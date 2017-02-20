Илья Геркус: Миранчук близок к уходу
Президент «Локомотива» ответил на вопросы обозревателя «Советского спорта».
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До закрытия трансферного окна остается
пять дней. Усилится ли кем-то «Локомотив»
в эти сроки?
- Мы нацелены на это. Не исключено, что трансферная интрига сохранится до последнего дня.
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Информация об интересе к 22-летнему
центральному защитнику чилийского
«Универсидад Католика» соответствует
действительности?
- На данный момент такого интереса нет.
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В разгаре третий сбор «Локомотива».
Довольны состоянием команды?
- В субботу двумя составами встречались с китайскими клубами. Играли, на мой взгляд, хорошо. Условно второй состав сыграл на равных, условно первый показал очень приличный футбол. Условно – потому что составы, как всегда на сборах, были в некоторой степени смешаны.
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«Локомотив» уже объявил о подписании
английского защитника Колкера, потом был
дан отбой. Причины
— финансовые?
Или смутили некоторые
особенности поведения Колкера?
- На заключительном этапе переговоров футболист засомневался. Возникли дополнительные вопросы, уточнения, которые касались и финансового аспекта. В итоге сделка сорвалась. В текущей трансферной компании «Локомотив» несколько стеснен в возможностях и потому осторожен. Мы не готовы на большие траты. И не имеем права на ошибку.
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То есть трансферный бюджет клуба
ограничен?
- Он не безграничен, скажем так. И серьезные требования предъявляет финансовый «фейр плей».
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Если я правильно понимаю, идет поиск
нападающего и центрального защитника.
- Плюс, в идеале, футболистов на фланги.
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Много крови
у вас выпила вся
эта история с Миранчуком?
- Пара литров еще осталась. Вообще осадок тяжелый, конечно. Итоги будем подводить, когда все закончится. Не стану скрывать, переход Алексея в другой клуб в это трансферное окно весьма вероятен. Даже так: процесс близок к завершению.
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Давайте уточним. Алексей Миранчук
отозвал заявление об уходе из «Локомотива».
Но это не значит, что он не уйдет?
- Пока все идет к продаже. Основной приоритет самого футболиста – продолжить карьеру в другом клубе. Мы хотим его оставить, но Алексей видит себя не в «Локомотиве». В такой ситуации продать игрока с выгодой для клуба – логичный шаг. В этом направлении мы и работаем.
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Если Миранчук видит себя в другом клубе,
зачем он забирал заявление?
- Потому что заявление об уходе – рискованный и неправовой способ покинуть клуб. Правильный способ – чтобы клуб-покупатель обратился к нам с просьбой о трансфере. Это, собственно, сейчас и происходит.
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Вопрос может решиться в текущее
трансферное окно?
- Да, с высокой долей вероятности - в ближайшее время.
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Довольны тем, как работает связка
спортивного директора «Локомотива»
Эрика Штоффельсхауса с руководителем
селекционно-аналитического департамента
Виктором Панченко? И, кстати, связка ли
это?
- Разумеется, они взаимодействуют. Коллеги не так давно приступили к совместной работе, процесс идет. И уже вскоре начнется работа на перспективу – летом тоже надо будет усиливаться.
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Возможен вариант, при котором этой зимой
«Локомотив» никого больше не купит?
- Как я уже сказал, мы намерены усилиться. Не готов конкретизировать, будет ли это полноценный трансфер или аренда.