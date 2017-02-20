В путь за Гагариным. Андронов с прогнозами на плей-офф

Выиграв регулярный чемпионат, некоторые представители армейского клуба достали давно уже вроде бы зачехленную волынку - мол, медали российского чемпионата надо распределять по итогам регулярки. Это уже вызывает непонимание даже у собственного болельщика, а уж уместность этих бесед в преддверии игр на вылет совсем загадочна.

Так или иначе, ЦСКА фаворит этой пары. Несмотря на два проигрыша финнам в регулярном сезоне. Тут другим будет все, и ответственность и игра, и ротация состава (клуб из Хельсинки этой возможности практически лишен). Ни разу не играя в последних матчах основным составом, ЦСКА все равно выглядел мощно. Очень интересно, кого и когда Квартальнов будет пересаживать на трибуну. Состав настолько длинный, что этому не удивятся даже Ничушкин или Кугрышев.

Главная эмоция в этой паре - расстройство финских болельщиков. Они уже давно были уверены, что играть придется с СКА. Это и гораздо ближе с точки зрения логистики, да и дворцы по вместительности не сравнить. И неважно даже, что у команд Петербурга и Хельсинки - чуть ли не родственные отношения. Еще недавно сам выход в плей-офф был для финнов вопросом, они вряд ли всерьез рассчитывают пройти далеко. Но могли хорошо и недорого «покататься». Виноват во всем СКА - кстати, и своих болельщиков лишивший выходных в Финляндии, разменяв ее на Подольск.

Прогноз - 4:1. ЦСКА выиграет за счет ротации состава, настроя и более дисциплинированной игры. Максимум для «Йокерита» - одна победа дома, и то если не подведут вратари.

Откровенно говоря, - и не приплетая всякие потусторонние суеверия, - СКА обязан был выиграть у ближайшего преследователя очков 15, а не доводить дело до странностей в последнюю неделю чемпионата. Петербуржский клуб давно существует в режиме «приоритетного изучения банкетных блюд» - стоит СКА только захотеть какого-нибудь игрока, как он тут же оказывается в Санкт-Петербурге. Только в этом сезоне состав пополнили: Павел Дацюк, Александр Хохлачев, Патрик Херсли, Сергей Плотников, Виктор Тихонов, Николай Прохоркин и Артем Зуб. Мог оказаться в СКА и Иван Телегин, но тут уже московские армейцы, видимо, решили, что такая потеря ударит по клубному статусу.

Накануне плей-офф вице-президент СКА Роман Ротенберг сделал заявление, в котором то ли цинизм, то ли ирония, то ли агитация вместе с пропагандой противостоят здравому смыслу: «Идея КХЛ – чтобы команды в равных условиях боролись за победу. К этому мы сегодня и пришли». Так же Ротенберг считает, что Кубок Гагарина может «выиграть любая команда». В преддверии одной из самых предсказуемых серий плей-офф - это звучит забавно. А может, Ротенберг так успокаивает своих - все же у Олег Знарка теперь есть традиция к неожиданным и не очень приятным сюрпризам. Сказывается и его взрывной характер, и то, что он все время переключает внимание между клубом и сборной. Но сейчас непохоже, чтоб могли возникнуть проблемы.

Не то, чтобы у «Витязя» совсем нет шансов - смог же выиграть в Петербурге «Спартак». Но сейчас они представляются минимальными. Команда Валерия Белова выдала лучший сезон в своей истории, но для борьбы со СКА этого мало. Подтверждение в играх регулярного чемпионата, образца еще 2016-го: 1:5 и 0:4. На первый раунд СКА обязан выйти собранно, тем более, таких игроков, как Дацюк, Ковальчук, Херсли, Коскиранта - лучше не перетруждать. Да и кажется, что как и «Йокерит» - выйдя в плей-офф, подольцы уже решили свою задачу. Упираться они будут, иначе «Витязь» не умеет, но...

Прогноз - 4:0. Если СКА не хочет недоуменных взглядов, то иначе просто быть не может. Во всех линиях они сильнее, сыграннее и мощнее. Чудеса бывают, но начнутся позже.

Общеизвестно, что тренер автозаводцев Петерис Скудра очень хотел выйти на «Локомотив». Знали это и в Ярославле. И как раз не очень желали встречи с колючей и злой командой. Не то, чтобы «Локомотив» специально проиграл «Амуру», но казалось, что они с «Динамо» устроили своеобразный «сюрпляс» и выбор соперника. Причем не только на первый раунд, но и на следующий. «Локо» вроде бы «забрался в дамки» - в случае успеха, весьма вероятно, играть придется с ЦСКА, а армейцев в регулярном сезоне они обыграли дважды. Но - у Скудры всегда и на все есть свое мнение. И «Динамо» будет очень трудно. Несмотря даже на то, что «Торпедо» в прошлом году играло лучше, чем в нынешнем.

После Нового года «Динамо» набрало отчаянный темп. 13 побед в основное время, 1 в овертайме, и только 2 поражения. А ведь осенью под вопросом был плей-офф. Впрочем, календарь «Динамо» был довольно легким - из 16 игр только 7 были с участниками плей-офф. Основная проблема москвичей - потеря канадского защитника Мэта Робинсона (между прочим, MVP прошлого сезона КХЛ). В рубке с «Торпедо», стремящимся «залезть под кожу» любой команде - кадры будут наперечет.

В регулярном сезоне обе игры между этими командами были закрытыми - лишь 4 шайбы на двоих за 125 минут игрового времени. Соперники чем-то похожи, и тут на первый план могут выйти эмоции. Интересным будет дерби двух игроков сборной Латвии Мартиньша Карсумса и Каспарса Даугавиньша, ранее вместе выступавших в «Динамо».

Прогноз - 3:4. Эта серия будет очень нервной и трудовой. И наверняка затянется. Обе команды умеют устраивать неожиданности в гостях, что еще более запутывает ситуацию. Скудра дает команде больше эмоций. Пока он не утомил ее и судей - должно сработать.

«Локомотив» - «Динамо» (Минск)

Почему Россия - Белоруссия - вне политики?

На бумаге пара выглядит ровной, но не очень похоже, что так будет и на льду. Минчане не всегда производят впечатление команды надежной - а без этого в плей-офф трудно. Большое количество легионеров, не самые сильные вратари - все это может стать проблемой. В прошлом сезоне в аналогичных условиях они вообще не попали в плей-офф. Яростная поддержка Минск-Арены не всегда помогает, а иногда, наоборот, закрепощает их - особенно если соперник не обращает на это внимания, как было уже в 2017-м с ЦСКА и «Ак Барсом».

Ярославль - команда, в которой едва ли не самую заметную в КХЛ роль играют собственные воспитанники. Правда от некоторых - прежде всего, Аверина и Апалькова - явно ждут большего. Тренер Алексей Кудашов не особенно жалует игру на встречных курсах, и скорее всего, попробует «засушить» хоккей белорусов.

В регулярном чемпионате соперники обменялись победами, но было это давно (что интересно, во всех парах Запада сошлись команды, игравшие между собой только 2 раза).

О чем тут думать точно не надо - о политике. Хоть Александр Лукашенко и весьма радетелен в отношении результатов - до льда охлаждение между странами не дойдет. Тем более, что игра в Минске, например, будет окрашена в трагически-романтические тона - это ведь именно в Минск летел «Локомотив» тогда...

Прогноз - 4:1. Выражаясь шахматным сленгом - «Локомотив» «стоит лучше», пусть ненамного, но почти во всем. Минск уже выходил в плей-офф с 5-го места в позапрошлом сезоне, и тогда уступил «Йокериту» как раз с этим счетом.

Восточная конференция

«Металлург» (Магнитогорск) - «Куньлунь Ред Стар»

Почему с китайцев достаточно?

Китайская команда добилась огромного успеха, уже выйдя в плей-офф. Когда другие уже вовсю готовились, Владимир Юрзинов-младший мучительно подбирал состав. Еще и пытаясь понять, как вписать в него национального игрока. Зак Юйэнь, завершивший сезон с показателем 3+8 - китаец весьма условный, он родился в Ванкувере, хоккею учился там, и играл в североамериканских лигах. Склеив боеспособный коллектив, и продолжив сезон, Юрзинов и игроки заслуживают всяческих похвал. Но - «Красной Звезде» место в плей-офф подарила «Сибирь», рассыпавшаяся после отъезда 4-х своих ведущих игроков в сборную. Достаточно сказать, что вышел в плей-офф «Куньлунь» - проиграв последний матч, и узнав по телефону об осечке новосибирцев.

Поговаривают, что китайский клуб в плей-офф был до крайней степени необходим самой Лиге - проект-то политический. Даже если так - дальнейшее продвижение практически исключено. Действующий обладатель Кубка Гагарина - сама стабильность. Он изучен всеми вдоль и поперек - особенно первая пятерка, но справиться с «Металлургом» мало кому удается. За всю историю КХЛ в первом раунде «Магнитка» вылетела только однажды. Лидеры невероятно опытны и уверены в себе. А тут еще и Мозякин свое 1000-е очко в карьере оставил на плей-офф.

Не поможет китайцам и домашняя площадка - интерес зрителей к их играм весьма посредственный. 6 последних игр регулярного сезона «Куньлунь» провел на выезде. Это фактически приговор.

Прогноз - 4:0. Трудно представить себе, чтобы «Металлург» отдал хотя бы одну игру. В регулярке он выиграл обе. Навязать себе высокий темп он не даст, а будет направлять игру в нужное русло. Сбить его из седла - задача точно не для китайцев.

«Авангард» - «Адмирал»

Почему победит хоккей?

Довольно странная пара - одни, по сути, бросили играть всерьез, за месяц до конца регулярного чемпионата отчаявшись догнать «Магнитку», другие сейчас мелькают в прессе чуть ли не в рубрике «криминальные истории». Не особенно приятным моментом для омичей будет перелет на Дальний Восток, а ведь у «Адмирала» еще и площадка канадского размера. Впрочем, на ней омичи в этом сезоне уже побеждали.

Разумеется, по классу «Авангард» выше. Проблемность они могут придумать только сами себе. Однако такой уверенности, как победители трех остальных дивизионов - они не чувствуют. За последние 10 игр регулярки поражений Омск потерпел больше Владивостока, в том числе и в очной встрече у себя дома. В том, как быстро Федор Канарейкин переведет команду от туристического режима в спортивный - и будет ключ к победе.

Прогноз - 4:1. «Авангард» ляжет костьми, чтобы не летать к Восходящему солнцу дважды. Для этого все нужно решить в максимум пяти играх. Ресурс для этого есть, да и шумиха вокруг «Адмирала» - не лучший аккомпанемент для плей-офф.

«Ак Барс» - «Салават Юлаев»

Почему эта пара круче всех остальных?

«Зеленое дерби» - одна из главных вывесок КХЛ. Обе команды брали Кубок Гагарина, располагаются по соседству, и негласное соревнование между ними идет всегда. Тренеры Зинэтула Билялетдинов и Игорь Захаркин - почти антиподы с точки зрения стратегии игры и взгляда на ее содержание.

Меньше «Ак Барса» на Востоке пропустил только «Трактор». Больше «Салавата Юлаева» - только «Лада» и новокузнецкий «Металлург». Победные маршруты обе команды знают точно, как и своего оппонента.

Не в пользу Уфы - нервотрепка последнего месяца, 9 поражений подряд (4 из них, правда, в овертайме и по буллитам), и едва не упущенное место в плей-офф. Дошло до того что Захаркина спрашивали - не лучше ли уйти, чтобы встряхнуть команду. Ключом к выходу в Кубок оказалась победа как раз над казанцами - после перерыва на «Шведские игры». Уфимцы отправили в ворота соперника три шайбы, а вратарь Сведберг наконец-то стал напоминать хоккеиста.

Эти клубы в сезоне встречались 4 раза, и три раза верх брал «Салават Юлаев». Дважды игры доходили до овертаймов. Все это нам и предстоит увидеть в, пожалуй, самом увлекательном сражении на этой стадии Кубка Гагарина.

Прогноз - 4:1. На долю «Ак Барса» выпало намного меньше переживаний, команда должна быть спокойна и уравновешенна. Оба соперника понимают, что затягивать серию не стоит, но «Салавату» придется больше рисковать. Не в его пользу - форма вратарей.

«Трактор» - «Барыс»

Почему вратари решат все?

Пара и так выглядела совершенно непредсказуемой, а тут еще у «Барыса» выбыл из строя Брэндон Боченски. Если форварда не оживят - сильно пострадает и вообще игра команды, и особенно розыгрыш большинства, на который коллектив из Казахстана всегда делает большую ставку.

Главная надежда болельщиков «Трактора» - чешский вратарь Павел Францоуз, выдающий абсолютно безукоризненный сезон. Довольно закрытая манера игры челябинцев не позволяет «Барысу» рассчитывать на большое количество моментов, а значит, вопрос реализации (читай - игры против Францоуза) будет стоять очень остро. Его визави - огромный швед Хенрик Карлссон имеет репутацию порой неожиданно засыпающего вратаря, если эта традиция продолжится в плей-офф - астанинцы столкнутся с большими проблемами.

Оба матча регулярного сезона завершились победами гостей с одинаковым счетом 4:3. Но, пожалуй, именно в этой паре преимущество домашней площадки будет иметь самое большое значение.