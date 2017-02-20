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«Русские правильно сделали, отказавшись от Логинова». Европа пишет о России

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Русские правильно сделали, отказавшись от Логинова». Европа пишет о России
Источник: Global Look Press

«Советский спорт» поинтересовался, что писали в иностранной прессе о российском спорте за прошлую неделю.

ФРАНЦИЯ

Россия во французских изданиях на прошедшей неделе появлялась в основном, благодаря биатлону. Больше всего французов расстроило поражение своей мужской сборной во главе с Мартеном Фуркадом в эстафете, где первое место досталось России. Вот, что об этом писали в Le Monde, одной из старейших и самых уважаемых газет Франции:

Россия обогнала Мартена Фуркада в эстафете

Отстав от своего главного конкурента из России, Антона Шипулина, Мартен Фуркад не смог завоевать золотую медаль на последнем этапе. Он взял пятую для себя медаль в пяти гонках.

Сборная Франции споткнулась о сильную сборную России 18 февраля во время эстафетной гонки на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. На солнечной трассе, где собралось более 20 000 зрителей, соперник Фуркада, Антон Шипулин, блестяще выглядел на последнем этапе и не позволил французам соперничать с ним на лыжне.

Толпа бурно приветствовала бронзовые медали сборной Австрии, первые для принимающей стороны на соревнованиях, которые заканчиваются в воскресенье. Но это было огромное разочарование для Франции, которая не выигрывала мужскую эстафету на чемпионате мира с 2001 года. А ведь Мартен Фуркад уходил с последнего стрельбища всего в нескольких секундах от Шипулина.

Русские без Логинова

Французы в этот раз бежали медленнее, чем обычно. Им не удалось догнать того, кто устроил скандал на чемпионате мира. Тогда Шипулин в знак солидарности со своим соотечественником Александром Логиновым, которому Мартен Фуркад напомнил о дисквалификации за допинг, не пожал руки французам во время смешанной эстафеты. Лучший биатлонист на планете расстроился и покинул церемонию награждения.

Атмосфера была гораздо спокойнее после первой золотой медали, которую Шипулин и его команда выиграли на этом чемпионате мира. Здравый смысл возобладал – русские правильно сделали, что отказались от Александра Логинова в эстафетной команде. Его возвращение после дисквалификации вызвало гнев Фуркада.

- У меня нет никакой ссоры с русскими, - говорит номер один в мировом биатлоне. – у меня никогда не было никаких проблем с российскими спортсменами . Я считаю, что это – отличный жест со стороны сборной России.

Победители также поскорее попытались закрыть больную тему.

- Мы с Фуркадом оставили конфликт позади. Я надеюсь, что никто больше не будет вмешиваться в наши отношения в будущем, - сказал Шипулин, который официально помирился с французами скрепив мир объятиями после финиша в спринте.

***

Не обошли вниманием во Франции и ошибку организаторов, которые во время награждения сборной России золотыми медалями включили старый гимн. Об этом не только написала, но и разместила видео на своем сайте еще одна уважаемая газета – Le Parisien:

ВИДЕО. Чемпионат мира по биатлону: организаторы перепутали гимн России

Как странно! Во время официальной церемонии награждения в мужской эстафете, которую выиграла Россия, включили старый гимн из 90-х.

Организаторы чемпионата мира по биатлону спровоцировали громкий скандал в субботу, когда во время церемонии награждения победителей в мужской эстафете перепутали гимн России. Вместо современного гимна играла старая версия, которая была актуальна между 1990 и 2000 годами, еще во времена Содружества Независимых Государств (СНГ).

Россияне компенсируют ошибку голосом

Это было встречено обильным свистом многочисленных российских болельщиков, присутствовавших на трибунах. Российский комментатор Дмитрий Губерниев – тот же, который неприятно говорил о Фуркаде  даже выскочил на сцену, чтобы спеть гимн а капелла о спортсменами сборной России, победителями этой гонки. Организаторы позже извинились и включили правильный гимн.

Для справки. Государственный гимн Российской Федерации был принят в 2000 году, чтобы заменить другой, принятый в 1990 году под названием «Патриотическая песня». Нынешний гимн фактически является тем же, что был в Советском Союзе, но с новыми текстами – без Ленина и коммунизма.

ИСПАНИЯ

Кто бы мог ожидать, но именно Испания на удивление быстро отреагирует на фильм о российских фанатах, показанный британским телеканалом ВВС. Вот, что об этом пишет издание Munde Deportivo:

Россия обвиняет ВВС в попытке дискредитировать чемпионат мира 2018 года

Телеканал ВВС выпустил документальный фильм о радикальных группах российских фанатов, которые организовали беспорядки с насилием на последнем чемпионате Европы во Франции.

Россия обвинила британский телеканал ВВС в попытке дискредитировать чемпионат мира по футболу 2018 года путем выпуска документального фильма о радикальных группах российских болельщиков, которые организовали беспорядки с насилием на последнем чемпионате Европы во Франции.

- Это пропагандистская работа, направленная на дискредитацию России, российского футбола и, в частности, чемпионата мира, - сказал Владимир Маркин, руководитель комитета по безопасности Российского футбольного союза.

Маркин отметил, что реальная цель документального фильма «Армия хулиганов», который выпустил в четверг телеканал ВВС, заключается в том, чтобы «удержать как можно больше англоязычной публики от поездок на чемпионат мира».

- Там нет другой цели. Когда нет никаких доказательств, любое средство хорошо. Воспользоваться можно было чем угодно. ВВС в очередной раз показал свою «объективность»  отношении России, - сказал он.

Он обвинил авторов ленты в попытке манипуляции, и в том, что они вырывали из контекста высказывания «молодых идиотов», а также в постановке боев, которые якобы имели место в Ростове.

В любом случае он убежден, что эти фильмы не помешают болельщикам из других стран отправиться в России и составить свое мнение об этой стране.

- Подавляющее большинство из них – хорошие и добрые люди. А хулиганы, которые хотят попасть на экран телевизора несовместимы с чемпионатом мира, - сказал он.

Действительно, Маркин вчера сообщил, что количество массовых столкновений между ультрас в прошлом году снизилось с 16 до только двух случаев и восьми уголовных дел в отношении хулиганов.

Между тем, посольство напомнило, что британская пресса делала то же самое перед Олимпийскими играми в Сочи, которые прошли в феврале 2014 года.

- Маргинальные элементы, склонные к насилию, есть в каждом обществе. Здесь тоже есть исключения, о чем свидетельствует опыт работы в европейских лигах. В России вопрос безопасности является одним из приоритетов, - говорится в заявлении посольства.

Документальный фильм ВВС включает в себя интервью с группой замаскированных радикальных болельщиков из города Орел, которые принимали участие в сражении против английских фанатов во время проведения чемпионата Европы в Марселе.

В России в Государственную Думу был внесен закон, который ужесточает санкции против насильственных акций на чемпионате мира, вплоть до депортации, если участниками станут иностранные болельщики.

И политические и спортивные чиновники в России обвиняют Великобританию в шквале критики в адрес России после того, как Англия потерпела тяжелое поражение  борьбе за организацию чемпионата мира 2018 года.

АНГЛИЯ

В самой Британии этот фильм не вызвал такого диссонанса в печатных и онлайн изданиях. Но и в Англии о России не забывают. В Британии продолжают мусолить допинг-тему. Авторы очередной статьи даже не скрывают цель своего материала – не пустить Мутко в совет ФИФА. На сайте газеты Daily Mail появилась статья о том, что вице-премьер Виталий Мутко чуть ли не лично «затыкал рот» осведомителю в 2012 году:

Босс ЧМ-2018 в новом допинг-скандале: союзника Владимира Путина обвиняют в том, что он заставил замолчать осведомителя в 2012 году

-       Виталий Мутко якобы сказал Дарье Пищальниковой, чтобы она уничтожила доказательства

-       Спортсменка тайно представила доказательства о государственной поддержке допинга в 2012 году

-       Доверие к Мутко находится под сомнением; в настоящее время он вице-премьер России

-       От также в настоящее время стоит на избрание в совет ФИФА

-       Осведомленный эксперт сомневается в перспективах Мутко очиститься

Человеку, который вел триумфальную заявку России на получение права проведения чемпионата мира 2018 года и ключевой союзник Владимира Путина, грозит новый скандал после обвинений в том, что он заставил замолчать допинг-осведомителя.

Многочисленные источники подтвердили , что Виталий Мутко, президент Российского футбольного союза, приказал Дарье Пищальниковой в 2013 году уничтожить доказательства о государственной поддержке допинга, которые она тайно предоставила спортивным органам в 2012 году.

По сомнение ставится доверияе, которое оказывается Мутко, бывшему министру спорта России, который ныне занимает пост вице-премьера.

Вскоре ему предстоит переизбрание в могущественный совет ФИФА, для чего он должен пройти тест на честность. Судя по всему, Мутко уже почти прошел этот тест, хотя раньше его уже опрашивали во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА) в связи с его возможной ролью в российской допинг-программе.

О результатах процесса проверки будет объявлено в УЕФА, потому что Мутко является одним из кандидатов на членство в совете ФИФА именно от Европы.

В субботу вечером эксперт, который хорошо осведомлен о том, что происходит в высших кругах администрации ФИФА высказался не в пользу того, что Мутко сможет очиститься от всех этих обвинений.

- Многие другие не смогли пройти тест на честность за гораздо меньшие проступки, чем те, в которых обвиняют Мутко, - сказал он. – Видится довольно ясным то, что он был частью допинг-системы. Если вы находитесь под серьезным подозрением, то должны быть серьезно проверены. Но дело в том, что система ФИФА уже давно интегрировалась. Это один большой обман.

Представления о том, что Мутко не виновен могут быть опровергнуты этими новыми заявлениями о том, что он фактически заставил замолчать Пищальникову.

Россия всегда неистово отрицала работу государственной системы поддержки допинга. Впервые мы об этом писали в 2013 году, когда центральной фигурой материала стал глава лаборатории Григорий Родченков. Мы писали, что в то время старшие тренеры по нескольким видам спорта занимались сокрытием следов допинга.

Пищальникова выиграла серебро в метании диска в 2012 году. Позже выяснилось, что результаты ее допинг-теста показали положительный результат во второй раз в карьере. После этого она написала в ВАДА и в легкоатлетическую федерацию, обвинив президента Всероссийской легкоатлетической федерации Валентина Балахничева, тренеров Валентина Маслакова и Алексея Мельникова, а также Родченкова в участии в допинг-программе.

Три разных источника подтвердили нам, что Пищальниковой в 2013 году было приказано встретиться с Мутко. ВАДА написало письмо властям России, полагая, что они разберутся в проблеме.

Наши информаторы – три источника: тренер, адвокат и близкий друг спортсмена. Отдельно осведомитель ВАДА Виталий Степанов рассказал нам, что по словам его собственных источников все было именно так.

Утверждается, что Мутко сказал Пищальниковой, что «президенту» (Путину) нужна антидопинговая лаборатория «для Олимпийских игр» и ее показания в ВАДА должны быть отозваны. Источники утверждают, что Пищальникова первоначально отказалась это сделать. Она согласилась только после того, как ее поставили перед выбором: пожизненная дисквалификация, если она отказывается, или 10-летняя дисквалификация, если она соглашается. В итоге Пищальникову дисквалифицировали на 10 лет.

Она никак не ответила на просьбу прокомментировать роль Мутко в этом. Видимо, она чувствует себя жертвой системы и уже не видит никакого смысла в комментировании.

Дальше в материале описывается процесс попыток получить комментарий от самого Виталия Мутко, а также приводятся комментарии информатора Степанова, хорошо знакомого российским любителям спорта.    

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