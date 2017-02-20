«Спартак» выходит на финиш, а Витиньо возвращается на поле. Обзор сборов (видео)
«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.
Нападающие ЦСКА
ЦСКА обыграл норвежский «Сарпсборг» – 3:1. Хорошая новость – качество футбола остается высоким, команда готова к сезону. Плохая – по-прежнему нет ясности по нападающим. Оланаре вышел в стартовом составе, но получил травму на 10-й минуте и был заменен. Витиньо впервые появился в контрольном матче, но только на 76-й минуте, и сказать о его кондициях нечего. Пока все идет к тому, что основной связкой форвардов будет Ионов – Чалов.
Пропущенный гол – следствие несогласованных действий Игнашевича и Помазуна.
Третий сбор «Спартака»
«Спартак» отправился на заключительный сбор, который пройдет в Испании, но в этот раз в Марбелье. Из Москвы вылетели 13 игроков, среди которых восстановившийся после повреждения Кутин. Остальные присоединятся к команде уже в Испании. Травмированных и больных в «Спартаке» нет. Только один игрок продолжает заниматься по индивидуальной программе – Таски.
Фото: официальный сайт «Спартак»
Третий сбор продлится до конца февраля. В программе запланировано два контрольных матча: 26 – с «Сарпсборгом», 28 – с «Волеренгой».
Четыре спарринга «Рубина»
«Рубин» и «Спартак» отправились на третий сбор позже всех (не считая «Томи» и тех клубов, у которых третьего сбора не было). Правда, казанцы приступили к работе на два дня раньше красно-белых. В субботу команда Хави Грасии провела первую тренировку. А уже сегодня сыграет первый матч – с корейским «Соннамом». Всего на третьем сборе «Рубина» запланировано четыре спарринга.
После нескольких ярких матчей на сборах (особенно после победы над «Спартаком» – 4:2) на «Рубин» обратили внимание. Сила! Будем следить и мы.
Посмотрите, насколько там все серьезно!
Почти что знаменитый монолог сержанта Хартмана из «Цельнометаллической оболочки».
Накануне «Терек» уступил словенской «Горице» (0:1), а «Урал» – латвийскому «Вентспилсу» (0:1).
Бонус. Тренировки «Уфы» в Испании
Как Сергей Семак готовит свою команду к весенней части сезона.
Ближайшие матчи
20.02. «Крылья Советов» – «Тосно»
20.02. «Анжи» – «Кайрат», Казахстан
20.02. «Томь» – «Торпедо»
20.02. «Рубин» – «Соннам», Южная Корея
21.02. «Оренбург» – «Динамо»
21.02. «Рубин» – «Сарпсборг 08», Норвегия
21.02. «Арсенал» – «Астана», Казахстан
22.02. «Локомотив» – «Стремсгодсет», Норвегия
22.02. ЦСКА – «Уфа»
22.02. «Урал» – «Рига», Латвия
22.02. «Терек» – «Виченца», Италия