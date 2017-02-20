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Фильм ВВС разочаровал многих британских журналистов

Миша Шер
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Фильм ВВС разочаровал многих британских журналистов
Источник: Reuters

«Советский спорт» подробно освещал резонанс вокруг тенденциозного фильма ВВС о российских фанатах. Сегодня мы попросили английского журналиста поделиться своей точкой зрения.

Просмотрев документальный фильм BBC-2 «Russia’s Hooligan Army», отражающий самые негативные аспекты российского футбольного хулиганизма, я, к своему сожалению, испытал чувство глубокого разочарования. В очередной раз вместо проведения объективного журналистского расследования ВВС решили придеживаться сложившихся в последнее время стереотипов. В чём же эти стереотипы? А в том, чтобы ещё раз показать Россию враждебной страной, отчаянно стремящейся показать свою силу и мощь, показать, что посещение её является уделом исключительно храбрых. Задумываетесь посетить чемпионат мира по футболу в России? Хотите понять, в чём особенность этой страны, её уникальность? Лучше в очередной раз представьте себе события прошлого лета в Марселе как репетицию того, что ожидает туристов и английских болельщиков в частности…

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Прежде чем продолжить, я хочу подчеркнуть, что то, что произошло между российскими и английскими болельщиками на чемпионате Европы во Франции было унижением для обеих стран, и все меры должны быть приняты, чтобы избежать повторения этого следующим летом. Тех, кто приходит на праздник футбола, событие которое призвано объединить людей со всего мира, с целью провоцирования агрессивного поведения, необходимо пресекать суровыми методами. Мы не можем допустить, чтобы незначительное меньшинство головорезов, независимо от того, откуда они пришли, подрывали безопасность тысяч, чье единственное преступление заключается в ношении «неправильной» футболки. Мы также не можем позволить себе рассматривать эти события, какими бы тревожными они ни были, изолировано.

Я был связан с футболом всю свою жизнь, как игрок, болельщик, журналист и руководитель, и я сталкивался с хулиганством во многих странах. Эта часть общества часто тяготела к футболу из-за возможности приобретения дешевой популярности - дурной славы, но мы не должны делать ошибку, рассматривая это меньшинство как отражение всего общества. Пока я писал эту статью, я наблюдал довольно ужасную сцену вторжения болельщиков на футбольное поле в эти выходные в Лондоне, где группа болельщиков команды хозяев поля напала на болельщиков команды гостей. Это не единичный случай и ожесточенные столкновения между английскими болельщиками случаются довольно часто. Именно при описании подобных инцидентов и требуется ответственная журналистика и умение расставить акценты, что, к сожалению, не характерно и не является приоритетом для ВВС. Вернёмся к документальному фильму. Для любого случайного зрителя, который никогда не был в России, этот документальный фильм оставляет о России довольно мрачное впечатление. Мало того, что содержание полностью сосредоточено на предосудительном поведении некоторых футбольных болельщиков – оно ещё способствует распространению мифа, что Россия не является дружественным местом для посещения, и президент Путин показан на фоне рассуждений бандитов в масках о значении русской мужественности.

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Просматривая этот фильм, пытаешься понять, что именно пытался донести до зрителя режиссер этого фильма, какую цель он преследовал. Если цель отговорить зрителей от поездки в Россию и далее усугубить разрыв с этой страной, то миссия выполнена. Для меня это была упущенная возможность. Следующим летом Россия будет принимать крупнейшее спортивное событие на планете - чемпионат мира по футболу. Как это часто бывает тысячи поклонников футбола, следуя за своими сборными командами, впервые посетят Россию. У них будет возможность увидеть одну из самых увлекательных и разнообразных стран, которая охватывает более чем 11 часовых поясов. Они смогут увидеть Кремль, Большой театр, Зимний дворец, Эрмитаж, метро, ​​которое напоминает музей и многие другие достопримечательности огромного культурно-исторического значения. Они пересекутся с российскими болельщиками, с которыми у них много общего, хотя многие пытались навязать им противное. Авторы фильма не упомянули ничего из вышеперечисленного, ничего позитивного о стране, они не способствовали проявлению интереса от её посещения. Я всегда был очарован тем, как крупные международные соревнования, такие, как чемпионат Европы и чемпионат мира по футболу, ломали барьеры и сближали людей независимо откуда вы, каков ваш доход, какой расы, религии или политической принадлежности. Мы все становимся болельщиками на время всего турнира. Это редкий случай, когда мы можем по-настоящему забыть то, что отличает нас друг от друга и наслаждаться тем, что делает нас похожими – это наша любовь к игре. Это то, что делает чемпионат мира одним из самых больших фестивалей, и мы должны использовать эту возможность, чтобы сломать барьеры, а не возводить их. Для того, чтобы напомнить людям о том, что у нас общего, а не то, что мы должны бояться друг друга.

В недавнем интервью о своей поездке в Москву исполнительный продюсер FOX Sports Дэвид Нил отметил, что трансляции из России займут больше 200 часов эфирного времени и что он надеется, это даст американским зрителям другую точку зрения о России – в отличие от той, к которой они привыкли. Они хотят пойти по непройденному маршруту, стать окном в Россию и представить американской аудитории все, что делает Россию одной из самых интересных стран. Они заслуживают аплодисментов. Возможно, BBC могла бы попробовать адаптировать подобный подход. Время ещё есть.

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