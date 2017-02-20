Берлинская операция и возрождение «Лейпцига». Обзор 21-го тура бундеслиги
«Советский спорт» рассказывает о самом интересном в 21-м туре чемпионата Германии по футболу.
«Бавария» в 21-м туре снова предстала в привычном образе компании сытых, довольных жизнью котов, столь характерном для чемпионата Германии-2016/17. Ненасытная волчья стая, недавно разорвавшая на части лондонский «Арсенал», в субботу никак не дала знать о своем существовании.
Heimspiel-Rekord in der @ChampionsLeague!— FC Bayern München (@FCBayern) 16 февраля 2017 г.
16 Spiele in Folge konnte der #FCBayern in der #AllianzArena gewinnen (Torverhältnis: 58:9)! 💪 pic.twitter.com/8KXL9h7JP0
Конечно, всю ответственность за различия можно списать на бесхребетность «канониров» и тактические ошибки штаба Арсена Венгера, но это - слишком очевидное упрощение ситуации.
Во-первых, субботняя встреча с «Гертой» была для «Баварии» выездной, а мюнхенцы на «Альянц Арене» и за ее пределами – суть две разные команды.
Во-вторых, после двух ударных таймов в игре с «Арсеналом», когда мощь атакующего натиска «красных» только нарастала с каждой минутой, подопечные Карло Анчелотти просто не успели «перезарядить батарейки».
В-третьих, слишком различалась в этих играх степень ответственности. Встречаясь с «Гертой», баварцы начали проявлять на поле хотя бы какие-то эмоции только за 10 минут до конца при счете 0:1.
Weiter geht's!— FC Bayern München (@FCBayern) 18 февраля 2017 г.
Weder Hertha, noch der #FCBayern hat Wechsel vorgenommen. #packmas pic.twitter.com/VU3U1SH8iW
Наконец, Анчелотти, как и обещал, произвел в Берлине частичную ротацию состава. Разыгравшегося в последние недели Роберта Левандовски на острие атак сменил по-прежнему инертный и неуверенный в себе Томас Мюллер, взял выходной неувядающий Хаби Алонсо, а Хави Мартинеса в центре обороны сменил занявшийся не своим делом Давид Алаба, что привело к непоправимым последствиям (Жером Боатенг по-прежнему травмирован).
Конечно, «Старой даме» было обидно упускать победу над чемпионом страны на 96-й минуте, нарвавшись на становящийся для «Баварии» коронным трюк барона Мюнхгаузена: вытащить себя из болота за волосы.
Кингсли Коман заработал штрафной на левом фланге, Тьяго Алькантара неожиданно для хозяев скатил мяч в центр под удар Роббену, выстрел голландца отчаянным усилием заблокировал защитник, стоявший на линии ворот, однако вышедший на замену Левандовски все же добил снаряд в сетку одновременно с финальным свистком. В этом штурме принял участие даже Мануэль Нойер, ярко выделявшийся в забитой футболистами обеих команд штрафной площади своим салатовым свитером.
Typisch Manu! 😃 #NeuerTheWall #BSCFCB pic.twitter.com/laQyeu8hEx— FC Bayern München (@FCBayern) 18 февраля 2017 г.
После матча наставник «Герты» Пал Дардаи обрушился на арбитра Патрика Иттриха с испепеляющей критикой: дескать, тот прибавил к основному времени игры слишком много и тем самым спас «Баварию» от поражения. Однако венгерский специалист забыл упомянуть о том, что практически весь второй тайм его команда безбожно тянула время: игроки использовали каждую подвернувшуюся возможность для того, чтобы полежать на газоне. А уже после 90-й минуты Дардаи сделал две тактические замены, фактически вынудив Иттриха еще растянуть удовольствие для зрителей.
В первой бундеслиге судьи действительно крайне редко добавляют к основному времени матчей больше 2-3 минут, но в данном случае действия арбитра были абсолютно оправданными.
«Может создаться впечатление, что судьи иногда вздрагивают от присутствия на поле «Баварии». Но это - детский сад. Действительность не имеет никакого отношения к бонусу для «Баварии» со стороны арбитров. Скорее это имеет отношение к классу «Баварии» и воле команды к победе» Лотар Маттеус в интервью Bild
Таким образом «Бавария», снова не продемонстрировав в чемпионате впечатляющей игры, сохранила довольно комфортный пятиочковой отрыв от «РБ Лейпциг» и получила возможность в спокойной обстановке досмотреть чемпионат мира по биатлону в Хохфильцене.
Wir ziehen den Hut. 🎩 Was für ein Leistung, Laura #Dahlmeier. 6 Medaillen, 5 davon in Gold! 🥇 #Biathlon #Hochfilzen2017 pic.twitter.com/iFvjUjYyC3— FC Bayern München (@FCBayern) 19 февраля 2017 г.
Интересно, предложит ли старый новый президент мюнхенцев Ули Хенесс должность в структуре клуба уроженке Гармиш-Партенкирхена Лауре Дальмайер? В свое время подобную инициативу отклонила ее землячка и подруга по тренировочной группе Магдалена Нойнер.
Матч
Голы
Ибишевич 22 (1:0). Левандовски 90 (1:1).
Состав
Герта: Ярстейн, Штарк, Брукс, Лангкамп, Платтенхардт, Пекарик, Шелбред, Дарида, Ибишевич (Эссвайн, 87), Калу (Миттельштедт, 90), Харагучи (Лустенбергер, 90)
Бавария: Нойер, Алаба, Хуммельс, Бернат (Коман, 77), Лам, Киммих (Алонсо, 61), Алькантара, Видаль (Левандовски, 61), Роббен, Коста, Мюллер
Предупреждения:
Пекарик, 90 - Хуммельс, 64; Левандовски, 66; Алонсо, 68
Судья:
Патрик Иттрих (Германия)
Место и дата
18 февраля 17:30, Олимпиаштадион, Онлайн-трансляция
Главный и, по сути, единственный преследователь «Баварии», клуб «РБ Лейпциг» в 21-м туре смог прервать серию неудач.
Der 14. Dreier der Saison!✔— RB Leipzig (@DieRotenBullen) 19 февраля 2017 г.
Der 6. Auswärtssieg!✔
Der 1. Auswärtssieg 2017!✔
Alle Infos & Stimmen zu #BMGRBL 👉 https://t.co/aGJQhnjl6x pic.twitter.com/0gVSTsCdzC
Команда Ральфа Хазенхюттля благодаря голам своих лидеров - Эмиля Форсберга и Тимо Вернера, увезла три очка из Менхенгладбаха. Конечно, исход встречи мог быть иным, если бы в самой концовке первого тайма Торган Азар реализовал пенальти и сравнял счет. Теперь «газировщиков» ожидает матч на своем поле с крепким, неуступчивым и мало пропускающим в текущем сезоне «Кельном».
Матч
Боруссия М - РБ Лейпциг - 1:2 (0:1)
Голы
Форсберг 31 (0:1). Вернер 55 (0:2). Вестергор 81 (1:2).
Состав
Боруссия М: Зоммер, Вестергор, Янчке, Кристенсен, Вендт (Херрманн, 61), Джонсон (Дрмич, 80), Дауд, Крамер, Азар, Хан (Хофманн, 61), Штиндль
РБ Лейпциг: Гулаши, Комппер, Халстенберг, Шмитц, Кейта (Хедира, 76), Ильзанкер, Демме, Бурк (Кайзер, 66), Вернер, Забитцер, Форсберг (Юпамекано, 83)
Предупреждения:
Вендт, 14; Штиндль, 61; Азар, 67; Крамер, 77 - Халстенберг, 37; Кейта, 44; Демме, 73
Судья:
Феликс Цвайер (Германия)
Место и дата
19 февраля 17:30, Боруссия-Парк, Онлайн-трансляция
Дортмундская «Боруссия» в субботу без эксцессов разобралась на домашнем стадионе «Сигнал Идуна Парк» с проблемным «Вольфсбургом», а на четвертом месте, также дающем право выхода в Лигу чемпионов-2017/18, теперь обосновался «Хоффенхайм».
29-летний главный тренер «деревенской» команды Юлиан Нагельсман снова продемонстрировал завидную интуицию и прозорливость. Хозяева долго не могли распечатать ворота аутсайдера чемпионата «Дармштадта», но в конечном итоге это дважды удалось хорватскому форварду Андрею Крамаричу, вышедшему на замену во втором тайме.
Doppelpack #Kramaric, erster @bundesliga_de-Sieg gegen den @sv98, zuhause ungeschlagen 🙌 Der Bericht 👉 https://t.co/Y3tCqa4Ci1 #TSGD98 pic.twitter.com/zqMlW1gnf5— TSG 1899 Hoffenheim (@achtzehn99) 18 февраля 2017 г.
Матч
Боруссия - Вольфсбург - 3:0 (1:0)
Голы
Брума 20 (1:0 - автогол). Пищек 49 (2:0). Дембеле 60 (3:0).
Состав
Боруссия: Бюрки, Пищек, Гинтер, Бартра, Шмельцер, Шюррле, Кастро, Вайгль (Мерино, 81), Ройс (Пулишич, 67), Обамеянг, Дембеле (Кагава, 73)
Вольфсбург: Бенальо, Брума, Виейринья (Блащиковски, 75), Родригес, Хорн, Зегуйн (Дидави, 34), Герхардт, Арнольд, Малли, Луис Густаво, Гомес (Нтеп, 60)
Предупреждения:
Вайгль, 53; Шюррле, 89 - Брума, 89
Судья:
Гюнтер Перль (Германия)
Место и дата
18 февраля 17:30, Сигнал Идуна Парк, Онлайн-трансляция
Матч
Хоффенхайм - Дармштадт - 2:0 (0:0)
Голы
Крамарич 64 (1:0). Крамарич 90 (2:0 - пен.).
Состав
Хоффенхайм: Бауманн, Бичакчич, Кадержабек, Зюле Н., Амири (Полански, 74), Руди, Фогт, Терраццино (Шалаи, 65), Демирбай (Крамарич, 50), Цубер, Вагнер
Дармштадт: Эссер, Федецкий, Холланд, Милошевич, Гондорф (Сиригу, 75), Хеллер, Нимайер, Алтынтоп, Сэм, Розенталь (Вранчич, 33), Бойд (Чолак, 58)
Предупреждения:
Демирбай, 22; Бичакчич, 75; Руди, 78 - Сэм, 76; Сиригу, 80; Нимайер, 86; Алтынтоп, 90
Судья:
Феликс Брых (Германия)
Место и дата
18 февраля 17:30, Райн-Неккар-Арена, Онлайн-трансляция
Результаты других матчей 21-го тура
Матч
Голы
Бельараби 24 (0:1). Эрнандес 40 (0:2). Кор 60 (1:2). Эрнандес 65 (1:3).
Состав
Аугсбург: Хитц, Верхаг, Хинтереггер, Тайгль (Чжи Дон Вон, 71), Макс, Янкер, Кор (Ляйтнер, 88), Байер, Ку Чжа Чол, Бобадилья, Усами
Байер: Лено, Драгович, Хенрихс, Венделль, Едвай, Бендер (Арангис, 44), Брандт (Волланд, 60), Хавертц, Бельараби, Кампль, Эрнандес (Баумгартлингер, 67)
Предупреждения:
Макс, 45; Верхаг, 61; Кор, 87 - Венделль, 76
Судья:
Харм Осмерс (Германия)
Место и дата
17 февраля 22:30, Импульс Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Гамбург - Фрайбург - 2:2 (1:1)
Голы
Хант 15 (1:0). Филипп 23 (1:1). Грегорич 58 (2:1). Грифо 72 (2:2).
Состав
Гамбург: Адлер, Маврай, Пападопулос (Джуру, 31), Острзолек, Сакаи, Дикмайер (Грегорич, 46), Костич, Уолес (Экдаль, 83), Хант, Холтби, Юнг
Фрайбург: Шволов, Гюнтер, Союнчу, Торрехон, Кюблер, Хёфлер, Грифо (Булут, 90), Абраши (Франц, 62), Хаберер (Нидерлехнер, 85), Филипп, Петерсен
Незабитые пенальти
Хант (Гамбург), 88
Предупреждения:
Костич, 62; Хант, 68; Джуру, 74 - Филипп, 36; Хаберер, 56
Судья:
Кристиан Дингерт (Германия)
Место и дата
18 февраля 20:30, Имтех Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Айнтрахт - Ингольштадт - 0:2 (0:1)
Голы
Брегери 27 (0:1). Гросс 68 (0:2 - пен.).
Состав
Айнтрахт: Градечки, Очипка, Абрахам, Вальехо Х. (Эктор, 44), Чендлер, Хасебе, Баркок (Блум, 63), Маскарель, Майер (Тавата, 83), Ребич, Сеферович
Ингольштадт: Хансен, Матип, Хадергьонай, Зуттнер, Тиссеран (Роджер, 61), Брегери, Коэн (Киттель, 90), Гросс, Моралес, Лескано (Хинтерзеер, 89), Леки
Предупреждения:
Маскарель, 23; Ребич, 35; Эктор, 68; Чендлер, 78 - нет
Удаления:
Судья:
Гвидо Винкманн (Германия)
Место и дата
18 февраля 17:30, Коммерцбанк-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Гнабри 16 (0:1). Делэйни 23 (0:2).
Состав
Майнц: Лёссль, Донати (Буссманн, 85), Белль, Рамальо, Брозински, Латца, Гбамин, Озтунали (де Бласис, 46), Кордоба, Самперио, Кркич (Зейдель, 58)
Вердер: Видвальд, Сане, Мойсандер, Бауэр, Селасси, Гнабри (Велькович, 76), Юнузович (Гарсия С., 89), Бартельс, Делэйни (Эггештайн М., 54), Фритц, Крузе
Предупреждения:
Донати, 39; Латца, 50; Самперио, 57 - Юнузович, 25; Селасси, 44; Фритц, 76; Видвальд, 90
Судья:
Дениз Айтекин (Германия)
Место и дата
18 февраля 17:30, Брухвег Штадион, Онлайн-трансляция
Матч
Боруссия М - РБ Лейпциг - 1:2 (0:1)
Голы
Форсберг 31 (0:1). Вернер 55 (0:2). Вестергор 81 (1:2).
Состав
Боруссия М: Зоммер, Вестергор, Янчке, Кристенсен, Вендт (Херрманн, 61), Джонсон (Дрмич, 80), Дауд, Крамер, Азар, Хан (Хофманн, 61), Штиндль
РБ Лейпциг: Гулаши, Комппер, Халстенберг, Шмитц, Кейта (Хедира, 76), Ильзанкер, Демме, Бурк (Кайзер, 66), Вернер, Забитцер, Форсберг (Юпамекано, 83)
Предупреждения:
Вендт, 14; Штиндль, 61; Азар, 67; Крамер, 77 - Халстенберг, 37; Кейта, 44; Демме, 73
Судья:
Феликс Цвайер (Германия)
Место и дата
19 февраля 17:30, Боруссия-Парк, Онлайн-трансляция