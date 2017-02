Берлинская операция и возрождение «Лейпцига». Обзор 21-го тура бундеслиги

«Советский спорт» рассказывает о самом интересном в 21-м туре чемпионата Германии по футболу.

«Бавария» в 21-м туре снова предстала в привычном образе компании сытых, довольных жизнью котов, столь характерном для чемпионата Германии-2016/17. Ненасытная волчья стая, недавно разорвавшая на части лондонский «Арсенал», в субботу никак не дала знать о своем существовании.

Heimspiel-Rekord in der @ChampionsLeague!



16 Spiele in Folge konnte der #FCBayern in der #AllianzArena gewinnen (Torverhältnis: 58:9)! 💪 pic.twitter.com/8KXL9h7JP0