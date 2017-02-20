«Русские правильно сделали, отказавшись от Логинова». Европа пишет о России
«Советский спорт» поинтересовался, что писали в иностранной
прессе о российском спорте за прошлую неделю.
ФРАНЦИЯ
Россия во французских изданиях на прошедшей неделе
появлялась в основном, благодаря биатлону. Больше всего французов расстроило
поражение своей мужской сборной во главе с Мартеном Фуркадом в эстафете, где
первое место досталось России. Вот, что об этом писали в Le Monde, одной из старейших и самых
уважаемых газет Франции:
Россия обогнала Мартена Фуркада в эстафете
Отстав от своего
главного конкурента из России, Антона Шипулина, Мартен Фуркад не смог завоевать
золотую медаль на последнем этапе. Он взял пятую для себя медаль в пяти гонках.
Сборная Франции споткнулась о сильную сборную России 18
февраля во время эстафетной гонки на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
На солнечной трассе, где собралось более 20 000 зрителей, соперник Фуркада,
Антон Шипулин, блестяще выглядел на последнем этапе и не позволил французам
соперничать с ним на лыжне.
Толпа бурно приветствовала бронзовые медали сборной Австрии,
первые для принимающей стороны на соревнованиях, которые заканчиваются в
воскресенье. Но это было огромное разочарование для Франции, которая не
выигрывала мужскую эстафету на чемпионате мира с 2001 года. А ведь Мартен
Фуркад уходил с последнего стрельбища всего в нескольких секундах от Шипулина.
Русские без Логинова
Французы в этот раз бежали медленнее, чем обычно. Им не
удалось догнать того, кто устроил скандал на чемпионате мира. Тогда Шипулин в
знак солидарности со своим соотечественником Александром Логиновым, которому Мартен
Фуркад напомнил о дисквалификации за допинг, не пожал руки французам во время
смешанной эстафеты. Лучший биатлонист на планете расстроился и покинул
церемонию награждения.
Атмосфера была гораздо спокойнее после первой золотой
медали, которую Шипулин и его команда выиграли на этом чемпионате мира. Здравый
смысл возобладал – русские правильно сделали, что отказались от Александра
Логинова в эстафетной команде. Его возвращение после дисквалификации вызвало
гнев Фуркада.
- У меня нет никакой ссоры с русскими, - говорит номер один
в мировом биатлоне. – у меня никогда не было никаких проблем с российскими
спортсменами . Я считаю, что это – отличный жест со стороны сборной России.
Победители также поскорее попытались закрыть больную тему.
- Мы с Фуркадом оставили конфликт позади. Я надеюсь, что
никто больше не будет вмешиваться в наши отношения в будущем, - сказал Шипулин,
который официально помирился с французами скрепив мир объятиями после финиша в
спринте.
***
Не обошли вниманием во Франции и ошибку организаторов,
которые во время награждения сборной России золотыми медалями включили старый
гимн. Об этом не только написала, но и разместила видео на своем сайте еще одна
уважаемая газета – Le Parisien:
ВИДЕО. Чемпионат мира по биатлону: организаторы перепутали гимн России
Как странно! Во время
официальной церемонии награждения в мужской эстафете, которую выиграла Россия,
включили старый гимн из 90-х.
Организаторы чемпионата мира по биатлону спровоцировали
громкий скандал в субботу, когда во время церемонии награждения победителей в
мужской эстафете перепутали гимн России. Вместо современного гимна играла
старая версия, которая была актуальна между 1990 и 2000 годами, еще во времена
Содружества Независимых Государств (СНГ).
Россияне компенсируют
ошибку голосом
Это было встречено обильным свистом многочисленных
российских болельщиков, присутствовавших на трибунах. Российский комментатор
Дмитрий Губерниев – тот же, который неприятно говорил о Фуркаде даже выскочил на сцену, чтобы спеть гимн а
капелла о спортсменами сборной России, победителями этой гонки. Организаторы
позже извинились и включили правильный гимн.
Для справки. Государственный гимн Российской Федерации был
принят в 2000 году, чтобы заменить другой, принятый в 1990 году под названием
«Патриотическая песня». Нынешний гимн фактически является тем же, что был в
Советском Союзе, но с новыми текстами – без Ленина и коммунизма.
ИСПАНИЯ
Кто бы мог ожидать, но именно Испания на удивление быстро
отреагирует на фильм о российских фанатах, показанный британским телеканалом
ВВС. Вот, что об этом пишет издание Munde Deportivo:
Россия обвиняет ВВС в попытке дискредитировать чемпионат мира 2018 года
Телеканал ВВС выпустил
документальный фильм о радикальных группах российских фанатов, которые
организовали беспорядки с насилием на последнем чемпионате Европы во Франции.
Россия обвинила британский телеканал ВВС в попытке
дискредитировать чемпионат мира по футболу 2018 года путем выпуска
документального фильма о радикальных группах российских болельщиков, которые
организовали беспорядки с насилием на последнем чемпионате Европы во Франции.
- Это пропагандистская работа, направленная на дискредитацию
России, российского футбола и, в частности, чемпионата мира, - сказал Владимир
Маркин, руководитель комитета по безопасности Российского футбольного союза.
Маркин отметил, что реальная цель документального фильма
«Армия хулиганов», который выпустил в четверг телеканал ВВС, заключается в том,
чтобы «удержать как можно больше англоязычной публики от поездок на чемпионат
мира».
- Там нет другой цели. Когда нет никаких доказательств,
любое средство хорошо. Воспользоваться можно было чем угодно. ВВС в очередной
раз показал свою «объективность»
отношении России, - сказал он.
Он обвинил авторов ленты в попытке манипуляции, и в том, что
они вырывали из контекста высказывания «молодых идиотов», а также в постановке
боев, которые якобы имели место в Ростове.
В любом случае он убежден, что эти фильмы не помешают
болельщикам из других стран отправиться в России и составить свое мнение об
этой стране.
- Подавляющее большинство из них – хорошие и добрые люди. А
хулиганы, которые хотят попасть на экран телевизора несовместимы с чемпионатом
мира, - сказал он.
Действительно, Маркин вчера сообщил, что количество массовых
столкновений между ультрас в прошлом году снизилось с 16 до только двух случаев
и восьми уголовных дел в отношении хулиганов.
Между тем, посольство напомнило, что британская пресса
делала то же самое перед Олимпийскими играми в Сочи, которые прошли в феврале
2014 года.
- Маргинальные элементы, склонные к насилию, есть в каждом
обществе. Здесь тоже есть исключения, о чем свидетельствует опыт работы в
европейских лигах. В России вопрос безопасности является одним из приоритетов,
- говорится в заявлении посольства.
Документальный фильм ВВС включает в себя интервью с группой
замаскированных радикальных болельщиков из города Орел, которые принимали участие
в сражении против английских фанатов во время проведения чемпионата Европы в
Марселе.
В России в Государственную Думу был внесен закон, который
ужесточает санкции против насильственных акций на чемпионате мира, вплоть до
депортации, если участниками станут иностранные болельщики.
…
И политические и спортивные чиновники в России обвиняют
Великобританию в шквале критики в адрес России после того, как Англия потерпела
тяжелое поражение борьбе за организацию
чемпионата мира 2018 года.
АНГЛИЯ
В самой Британии этот фильм не вызвал такого диссонанса в
печатных и онлайн изданиях. Но и в Англии о России не забывают. В Британии
продолжают мусолить допинг-тему. Авторы очередной статьи даже не скрывают цель
своего материала – не пустить Мутко в совет ФИФА. На сайте газеты Daily Mail появилась статья о
том, что вице-премьер Виталий Мутко чуть ли не лично «затыкал рот» осведомителю
в 2012 году:
Босс ЧМ-2018 в новом допинг-скандале: союзника Владимира Путина обвиняют в том, что он заставил замолчать осведомителя в 2012 году
-
Виталий
Мутко якобы сказал Дарье Пищальниковой, чтобы она уничтожила доказательства
-
Спортсменка
тайно представила доказательства о государственной поддержке допинга в 2012
году
-
Доверие к Мутко
находится под сомнением; в настоящее время он вице-премьер России
-
От также в
настоящее время стоит на избрание в совет ФИФА
-
Осведомленный
эксперт сомневается в перспективах Мутко очиститься
Человеку, который вел триумфальную заявку России на
получение права проведения чемпионата мира 2018 года и ключевой союзник Владимира
Путина, грозит новый скандал после обвинений в том, что он заставил замолчать
допинг-осведомителя.
Многочисленные источники подтвердили , что Виталий Мутко,
президент Российского футбольного союза, приказал Дарье Пищальниковой в 2013
году уничтожить доказательства о государственной поддержке допинга, которые она
тайно предоставила спортивным органам в 2012 году.
По сомнение ставится доверияе, которое оказывается Мутко,
бывшему министру спорта России, который ныне занимает пост вице-премьера.
Вскоре ему предстоит переизбрание в могущественный совет ФИФА, для чего он должен пройти тест на честность. Судя по всему, Мутко уже почти прошел этот тест, хотя раньше его уже опрашивали во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА) в связи с его возможной ролью в российской допинг-программе.
О результатах процесса проверки будет объявлено в УЕФА,
потому что Мутко является одним из кандидатов на членство в совете ФИФА именно
от Европы.
В субботу вечером эксперт, который хорошо осведомлен о том,
что происходит в высших кругах администрации ФИФА высказался не в пользу того,
что Мутко сможет очиститься от всех этих обвинений.
- Многие другие не смогли пройти тест на честность за
гораздо меньшие проступки, чем те, в которых обвиняют Мутко, - сказал он. –
Видится довольно ясным то, что он был частью допинг-системы. Если вы находитесь
под серьезным подозрением, то должны быть серьезно проверены. Но дело в том,
что система ФИФА уже давно интегрировалась. Это один большой обман.
Представления о том, что Мутко не виновен могут быть
опровергнуты этими новыми заявлениями о том, что он фактически заставил
замолчать Пищальникову.
Россия всегда неистово отрицала работу государственной
системы поддержки допинга. Впервые мы об этом писали в 2013 году, когда
центральной фигурой материала стал глава лаборатории Григорий Родченков. Мы
писали, что в то время старшие тренеры по нескольким видам спорта занимались
сокрытием следов допинга.
Пищальникова выиграла серебро в метании диска в 2012 году.
Позже выяснилось, что результаты ее допинг-теста показали положительный
результат во второй раз в карьере. После этого она написала в ВАДА и в
легкоатлетическую федерацию, обвинив президента Всероссийской легкоатлетической
федерации Валентина Балахничева, тренеров Валентина Маслакова и Алексея
Мельникова, а также Родченкова в участии в допинг-программе.
Три разных источника подтвердили нам, что Пищальниковой в
2013 году было приказано встретиться с Мутко. ВАДА написало письмо властям
России, полагая, что они разберутся в проблеме.
Наши информаторы – три источника: тренер, адвокат и близкий
друг спортсмена. Отдельно осведомитель ВАДА Виталий Степанов рассказал нам, что
по словам его собственных источников все было именно так.
…
Утверждается, что Мутко сказал Пищальниковой, что
«президенту» (Путину) нужна антидопинговая лаборатория «для Олимпийских игр» и
ее показания в ВАДА должны быть отозваны. Источники утверждают, что
Пищальникова первоначально отказалась это сделать. Она согласилась только после
того, как ее поставили перед выбором: пожизненная дисквалификация, если она
отказывается, или 10-летняя дисквалификация, если она соглашается. В итоге
Пищальникову дисквалифицировали на 10 лет.
Она никак не ответила на просьбу прокомментировать роль
Мутко в этом. Видимо, она чувствует себя жертвой системы и уже не видит
никакого смысла в комментировании.
…
Дальше в материале описывается процесс попыток
получить комментарий от самого Виталия Мутко, а также приводятся комментарии
информатора Степанова, хорошо знакомого российским любителям спорта.