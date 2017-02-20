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Берлинская операция и возрождение «Лейпцига». Обзор 21-го тура бундеслиги

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Будущий капитан "Баварии" Мануэль Нойер лично возглавил штурм ворот "Герты" на последних минутах
Будущий капитан "Баварии" Мануэль Нойер лично возглавил штурм ворот "Герты" на последних минутахИсточник: Reuters

«Советский спорт» рассказывает о самом интересном в 21-м туре чемпионата Германии по футболу.

«Бавария» в 21-м туре снова предстала в привычном образе компании сытых, довольных жизнью котов, столь характерном для чемпионата Германии-2016/17. Ненасытная волчья стая, недавно разорвавшая на части лондонский «Арсенал», в субботу никак не дала знать о своем существовании.

Конечно, всю ответственность за различия можно списать на бесхребетность «канониров» и тактические ошибки штаба Арсена Венгера, но это - слишком очевидное упрощение ситуации.

Во-первых, субботняя встреча с «Гертой» была для «Баварии» выездной, а мюнхенцы на «Альянц Арене» и за ее пределами – суть две разные команды.

Во-вторых, после двух ударных таймов в игре с «Арсеналом», когда мощь атакующего натиска «красных» только нарастала с каждой минутой, подопечные Карло Анчелотти просто не успели «перезарядить батарейки».

В-третьих, слишком различалась в этих играх степень ответственности. Встречаясь с «Гертой», баварцы начали проявлять на поле хотя бы какие-то эмоции только за 10 минут до конца при счете 0:1.

Наконец, Анчелотти, как и обещал, произвел в Берлине частичную ротацию состава. Разыгравшегося в последние недели Роберта Левандовски на острие атак сменил по-прежнему инертный и неуверенный в себе Томас Мюллер, взял выходной неувядающий Хаби Алонсо, а Хави Мартинеса в центре обороны сменил занявшийся не своим делом Давид Алаба, что привело к непоправимым последствиям (Жером Боатенг по-прежнему травмирован).  

Конечно, «Старой даме» было обидно упускать победу над чемпионом страны на 96-й минуте, нарвавшись на становящийся для «Баварии» коронным трюк барона Мюнхгаузена: вытащить себя из болота за волосы.

Кингсли Коман заработал штрафной на левом фланге, Тьяго Алькантара неожиданно для хозяев скатил мяч в центр под удар Роббену, выстрел голландца отчаянным усилием заблокировал защитник, стоявший на линии ворот, однако вышедший на замену Левандовски все же добил снаряд в сетку одновременно с финальным свистком. В этом штурме принял участие даже Мануэль Нойер, ярко выделявшийся в забитой футболистами обеих команд штрафной площади своим салатовым свитером.

После матча наставник «Герты» Пал Дардаи обрушился на арбитра Патрика Иттриха с испепеляющей критикой: дескать, тот прибавил к основному времени игры слишком много и тем самым спас «Баварию» от поражения. Однако венгерский специалист забыл упомянуть о том, что практически весь второй тайм его команда безбожно тянула время: игроки использовали каждую подвернувшуюся возможность для того, чтобы полежать на газоне. А уже после 90-й минуты Дардаи сделал две тактические замены, фактически вынудив Иттриха еще растянуть удовольствие для зрителей.

В первой бундеслиге судьи действительно крайне редко добавляют к основному времени матчей больше 2-3 минут, но в данном случае действия арбитра были абсолютно оправданными.

«Может создаться впечатление, что судьи иногда вздрагивают от присутствия на поле «Баварии». Но это - детский сад. Действительность не имеет никакого отношения к бонусу для «Баварии» со стороны арбитров. Скорее это имеет отношение к классу «Баварии» и воле команды к победе» Лотар Маттеус в интервью Bild

Таким образом «Бавария», снова не продемонстрировав в чемпионате впечатляющей игры, сохранила довольно комфортный пятиочковой отрыв от «РБ Лейпциг» и получила возможность в спокойной обстановке досмотреть чемпионат мира по биатлону в Хохфильцене.

Интересно, предложит ли старый новый президент мюнхенцев Ули Хенесс должность в структуре клуба уроженке Гармиш-Партенкирхена Лауре Дальмайер? В свое время подобную инициативу отклонила ее землячка и подруга по тренировочной группе Магдалена Нойнер.

Матч

Герта - Бавария - 1:1 (1:0)

Голы

Ибишевич 22 (1:0). Левандовски 90 (1:1).

Состав

Герта: Ярстейн, Штарк, Брукс, Лангкамп, Платтенхардт, Пекарик, Шелбред, Дарида, Ибишевич (Эссвайн, 87), Калу (Миттельштедт, 90), Харагучи (Лустенбергер, 90)

Бавария: Нойер, Алаба, Хуммельс, Бернат (Коман, 77), Лам, Киммих (Алонсо, 61), Алькантара, Видаль (Левандовски, 61), Роббен, Коста, Мюллер

Предупреждения:

Пекарик, 90 - Хуммельс, 64; Левандовски, 66; Алонсо, 68

Судья:

Патрик Иттрих (Германия)

Место и дата

18 февраля 17:30, Олимпиаштадион, Онлайн-трансляция

Главный и, по сути, единственный преследователь «Баварии», клуб «РБ Лейпциг» в 21-м туре смог прервать серию неудач.

Команда Ральфа Хазенхюттля благодаря голам своих лидеров - Эмиля Форсберга и Тимо Вернера, увезла три очка из Менхенгладбаха. Конечно, исход встречи мог быть иным, если бы в самой концовке первого тайма Торган Азар реализовал пенальти и сравнял счет. Теперь «газировщиков» ожидает матч на своем поле с крепким, неуступчивым и мало пропускающим в текущем сезоне «Кельном».

Матч

Боруссия М - РБ Лейпциг - 1:2 (0:1)

Голы

Форсберг 31 (0:1). Вернер 55 (0:2). Вестергор 81 (1:2).

Состав

Боруссия М: Зоммер, Вестергор, Янчке, Кристенсен, Вендт (Херрманн, 61), Джонсон (Дрмич, 80), Дауд, Крамер, Азар, Хан (Хофманн, 61), Штиндль

РБ Лейпциг: Гулаши, Комппер, Халстенберг, Шмитц, Кейта (Хедира, 76), Ильзанкер, Демме, Бурк (Кайзер, 66), Вернер, Забитцер, Форсберг (Юпамекано, 83)

Предупреждения:

Вендт, 14; Штиндль, 61; Азар, 67; Крамер, 77 - Халстенберг, 37; Кейта, 44; Демме, 73

Судья:

Феликс Цвайер (Германия)

Место и дата

19 февраля 17:30, Боруссия-Парк, Онлайн-трансляция

Дортмундская «Боруссия» в субботу без эксцессов разобралась на домашнем стадионе «Сигнал Идуна Парк» с проблемным «Вольфсбургом», а на четвертом месте, также дающем право выхода в Лигу чемпионов-2017/18, теперь обосновался «Хоффенхайм».

29-летний главный тренер «деревенской» команды Юлиан Нагельсман снова продемонстрировал завидную интуицию и прозорливость. Хозяева долго не могли распечатать ворота аутсайдера чемпионата «Дармштадта», но в конечном итоге это дважды удалось хорватскому форварду Андрею Крамаричу, вышедшему на замену во втором тайме.

Матч

Боруссия - Вольфсбург - 3:0 (1:0)

Голы

Брума 20 (1:0 - автогол). Пищек 49 (2:0). Дембеле 60 (3:0).

Состав

Боруссия: Бюрки, Пищек, Гинтер, Бартра, Шмельцер, Шюррле, Кастро, Вайгль (Мерино, 81), Ройс (Пулишич, 67), Обамеянг, Дембеле (Кагава, 73)

Вольфсбург: Бенальо, Брума, Виейринья (Блащиковски, 75), Родригес, Хорн, Зегуйн (Дидави, 34), Герхардт, Арнольд, Малли, Луис Густаво, Гомес (Нтеп, 60)

Предупреждения:

Вайгль, 53; Шюррле, 89 - Брума, 89

Судья:

Гюнтер Перль (Германия)

Место и дата

18 февраля 17:30, Сигнал Идуна Парк, Онлайн-трансляция

Матч

Хоффенхайм - Дармштадт - 2:0 (0:0)

Голы

Крамарич 64 (1:0). Крамарич 90 (2:0 - пен.).

Состав

Хоффенхайм: Бауманн, Бичакчич, Кадержабек, Зюле Н., Амири (Полански, 74), Руди, Фогт, Терраццино (Шалаи, 65), Демирбай (Крамарич, 50), Цубер, Вагнер

Дармштадт: Эссер, Федецкий, Холланд, Милошевич, Гондорф (Сиригу, 75), Хеллер, Нимайер, Алтынтоп, Сэм, Розенталь (Вранчич, 33), Бойд (Чолак, 58)

Предупреждения:

Демирбай, 22; Бичакчич, 75; Руди, 78 - Сэм, 76; Сиригу, 80; Нимайер, 86; Алтынтоп, 90

Судья:

Феликс Брых (Германия)

Место и дата

18 февраля 17:30, Райн-Неккар-Арена, Онлайн-трансляция

Результаты других матчей 21-го тура

Матч

Аугсбург - Байер - 1:3 (0:2)

Голы

Бельараби 24 (0:1). Эрнандес 40 (0:2). Кор 60 (1:2). Эрнандес 65 (1:3).

Состав

Аугсбург: Хитц, Верхаг, Хинтереггер, Тайгль (Чжи Дон Вон, 71), Макс, Янкер, Кор (Ляйтнер, 88), Байер, Ку Чжа Чол, Бобадилья, Усами

Байер: Лено, Драгович, Хенрихс, Венделль, Едвай, Бендер (Арангис, 44), Брандт (Волланд, 60), Хавертц, Бельараби, Кампль, Эрнандес (Баумгартлингер, 67)

Предупреждения:

Макс, 45; Верхаг, 61; Кор, 87 - Венделль, 76

Судья:

Харм Осмерс (Германия)

Место и дата

17 февраля 22:30, Импульс Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Гамбург - Фрайбург - 2:2 (1:1)

Голы

Хант 15 (1:0). Филипп 23 (1:1). Грегорич 58 (2:1). Грифо 72 (2:2).

Состав

Гамбург: Адлер, Маврай, Пападопулос (Джуру, 31), Острзолек, Сакаи, Дикмайер (Грегорич, 46), Костич, Уолес (Экдаль, 83), Хант, Холтби, Юнг

Фрайбург: Шволов, Гюнтер, Союнчу, Торрехон, Кюблер, Хёфлер, Грифо (Булут, 90), Абраши (Франц, 62), Хаберер (Нидерлехнер, 85), Филипп, Петерсен

Незабитые пенальти

Хант (Гамбург), 88

Предупреждения:

Костич, 62; Хант, 68; Джуру, 74 - Филипп, 36; Хаберер, 56

Судья:

Кристиан Дингерт (Германия)

Место и дата

18 февраля 20:30, Имтех Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Айнтрахт - Ингольштадт - 0:2 (0:1)

Голы

Брегери 27 (0:1). Гросс 68 (0:2 - пен.).

Состав

Айнтрахт: Градечки, Очипка, Абрахам, Вальехо Х. (Эктор, 44), Чендлер, Хасебе, Баркок (Блум, 63), Маскарель, Майер (Тавата, 83), Ребич, Сеферович

Ингольштадт: Хансен, Матип, Хадергьонай, Зуттнер, Тиссеран (Роджер, 61), Брегери, Коэн (Киттель, 90), Гросс, Моралес, Лескано (Хинтерзеер, 89), Леки

Предупреждения:

Маскарель, 23; Ребич, 35; Эктор, 68; Чендлер, 78 - нет

Удаления:

Абрахам, 35 - Леки, 81

Судья:

Гвидо Винкманн (Германия)

Место и дата

18 февраля 17:30, Коммерцбанк-Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Майнц - Вердер - 0:2 (0:2)

Голы

Гнабри 16 (0:1). Делэйни 23 (0:2).

Состав

Майнц: Лёссль, Донати (Буссманн, 85), Белль, Рамальо, Брозински, Латца, Гбамин, Озтунали (де Бласис, 46), Кордоба, Самперио, Кркич (Зейдель, 58)

Вердер: Видвальд, Сане, Мойсандер, Бауэр, Селасси, Гнабри (Велькович, 76), Юнузович (Гарсия С., 89), Бартельс, Делэйни (Эггештайн М., 54), Фритц, Крузе

Предупреждения:

Донати, 39; Латца, 50; Самперио, 57 - Юнузович, 25; Селасси, 44; Фритц, 76; Видвальд, 90

Судья:

Дениз Айтекин (Германия)

Место и дата

18 февраля 17:30, Брухвег Штадион, Онлайн-трансляция

Матч

Боруссия М - РБ Лейпциг - 1:2 (0:1)

Голы

Форсберг 31 (0:1). Вернер 55 (0:2). Вестергор 81 (1:2).

Состав

Боруссия М: Зоммер, Вестергор, Янчке, Кристенсен, Вендт (Херрманн, 61), Джонсон (Дрмич, 80), Дауд, Крамер, Азар, Хан (Хофманн, 61), Штиндль

РБ Лейпциг: Гулаши, Комппер, Халстенберг, Шмитц, Кейта (Хедира, 76), Ильзанкер, Демме, Бурк (Кайзер, 66), Вернер, Забитцер, Форсберг (Юпамекано, 83)

Предупреждения:

Вендт, 14; Штиндль, 61; Азар, 67; Крамер, 77 - Халстенберг, 37; Кейта, 44; Демме, 73

Судья:

Феликс Цвайер (Германия)

Место и дата

19 февраля 17:30, Боруссия-Парк, Онлайн-трансляция


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