Фильм ВВС разочаровал многих британских журналистов
«Советский спорт» подробно освещал резонанс вокруг тенденциозного фильма ВВС о российских фанатах. Сегодня мы попросили английского журналиста поделиться своей точкой зрения.
Просмотрев документальный фильм BBC-2 «Russia’s Hooligan Army», отражающий самые негативные аспекты российского футбольного хулиганизма, я, к своему сожалению, испытал чувство глубокого разочарования. В очередной раз вместо проведения объективного журналистского расследования ВВС решили придеживаться сложившихся в последнее время стереотипов. В чём же эти стереотипы? А в том, чтобы ещё раз показать Россию враждебной страной, отчаянно стремящейся показать свою силу и мощь, показать, что посещение её является уделом исключительно храбрых. Задумываетесь посетить чемпионат мира по футболу в России? Хотите понять, в чём особенность этой страны, её уникальность? Лучше в очередной раз представьте себе события прошлого лета в Марселе как репетицию того, что ожидает туристов и английских болельщиков в частности…
Дмитрий Дерунец об обмане со стороны английских телевизионщиков
Прежде чем продолжить, я хочу подчеркнуть, что то, что произошло между российскими и английскими болельщиками на чемпионате Европы во Франции было унижением для обеих стран, и все меры должны быть приняты, чтобы избежать повторения этого следующим летом. Тех, кто приходит на праздник футбола, событие которое призвано объединить людей со всего мира, с целью провоцирования агрессивного поведения, необходимо пресекать суровыми методами. Мы не можем допустить, чтобы незначительное меньшинство головорезов, независимо от того, откуда они пришли, подрывали безопасность тысяч, чье единственное преступление заключается в ношении «неправильной» футболки. Мы также не можем позволить себе рассматривать эти события, какими бы тревожными они ни были, изолировано.
Я
был связан с
футболом всю
свою жизнь, как
игрок, болельщик,
журналист и
руководитель,
и я сталкивался
с хулиганством
во многих странах.
Эта часть общества
часто тяготела
к футболу из-за
возможности
приобретения
дешевой популярности
- дурной славы,
но мы не должны
делать ошибку,
рассматривая
это меньшинство
как отражение
всего общества.
Пока я писал
эту статью, я
наблюдал довольно
ужасную сцену
вторжения
болельщиков
на футбольное
поле в эти выходные
в Лондоне, где
группа болельщиков
команды хозяев
поля напала
на болельщиков
команды гостей.
Это не единичный
случай и ожесточенные
столкновения
между английскими
болельщиками
случаются
довольно часто.
Именно при
описании подобных
инцидентов
и требуется
ответственная
журналистика
и умение расставить
акценты, что,
к сожалению,
не характерно
и не является
приоритетом
для ВВС. Вернёмся
к документальному
фильму. Для
любого случайного
зрителя, который
никогда не был
в России, этот
документальный
фильм оставляет
о России довольно
мрачное впечатление.
Мало того, что
содержание
полностью
сосредоточено
на предосудительном
поведении
некоторых
футбольных
болельщиков
– оно ещё способствует
распространению
мифа, что Россия
не является
дружественным
местом для
посещения, и
президент Путин
показан на фоне
рассуждений
бандитов в
масках о значении
русской мужественности.
«Русские очередной турнир превратят в фестиваль насилия». Реакция Англии
Просматривая
этот фильм,
пытаешься
понять, что
именно пытался
донести до
зрителя режиссер
этого фильма,
какую цель он
преследовал.
Если цель отговорить
зрителей от
поездки в Россию
и далее усугубить
разрыв с этой
страной, то
миссия выполнена.
Для меня это
была упущенная
возможность.
Следующим летом
Россия будет
принимать
крупнейшее
спортивное
событие на
планете - чемпионат
мира по футболу.
Как это часто
бывает тысячи
поклонников
футбола, следуя
за своими сборными
командами,
впервые посетят
Россию. У них будет возможность
увидеть одну
из самых увлекательных
и разнообразных
стран, которая
охватывает
более чем 11 часовых
поясов. Они
смогут увидеть
Кремль, Большой
театр, Зимний
дворец, Эрмитаж,
метро, которое
напоминает
музей и многие
другие достопримечатель
В недавнем интервью о своей поездке в Москву исполнительный продюсер FOX Sports Дэвид Нил отметил, что трансляции из России займут больше 200 часов эфирного времени и что он надеется, это даст американским зрителям другую точку зрения о России – в отличие от той, к которой они привыкли. Они хотят пойти по непройденному маршруту, стать окном в Россию и представить американской аудитории все, что делает Россию одной из самых интересных стран. Они заслуживают аплодисментов. Возможно, BBC могла бы попробовать адаптировать подобный подход. Время ещё есть.