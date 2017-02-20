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Илья Геркус: Миранчук близок к уходу

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Илья Геркус: Миранчук близок к уходу
Источник: ФК «Локомотив»

Президент «Локомотива» ответил на вопросы обозревателя «Советского спорта». 

- До закрытия трансферного окна остается пять дней. Усилится ли кем-то «Локомотив» в эти сроки?
- Мы нацелены на это. Не исключено, что трансферная интрига сохранится до последнего дня. 

- Информация об интересе к 22-летнему центральному защитнику чилийского «Универсидад Католика» соответствует действительности?
- На данный момент такого интереса нет.  

- В разгаре третий сбор «Локомотива». Довольны состоянием команды?
- В субботу двумя составами встречались с китайскими клубами. Играли, на мой взгляд, хорошо. Условно второй состав сыграл на равных, условно первый показал очень приличный футбол. Условно – потому что составы, как всегда на сборах, были в некоторой степени смешаны. 

- «Локомотив» уже объявил о подписании английского защитника Колкера, потом был дан отбой. Причины — финансовые? Или смутили некоторые особенности поведения Колкера?
- На заключительном этапе переговоров футболист засомневался. Возникли дополнительные вопросы, уточнения, которые касались и финансового аспекта. В итоге сделка сорвалась. В текущей трансферной компании «Локомотив» несколько стеснен в возможностях и потому осторожен. Мы не готовы на большие траты. И не имеем права на ошибку. 

- То есть трансферный бюджет клуба ограничен?
- Он не безграничен, скажем так. И серьезные требования предъявляет финансовый «фейр плей». 

- Если я правильно понимаю, идет поиск нападающего и центрального защитника.
- Плюс, в идеале, футболистов на фланги.  

- Много крови у вас выпила вся эта история с Миранчуком?
- Пара литров еще осталась. Вообще осадок тяжелый, конечно. Итоги будем подводить, когда все закончится. Не стану скрывать, переход Алексея в другой клуб в это трансферное окно весьма вероятен. Даже так: процесс близок к завершению.  

- Давайте уточним. Алексей Миранчук отозвал заявление об уходе из «Локомотива». Но это не значит, что он не уйдет?
- Пока все идет к продаже. Основной приоритет самого футболиста – продолжить карьеру в другом клубе. Мы хотим его оставить, но Алексей видит себя не в «Локомотиве». В такой ситуации продать игрока с выгодой для клуба – логичный шаг. В этом направлении мы и работаем. 

- Если Миранчук видит себя в другом клубе, зачем он забирал заявление?
- Потому что заявление об уходе – рискованный и неправовой способ покинуть клуб. Правильный способ – чтобы клуб-покупатель обратился к нам с просьбой о трансфере. Это, собственно, сейчас и происходит. 

- Вопрос может решиться в текущее трансферное окно?
- Да, с высокой долей вероятности - в ближайшее время.

- Довольны тем, как работает связка спортивного директора «Локомотива» Эрика Штоффельсхауса с руководителем селекционно-аналитического департамента Виктором Панченко? И, кстати, связка ли это?
- Разумеется, они взаимодействуют. Коллеги не так давно приступили к совместной работе, процесс идет. И уже вскоре начнется работа на перспективу – летом тоже надо будет усиливаться.

- Возможен вариант, при котором этой зимой «Локомотив» никого больше не купит?
- Как я уже сказал, мы намерены усилиться. Не готов конкретизировать, будет ли это полноценный трансфер или аренда.

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Евгений Дзичковский
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