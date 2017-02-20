Школа спортивного журналиста объявляет новый набор!
«Советский спорт» в прошлом году запустил новый и крайне востребованный проект – Школа спортивного журналиста.
Те, кто стал слушателями нашей Школы, уже посещают спортивные мероприятия, пишут о них отчеты, берут яркие и злободневные интервью, лучшие из которых публикуются на страницах «Советского спорта».
Теперь пришло
твое время! В
«Советском
спорте» - старейшем
спортивном
издании страны
- работают те,
кто давно стал
признанным
мастером в
своем ремесле.
Легендарные
обозреватели
Евгений Дзичковский,
Сергей Микулик,
комментатор
Василий Уткин,
мастер искрометного
хоккейного
репортажа Павел
Лысенков, мастер
остроумно-аналит
Количество мест ограничено! Для поступления в нашу Школу тебе необходимо отправить письмо в адрес редакции. В этом письме постарайся рассказать о себе: о своем образовании, опыте, о том, какими видами спорта интересуешься, за какими спортсменами и командами следишь, какие спортивные СМИ читаешь или смотришь, каких журналистов знаешь. Но лучше всего прислать сразу свой материал, написанный на какую-либо актуальную и злободневную тему!
Письмо направляй
по адресу:
school@sovsport.
Уроки и мастер-классы от мастеров жанра.
Стажировка в «Советском спорте»!
Мы ждём тебя, наш будущий коллега!