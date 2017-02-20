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Школа спортивного журналиста объявляет новый набор!

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Школа спортивного журналиста объявляет новый набор!

«Советский спорт» в прошлом году запустил новый и крайне востребованный проект – Школа спортивного журналиста.

Те, кто стал слушателями нашей Школы, уже посещают спортивные мероприятия, пишут о них отчеты, берут яркие и злободневные интервью, лучшие из которых публикуются на страницах «Советского спорта».

Теперь пришло твое время! В «Советском спорте» - старейшем спортивном издании страны - работают те, кто давно стал признанным мастером в своем ремесле. Легендарные обозреватели Евгений Дзичковский, Сергей Микулик, комментатор Василий Уткин, мастер искрометного хоккейного репортажа Павел Лысенков, мастер остроумно-аналитических материалов Евгений Ловчев, главный редактор газеты Николай Яременко – все они будут общаться с тобой в рамках одной редакции, одного уникального журналистского коллектива.

Количество мест ограничено! Для поступления в нашу Школу тебе необходимо отправить письмо в адрес редакции. В этом письме постарайся рассказать о себе: о своем образовании, опыте, о том, какими видами спорта интересуешься, за какими спортсменами и командами следишь, какие спортивные СМИ читаешь или смотришь, каких журналистов знаешь. Но лучше всего прислать сразу свой материал, написанный на какую-либо актуальную и злободневную тему!

Письмо направляй по адресу: school@sovsport.ru и мы пригласим тебя на собеседование.

Уроки и мастер-классы от мастеров жанра.

Стажировка в «Советском спорте»!

Мы ждём тебя, наш будущий коллега!

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