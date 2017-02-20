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Овечкин вышел из отпуска и забил фирменный гол. Но тренер недоволен… (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Овечкин вышел из отпуска и забил фирменный гол. Но тренер недоволен… (видео)

«Вашингтон» проиграл второй матч подряд. Барри Тротц раздражен, что его команда расслабилась после пятидневного отпуска.

Этот сезон НХЛ получается странным, и вот почему. Во-первых, он начался раньше обычного из-за того, что в сентябре в Торонто прошел Кубок мира. И это хорошо.

Во-вторых, профсоюз игроков пробил для каждой команды необычную льготу в виде пятидневного отпуска в разгар сезона. То есть НХЛ пошла по пути КХЛ, где во время регулярного чемпионата прорубают три недельных окна под Евротур. Только если в России в это время одни уезжают в свои сборные, а другие пашут на мини-сборах, то в Америке это исключительно отдых.

Вот недавно «Вашингтон», лучшая команда регулярного чемпионата, которая выносила всех, сходила в такой отпуск. Капитан Александр Овечкин в инстаграме публиковал чудесное фото из Майами.

Поздравлял свою жену с Днем Святого Валентина, обнимая ее на пляже.

Ты моя валентинка!!очень тебя люблю!!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial)

И что же получилось? «Вашингтон» вышел из отпуска – и проиграл два матча подряд! Сначала по буллитам «Детройту» - тогда худшей команде Восточной конференции. Теперь – «Нью-Йорк Рейнджерс».

На восьмой минуте первого периода счет открыл защитник Райан Макдона, когда отличным броском поразил ворота Филиппа Грубауэра.

На это «Вашингтон» ответил голом в конце второго периода. Большинство, Овечкин стоит в левом круге вбрасывания. Туда приходит шайба, мощный бросок – и Хенрик Лундквист остается без законного сухаря.

Третий период – забивает малыш из «Рейнджерс» Матс Зукарелло. Причем «Вашингтон» сгубило проигранное вбрасывание, а норвежец нанес бросок с той же точки, что и Макдона.

В общем, «Кэпиталз» проиграли два раза подряд, чего с ними не случалось с декабря. «Миннесота» (84) уже всего в одном очке и может отобрать у «Вашингтона» (85) первое место в лиге.

Хорошо хоть Александр Овечкин стал на одно очко ближе к Уэйну Гретцки (894). Это 552-й гол за карьеру Александра Великого. Еще четыре, и он сравняется с Джонни Бьюсиком (556) – это 26-е место в списке лучших снайперов всех времен.

Если же говорить об этом сезоне, то Овечкин (27) отстает от Сидни Кросби (32) и кажется, что теперь «Морис Ришар Трофи» достанется канадцу.

А если говорить об этом отпуске, то все тренеры от него плюются. Команды совершенно выбиваются из ритма. Многие курортники попадают в ямы, поражение идет за поражением. Потому что НХЛ – такая лига, где расслабляться не надо!

Матч

Рейнджерс - Вашингтон - 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Голы:

Макдона (Жирарди, Степан), 7:49 (1:0). Овечкин (Эллер, Кузнецов), 37:24 (1:1 - бол.). Зукарелло (Зибанежад, Крейдер), 48:37 (2:1).

Место и дата

19 февраля 20:30, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция

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