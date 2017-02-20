«Русские правильно сделали, отказавшись от Логинова». Европа пишет о России

«Советский спорт» поинтересовался, что писали в иностранной прессе о российском спорте за прошлую неделю.

ФРАНЦИЯ

Россия во французских изданиях на прошедшей неделе появлялась в основном, благодаря биатлону. Больше всего французов расстроило поражение своей мужской сборной во главе с Мартеном Фуркадом в эстафете, где первое место досталось России. Вот, что об этом писали в Le Monde, одной из старейших и самых уважаемых газет Франции:

Россия обогнала Мартена Фуркада в эстафете

Отстав от своего главного конкурента из России, Антона Шипулина, Мартен Фуркад не смог завоевать золотую медаль на последнем этапе. Он взял пятую для себя медаль в пяти гонках.

Сборная Франции споткнулась о сильную сборную России 18 февраля во время эстафетной гонки на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. На солнечной трассе, где собралось более 20 000 зрителей, соперник Фуркада, Антон Шипулин, блестяще выглядел на последнем этапе и не позволил французам соперничать с ним на лыжне.

Толпа бурно приветствовала бронзовые медали сборной Австрии, первые для принимающей стороны на соревнованиях, которые заканчиваются в воскресенье. Но это было огромное разочарование для Франции, которая не выигрывала мужскую эстафету на чемпионате мира с 2001 года. А ведь Мартен Фуркад уходил с последнего стрельбища всего в нескольких секундах от Шипулина.

Русские без Логинова

Французы в этот раз бежали медленнее, чем обычно. Им не удалось догнать того, кто устроил скандал на чемпионате мира. Тогда Шипулин в знак солидарности со своим соотечественником Александром Логиновым, которому Мартен Фуркад напомнил о дисквалификации за допинг, не пожал руки французам во время смешанной эстафеты. Лучший биатлонист на планете расстроился и покинул церемонию награждения.

Атмосфера была гораздо спокойнее после первой золотой медали, которую Шипулин и его команда выиграли на этом чемпионате мира. Здравый смысл возобладал – русские правильно сделали, что отказались от Александра Логинова в эстафетной команде. Его возвращение после дисквалификации вызвало гнев Фуркада.

- У меня нет никакой ссоры с русскими, - говорит номер один в мировом биатлоне. – у меня никогда не было никаких проблем с российскими спортсменами . Я считаю, что это – отличный жест со стороны сборной России.

Победители также поскорее попытались закрыть больную тему.

- Мы с Фуркадом оставили конфликт позади. Я надеюсь, что никто больше не будет вмешиваться в наши отношения в будущем, - сказал Шипулин, который официально помирился с французами скрепив мир объятиями после финиша в спринте.

***

Не обошли вниманием во Франции и ошибку организаторов, которые во время награждения сборной России золотыми медалями включили старый гимн. Об этом не только написала, но и разместила видео на своем сайте еще одна уважаемая газета – Le Parisien:

ВИДЕО. Чемпионат мира по биатлону: организаторы перепутали гимн России

Как странно! Во время официальной церемонии награждения в мужской эстафете, которую выиграла Россия, включили старый гимн из 90-х.

Организаторы чемпионата мира по биатлону спровоцировали громкий скандал в субботу, когда во время церемонии награждения победителей в мужской эстафете перепутали гимн России. Вместо современного гимна играла старая версия, которая была актуальна между 1990 и 2000 годами, еще во времена Содружества Независимых Государств (СНГ).

Россияне компенсируют ошибку голосом

Это было встречено обильным свистом многочисленных российских болельщиков, присутствовавших на трибунах. Российский комментатор Дмитрий Губерниев – тот же, который неприятно говорил о Фуркаде даже выскочил на сцену, чтобы спеть гимн а капелла о спортсменами сборной России, победителями этой гонки. Организаторы позже извинились и включили правильный гимн.

Для справки. Государственный гимн Российской Федерации был принят в 2000 году, чтобы заменить другой, принятый в 1990 году под названием «Патриотическая песня». Нынешний гимн фактически является тем же, что был в Советском Союзе, но с новыми текстами – без Ленина и коммунизма.

ИСПАНИЯ

Кто бы мог ожидать, но именно Испания на удивление быстро отреагирует на фильм о российских фанатах, показанный британским телеканалом ВВС. Вот, что об этом пишет издание Munde Deportivo:

Россия обвиняет ВВС в попытке дискредитировать чемпионат мира 2018 года

Телеканал ВВС выпустил документальный фильм о радикальных группах российских фанатов, которые организовали беспорядки с насилием на последнем чемпионате Европы во Франции.

Россия обвинила британский телеканал ВВС в попытке дискредитировать чемпионат мира по футболу 2018 года путем выпуска документального фильма о радикальных группах российских болельщиков, которые организовали беспорядки с насилием на последнем чемпионате Европы во Франции.

- Это пропагандистская работа, направленная на дискредитацию России, российского футбола и, в частности, чемпионата мира, - сказал Владимир Маркин, руководитель комитета по безопасности Российского футбольного союза.

Маркин отметил, что реальная цель документального фильма «Армия хулиганов», который выпустил в четверг телеканал ВВС, заключается в том, чтобы «удержать как можно больше англоязычной публики от поездок на чемпионат мира».

- Там нет другой цели. Когда нет никаких доказательств, любое средство хорошо. Воспользоваться можно было чем угодно. ВВС в очередной раз показал свою «объективность» отношении России, - сказал он.

Он обвинил авторов ленты в попытке манипуляции, и в том, что они вырывали из контекста высказывания «молодых идиотов», а также в постановке боев, которые якобы имели место в Ростове.

В любом случае он убежден, что эти фильмы не помешают болельщикам из других стран отправиться в России и составить свое мнение об этой стране.

- Подавляющее большинство из них – хорошие и добрые люди. А хулиганы, которые хотят попасть на экран телевизора несовместимы с чемпионатом мира, - сказал он.

Действительно, Маркин вчера сообщил, что количество массовых столкновений между ультрас в прошлом году снизилось с 16 до только двух случаев и восьми уголовных дел в отношении хулиганов.

Между тем, посольство напомнило, что британская пресса делала то же самое перед Олимпийскими играми в Сочи, которые прошли в феврале 2014 года.

- Маргинальные элементы, склонные к насилию, есть в каждом обществе. Здесь тоже есть исключения, о чем свидетельствует опыт работы в европейских лигах. В России вопрос безопасности является одним из приоритетов, - говорится в заявлении посольства.

Документальный фильм ВВС включает в себя интервью с группой замаскированных радикальных болельщиков из города Орел, которые принимали участие в сражении против английских фанатов во время проведения чемпионата Европы в Марселе.

В России в Государственную Думу был внесен закон, который ужесточает санкции против насильственных акций на чемпионате мира, вплоть до депортации, если участниками станут иностранные болельщики.

…

И политические и спортивные чиновники в России обвиняют Великобританию в шквале критики в адрес России после того, как Англия потерпела тяжелое поражение борьбе за организацию чемпионата мира 2018 года.

АНГЛИЯ

В самой Британии этот фильм не вызвал такого диссонанса в печатных и онлайн изданиях. Но и в Англии о России не забывают. В Британии продолжают мусолить допинг-тему. Авторы очередной статьи даже не скрывают цель своего материала – не пустить Мутко в совет ФИФА. На сайте газеты Daily Mail появилась статья о том, что вице-премьер Виталий Мутко чуть ли не лично «затыкал рот» осведомителю в 2012 году:

Босс ЧМ-2018 в новом допинг-скандале: союзника Владимира Путина обвиняют в том, что он заставил замолчать осведомителя в 2012 году

- Виталий Мутко якобы сказал Дарье Пищальниковой, чтобы она уничтожила доказательства

- Спортсменка тайно представила доказательства о государственной поддержке допинга в 2012 году

- Доверие к Мутко находится под сомнением; в настоящее время он вице-премьер России

- От также в настоящее время стоит на избрание в совет ФИФА

- Осведомленный эксперт сомневается в перспективах Мутко очиститься

Человеку, который вел триумфальную заявку России на получение права проведения чемпионата мира 2018 года и ключевой союзник Владимира Путина, грозит новый скандал после обвинений в том, что он заставил замолчать допинг-осведомителя.

Многочисленные источники подтвердили , что Виталий Мутко, президент Российского футбольного союза, приказал Дарье Пищальниковой в 2013 году уничтожить доказательства о государственной поддержке допинга, которые она тайно предоставила спортивным органам в 2012 году.

По сомнение ставится доверияе, которое оказывается Мутко, бывшему министру спорта России, который ныне занимает пост вице-премьера.

Вскоре ему предстоит переизбрание в могущественный совет ФИФА, для чего он должен пройти тест на честность. Судя по всему, Мутко уже почти прошел этот тест, хотя раньше его уже опрашивали во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА) в связи с его возможной ролью в российской допинг-программе.

О результатах процесса проверки будет объявлено в УЕФА, потому что Мутко является одним из кандидатов на членство в совете ФИФА именно от Европы.

В субботу вечером эксперт, который хорошо осведомлен о том, что происходит в высших кругах администрации ФИФА высказался не в пользу того, что Мутко сможет очиститься от всех этих обвинений.

- Многие другие не смогли пройти тест на честность за гораздо меньшие проступки, чем те, в которых обвиняют Мутко, - сказал он. – Видится довольно ясным то, что он был частью допинг-системы. Если вы находитесь под серьезным подозрением, то должны быть серьезно проверены. Но дело в том, что система ФИФА уже давно интегрировалась. Это один большой обман.

Представления о том, что Мутко не виновен могут быть опровергнуты этими новыми заявлениями о том, что он фактически заставил замолчать Пищальникову.

Россия всегда неистово отрицала работу государственной системы поддержки допинга. Впервые мы об этом писали в 2013 году, когда центральной фигурой материала стал глава лаборатории Григорий Родченков. Мы писали, что в то время старшие тренеры по нескольким видам спорта занимались сокрытием следов допинга.

Пищальникова выиграла серебро в метании диска в 2012 году. Позже выяснилось, что результаты ее допинг-теста показали положительный результат во второй раз в карьере. После этого она написала в ВАДА и в легкоатлетическую федерацию, обвинив президента Всероссийской легкоатлетической федерации Валентина Балахничева, тренеров Валентина Маслакова и Алексея Мельникова, а также Родченкова в участии в допинг-программе.

Три разных источника подтвердили нам, что Пищальниковой в 2013 году было приказано встретиться с Мутко. ВАДА написало письмо властям России, полагая, что они разберутся в проблеме.

Наши информаторы – три источника: тренер, адвокат и близкий друг спортсмена. Отдельно осведомитель ВАДА Виталий Степанов рассказал нам, что по словам его собственных источников все было именно так.

…

Утверждается, что Мутко сказал Пищальниковой, что «президенту» (Путину) нужна антидопинговая лаборатория «для Олимпийских игр» и ее показания в ВАДА должны быть отозваны. Источники утверждают, что Пищальникова первоначально отказалась это сделать. Она согласилась только после того, как ее поставили перед выбором: пожизненная дисквалификация, если она отказывается, или 10-летняя дисквалификация, если она соглашается. В итоге Пищальникову дисквалифицировали на 10 лет.

Она никак не ответила на просьбу прокомментировать роль Мутко в этом. Видимо, она чувствует себя жертвой системы и уже не видит никакого смысла в комментировании.

…

Дальше в материале описывается процесс попыток получить комментарий от самого Виталия Мутко, а также приводятся комментарии информатора Степанова, хорошо знакомого российским любителям спорта.

