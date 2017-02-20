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«Коррективы будут. Перемен не ждите». Как всё это понимать?

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Коррективы будут. Перемен не ждите». Как всё это понимать?

«Советский спорт» собрал самые яркие из одиозных (или же самые одиозные из ярких) цитат нашей биатлонной элиты, которые наглядно показывают, адекватно ли воспринимают ситуацию те, кто вовлечен в процесс или находится неподалеку. 

С нашим биатлоном не все слава богу , хотя субботнее «золото» в мужской эстафете немного подсластило пилюлю. 

Между тем, если ориентироваться на оценки, которые обобщают весь чемпиона мира в целом (а не говорят лишь об эстафете 4х7,5 км), то складывается впечатление, что все пребывают в какой-то эйфории. 

4 место. 

Александр Касперович, главный тренер сборной России по биатлону:  

«Для мужской группы чемпионат золото-деревянный. Но самое главное, что мы конкурентоспособны, мы можем бороться, и молодёжь может бороться. Команда у нас есть, команда будет работать, команда будет готовиться к Олимпийским играм» 

3 место. 

Дмитрий Васильев, двукратный олимпийский чемпион по биатлону:  

«Мужчины выступили обнадёживающе. Общее состояние мужской команды России – приличное. Победа в эстафете тому живое доказательство. Антон Шипулин также мог выиграть, но трижды немного не хватило для победы» 

2 место. 

Дмитрий Ярошенко, двукратный чемпион мира:  

«Мы увидели, что у мужчин есть отличная и глубокая «скамейка» и потенциал, по которому наша команда, возможно, сильнейшая сейчас. Думаю, все основные конкуренты это уже поняли». 

1 место. 

Александр Кравцов, президент Союза биатлонистов России:  

«Коррективы будут обязательно. Глобальных перемен не будет» 

Бонусом же приведем то, что, может быть, и не вписывается в общую картину. Татьяна Акимова, поразившая всех в прямом эфире откровенной лексикой, в комментарии, который последовал уже после гонки: «Я бы хотела извиниться за то, что прозвучало в эфире. На самом деле я произнесла название животного — песец, но уже в интернете мои слова интерпретировали совсем некорректно». 

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