Илья Геркус: Миранчук близок к уходу

Президент «Локомотива» ответил на вопросы обозревателя «Советского спорта».

- До закрытия трансферного окна остается пять дней. Усилится ли кем-то «Локомотив» в эти сроки?

- Мы нацелены на это. Не исключено, что трансферная интрига сохранится до последнего дня.

- Информация об интересе к 22-летнему центральному защитнику чилийского «Универсидад Католика» соответствует действительности?

- На данный момент такого интереса нет.

- В разгаре третий сбор «Локомотива». Довольны состоянием команды?

- В субботу двумя составами встречались с китайскими клубами. Играли, на мой взгляд, хорошо. Условно второй состав сыграл на равных, условно первый показал очень приличный футбол. Условно – потому что составы, как всегда на сборах, были в некоторой степени смешаны.

- «Локомотив» уже объявил о подписании английского защитника Колкера, потом был дан отбой. Причины — финансовые? Или смутили некоторые особенности поведения Колкера?

- На заключительном этапе переговоров футболист засомневался. Возникли дополнительные вопросы, уточнения, которые касались и финансового аспекта. В итоге сделка сорвалась. В текущей трансферной компании «Локомотив» несколько стеснен в возможностях и потому осторожен. Мы не готовы на большие траты. И не имеем права на ошибку.

- То есть трансферный бюджет клуба ограничен?

- Он не безграничен, скажем так. И серьезные требования предъявляет финансовый «фейр плей».

- Если я правильно понимаю, идет поиск нападающего и центрального защитника.

- Плюс, в идеале, футболистов на фланги.

- Много крови у вас выпила вся эта история с Миранчуком?

- Пара литров еще осталась. Вообще осадок тяжелый, конечно. Итоги будем подводить, когда все закончится. Не стану скрывать, переход Алексея в другой клуб в это трансферное окно весьма вероятен. Даже так: процесс близок к завершению.

- Давайте уточним. Алексей Миранчук отозвал заявление об уходе из «Локомотива». Но это не значит, что он не уйдет?

- Пока все идет к продаже. Основной приоритет самого футболиста – продолжить карьеру в другом клубе. Мы хотим его оставить, но Алексей видит себя не в «Локомотиве». В такой ситуации продать игрока с выгодой для клуба – логичный шаг. В этом направлении мы и работаем.

- Если Миранчук видит себя в другом клубе, зачем он забирал заявление?

- Потому что заявление об уходе – рискованный и неправовой способ покинуть клуб. Правильный способ – чтобы клуб-покупатель обратился к нам с просьбой о трансфере. Это, собственно, сейчас и происходит.

- Вопрос может решиться в текущее трансферное окно?

- Да, с высокой долей вероятности - в ближайшее время.

- Довольны тем, как работает связка спортивного директора «Локомотива» Эрика Штоффельсхауса с руководителем селекционно-аналитического департамента Виктором Панченко? И, кстати, связка ли это?

- Разумеется, они взаимодействуют. Коллеги не так давно приступили к совместной работе, процесс идет. И уже вскоре начнется работа на перспективу – летом тоже надо будет усиливаться.

- Возможен вариант, при котором этой зимой «Локомотив» никого больше не купит?

- Как я уже сказал, мы намерены усилиться. Не готов конкретизировать, будет ли это полноценный трансфер или аренда.