (Россия) — Ни Шицзюнь (Китай). Девушки встречаются впервые.
Прямые трансляции матчей на официальном сайте Fide каждый день в 14:30 по московскому времени.