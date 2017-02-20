Борис Майоров: В Уфе сейчас расслабуха! «Ак Барс» поймает «Салават» на выдохе

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о фаворитах в четырех парах Востока, которые в среду начнут битву за Кубок Гагарина.

В субботу завершился регулярный чемпионат КХЛ. Представляем пары соперников в первом раунде плей-офф Восточной конференции. Борис Майоров анализирует их шансы на успех.

1. «Металлург» Мг – 8. «Куньлунь Ред Стар»

Матчи в сезоне: 5:1 (в гостях), 4:2 (дома).

Здесь преимущество уральцев просто безоговорочное. Созданный с нуля китайский клуб и так превзошел все ожидания, выйдя в плей-офф уже в своем стартовом сезоне в КХЛ. Мечтать о победе в противостоянии с нашим действующим чемпионом для него, пожалуй, чересчур самонадеянно. Хотя в Пекине мастеровитая команда. Просто так она, конечно, не сдастся.

Но и «Магнитка» за этот год слабее точно не стала. Ее лидер Сергея Мозякин продолжает штамповать голы, да и товарищи у него весьма матерые. Особенно сильно их мастерство проявляется в неравных составах. Стоит «Металлургу» оказаться в большинстве, как у обороны его соперников возникают огромные проблемы. И нередко это заканчивается взятием ворот. Не думаю, что «Куньлунь» способен устоять перед таким натиском.

Наш прогноз: 4 – 0.

2. «Авангард» – 7. «Адмирал»

Матчи в сезоне: 2:1 (г.), 1:3 (д.).

Пусть вас не смущает, что «Авангард» в последних матчах выступал неровно. Омичи гарантировали себе второе место на Востоке и попросту начали готовится к первому раунду плей-офф, не особо оглядываясь на результаты оставшихся матчей в регулярном чемпионате. Кому-то тренеры давали отдохнуть. И это было заметно, потому что порой в составе «ястребов» не было сразу трех-четырех ведущих игроков. Кого-то наоборот проверяли… В общем, это была в большей степени уже тренировочная работа, чем соревновательный процесс.

Думаю, что «Адмирал» в противостоянии до четырех побед просто не способен сейчас взять верх над «Авангардом». В отдельном матче – может быть. Но никак не в серии. К тому же дальневосточнико в к концу сезона традиционно выматывают бесконечные перелеты. А в нынешнем у них еще и календарь, как я слышал, был не очень удачным.

Наш прогноз: 4 – 1.

3. «Ак Барс» – 6. «Салават Юлаев»

Матчи в сезоне: 2:4, 1:3 (г.), 1:2 бул., 6:5 ОТ (д.).

Вот это противостояние, которое станет украшением первого раунда! Хотя есть у меня подозрение, что совсем уж упорной борьбы, свидетелями которой мы становились в прошлые годы, когда «Ак Барс» и «Салават Юлаев» сходились в плей-офф, уже не будет.

Думаю, что уфимцы сейчас неизбежно расслабятся. Уж слишком тяжело далось им в этом году место в Кубковой восьмерке. Ведь буквально недавно их участие в плей-офф на волоске висело после затянувшей серии досадных поражений.

А казанцы в это же самое время уже спокойно готовились к первому раунду. И сейчас они могут поймать «Салават», как говорят, на выдохе. Потому что уфимцы как бы карабкались на вершину, казалось, что им ее уже не достичь. Но они это все же сделали. Некий эмоциональный спад просто неизбежен. И вот тут, именно в психологии, «барсы» имеют определенный перевес.

А вот по мастерству, если в состав «юлаевцев» вернутся все игроки, которые болели, никакого преимущества у «Ак Барса» нет. О Кирилле Капризове и Линусе Умарке мы в этом сезоне говорили куда чаще, что о казанских лидерах.

Слабым местом «Салавата» до сих пор остается вратарь. Шведа Никласа Сведберга в последнем поединке регулярки – с «Ладой» - опять пришлось менять после двух пропущенных шайб.

Наш прогноз: 4 – 2.

4. «Трактор» – 5. «Барыс»

Матчи в сезоне: 3:4 (д.), 4:3 (г.).

Тут ожидается упорная битва. Ведь в ней сойдутся соперники абсолютно одинакового уровня. При этом состав «Трактора» более ровный. У «Барыса» же тон по-прежнему задают ведущие игроки-легионеры из ударного звена.

Отмечу, что «Барыс» неважно играет на выезде, а «Трактор» хорошо действует в домашних матчах. Поэтому у челябинцев есть шанс сразу захватить инициативу в серии. Этого пусть мизерного, но преимущества может хватить и для итоговой победы.

Уральцы в этом сезоне сделали ставку на стабильность – оставили в команде главным тренером Анвара Гатиятулина. Дали ему поработать с неброским, но крепким составом. Ведь даже звезды местного калибра, типа Антона Глинкина, летом из клуба ушли. Но у «Трактора» отличная школа. И именно оттуда тренеры черпают молодежь, которая закрепляется в основе челябинской команды.

Наш прогноз: 4 – 3.

Напомним, что матчи первого раунда плей-офф в Западной конференции пройдут 21, 23, 25, 27 февраля и, если потребуется, 1, 3 и 5 марта. Матчи первого раунда плей-офф в Восточной конференции пройдут 22, 24, 26, 28 февраля и, если потребуется 2, 4 и 6 марта. Серии играются до четырех побед.