Берлинская операция и возрождение «Лейпцига». Обзор 21-го тура бундеслиги

Будущий капитан "Баварии" Мануэль Нойер лично возглавил штурм ворот "Герты" на последних минутах Источник: Reuters

«Советский спорт» рассказывает о самом интересном в 21-м туре чемпионата Германии по футболу.

«Бавария» в 21-м туре снова предстала в привычном образе компании сытых, довольных жизнью котов, столь характерном для чемпионата Германии-2016/17. Ненасытная волчья стая, недавно разорвавшая на части лондонский «Арсенал», в субботу никак не дала знать о своем существовании.

Конечно, всю ответственность за различия можно списать на бесхребетность «канониров» и тактические ошибки штаба Арсена Венгера, но это - слишком очевидное упрощение ситуации.

Во-первых, субботняя встреча с «Гертой» была для «Баварии» выездной, а мюнхенцы на «Альянц Арене» и за ее пределами – суть две разные команды.

Во-вторых, после двух ударных таймов в игре с «Арсеналом», когда мощь атакующего натиска «красных» только нарастала с каждой минутой, подопечные Карло Анчелотти просто не успели «перезарядить батарейки».

В-третьих, слишком различалась в этих играх степень ответственности. Встречаясь с «Гертой», баварцы начали проявлять на поле хотя бы какие-то эмоции только за 10 минут до конца при счете 0:1.

Наконец, Анчелотти, как и обещал, произвел в Берлине частичную ротацию состава. Разыгравшегося в последние недели Роберта Левандовски на острие атак сменил по-прежнему инертный и неуверенный в себе Томас Мюллер, взял выходной неувядающий Хаби Алонсо, а Хави Мартинеса в центре обороны сменил занявшийся не своим делом Давид Алаба, что привело к непоправимым последствиям (Жером Боатенг по-прежнему травмирован).

Конечно, «Старой даме» было обидно упускать победу над чемпионом страны на 96-й минуте, нарвавшись на становящийся для «Баварии» коронным трюк барона Мюнхгаузена: вытащить себя из болота за волосы.

Кингсли Коман заработал штрафной на левом фланге, Тьяго Алькантара неожиданно для хозяев скатил мяч в центр под удар Роббену, выстрел голландца отчаянным усилием заблокировал защитник, стоявший на линии ворот, однако вышедший на замену Левандовски все же добил снаряд в сетку одновременно с финальным свистком. В этом штурме принял участие даже Мануэль Нойер, ярко выделявшийся в забитой футболистами обеих команд штрафной площади своим салатовым свитером.

После матча наставник «Герты» Пал Дардаи обрушился на арбитра Патрика Иттриха с испепеляющей критикой: дескать, тот прибавил к основному времени игры слишком много и тем самым спас «Баварию» от поражения. Однако венгерский специалист забыл упомянуть о том, что практически весь второй тайм его команда безбожно тянула время: игроки использовали каждую подвернувшуюся возможность для того, чтобы полежать на газоне. А уже после 90-й минуты Дардаи сделал две тактические замены, фактически вынудив Иттриха еще растянуть удовольствие для зрителей.

В первой бундеслиге судьи действительно крайне редко добавляют к основному времени матчей больше 2-3 минут, но в данном случае действия арбитра были абсолютно оправданными.

«Может создаться впечатление, что судьи иногда вздрагивают от присутствия на поле «Баварии». Но это - детский сад. Действительность не имеет никакого отношения к бонусу для «Баварии» со стороны арбитров. Скорее это имеет отношение к классу «Баварии» и воле команды к победе» Лотар Маттеус в интервью Bild

Таким образом «Бавария», снова не продемонстрировав в чемпионате впечатляющей игры, сохранила довольно комфортный пятиочковой отрыв от «РБ Лейпциг» и получила возможность в спокойной обстановке досмотреть чемпионат мира по биатлону в Хохфильцене.

Интересно, предложит ли старый новый президент мюнхенцев Ули Хенесс должность в структуре клуба уроженке Гармиш-Партенкирхена Лауре Дальмайер? В свое время подобную инициативу отклонила ее землячка и подруга по тренировочной группе Магдалена Нойнер.

Матч Герта - Бавария - 1:1 (1:0) Голы Ибишевич 22 (1:0). Левандовски 90 (1:1). Состав Герта: Ярстейн, Штарк, Брукс, Лангкамп, Платтенхардт, Пекарик, Шелбред, Дарида, Ибишевич (Эссвайн, 87), Калу (Миттельштедт, 90), Харагучи (Лустенбергер, 90) Бавария: Нойер, Алаба, Хуммельс, Бернат (Коман, 77), Лам, Киммих (Алонсо, 61), Алькантара, Видаль (Левандовски, 61), Роббен, Коста, Мюллер Предупреждения: Пекарик, 90 - Хуммельс, 64; Левандовски, 66; Алонсо, 68 Судья: Патрик Иттрих (Германия) Место и дата 18 февраля 17:30, Олимпиаштадион, Онлайн-трансляция

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