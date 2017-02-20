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«Я уже забыл, как выигрывал Стэнли». СКА готовится брать Кубок Гагарина (видео)

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Я уже забыл, как выигрывал Стэнли». СКА готовится брать Кубок Гагарина (видео)
Источник: «Советский спорт»

Радостный Коскинен, забывчивый Дацюк и длинная скамейка СКА – «Советский спорт» рассказывает, как петербургские армейцы готовятся к плей-офф.

«У Войнова микротравма, Плотников не готов на 100 процентов»

СКА входит в плей-офф с ощутимыми потерями: Виктор Тихонов травмирован уже давно и в ближайшее время на лед не выйдет, Вячеслав Войнов в первой же смене матча с «Торпедо» неудачно упал и вновь выбыл на неопределенный срок, не совсем готов Сергей Плотников.

Но на открытой тренировке последний выполняет задания наравне со всеми, иногда подменяя Евгения Кетова в звене с Павлом Дацюком и Ильей Ковальчуком.

После перевода в первое звено Кетов в концовке регулярки стал одним из лучших бомбардиров команды. Видимо, плей-офф 31-летний форвард начнет там же, и это для него хорошая возможность ударно закончить лучший для себя сезон в СКА.

– Плотников пока не готов на 100 процентов, – раскрывает тайны Харийс Витолиньш. – Также не сыграет Вячеслав Войнов, который получил в матче с «Торпедо» микротравму.

 Команда вышла из под нагрузок? – журналисты продолжают припоминать неожиданное поражение от «Спартака».
– Судя по последним играм – да. Все зависит от самих игроков. Самое главное –  соблюдать дисциплину, держать игровой темп.

 Разбирали игры «Витязя»?
– Мы провели с ними две игры, видели последние матчи. Они хорошо играют на контратаках, неплохо реализуют большинство. Все достойны играть в плей-офф. Думаю, команда в гостях старается играть от обороны. И «Витязь» будет стараться играть на контрататках. Главное – не делать ошибки и реализовать свои моменты. 

 Кого-то индивидуально просматривали в «Витязе»? Афиногенова, например.
– Завтра дадим оценку, слишком много информации каждый день. Ребята готовятся к игре, особо что-то менять не надо, просто обратить внимание на какие-то компоненты соперника. Все они сами знают, насколько опасны каждый из игроков.

 Вы уже давно работаете на Западе. Вас удивило попадание в плей-офф «Витязя»?
– Почему? Они в течение всего сезона хорошо играли. И напряжение было до самого конца. Все команды старались попасть, концовка сезона была очень интересной.

 Есть определенность по вратарю?
– Я думаю, что Коскинен начнет плей-офф, – закрывает Витолиньш главный вопрос дня. В этот момент финский вратарь делает растяжку в середине площадки и начинает улыбаться. Как будто слышит, что тренерский штаб пока больше доверяет ему. 

Но вообще, формулировка интересная, что значит начнет? Неужели, тренерский штаб думает о том, чтобы чередовать вратарей? Об этом узнаем только в плей-офф.

Роман Ротенберг: СКА и ЦСКА закончили регулярку с равенством по очкам. К равной конкуренции КХЛ и стремится 

«Торпедо» в последнем матче неплохо нас подготовило»

Уже после тренировки к журналистам выходит капитан армейцев Павел Дацюк.

 В какой форме находится команда? Какие ожидания от плей-офф?
– Вы задали сразу сто штук вопросов, - слегка шутит двукратный обладатель Кубка Стэнли. - Последние игры показали, что СКА в хорошей форме. Плей-офф - дополнительный стимул, все всегда его очень ждут, это будет настоящий праздник. 

 После победы в Кубке Стэнли есть сильная мотивация выиграть Кубок Гагарина? – уточняет один из журналистов, планируя, судя по всему, получить банальный ответ.
– Это было очень давно, я уже и не помню, – мастерски отвечает хоккеист.

– У вас дебют в плей-офф КХЛ. Волнуетесь?
– Независимо от того, сколько бы ты игр не провел, все равно волнение есть, – видно, что 38-летний Дацюк вполне искренен. – Но, когда вбросится шайба - все уйдет. Начнется только борьба характеров.

– Расстроились, что не смогли выиграть регулярку?
– Все об этом уже давно забыли, настраиваемся не плей-офф. Здорово, что последней командой в регулярке было «Торпедо», которое играет в боевой хоккей. Они хорошо нас подготовили.

 Что скажете о «Витязе»?
– Хорошая команда, они одержали много побед. Очень быстрый коллектив, который классно играет на контратаках. Есть мастера, которые могут забить.

– Вы в первую очередь про Афиногенова?
– Бывает, что исход матчей решает игрок, но чаще всего командные действия важнее.

– Как будете справляться без Войнова и Плотникова?
– Это потери для нас. Будем играть по ситуации, у нас длинная скамейка, каждый будет готов выйти на лед. 

«Фаворит на Западе – «Торпедо»! Расклады в плей-офф от участников (видео) 

Действительно, несмотря на потери, скамейка у армейцев неплохая: во время открытой тренировки даже в четвертое звено не попадает Стив Мозес, который изредка принимает участие в занятии, заменяя Александра Хохлачева.

Александр Дергачев и Дмитрий Юдин даже не тренируются с командой. Похоже, молодые армейцы отправятся помогать «СКА-Неве» в ВХЛ, где команда Петра Воробьева закончила регулярку на втором месте и 25 февраля начнет плей-офф в статусе фаворита.

А для главной команды все начинается уже 21 февраля, за неделю армейцы сыграют четыре матча и наверняка желают закончить серию именно 27-го в Подольске.

Николай Прохоркин: В плей-офф свои личные амбиции надо засунуть куда подальше 

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