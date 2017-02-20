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Татьянин день. Как Иванова взяла золото в Пхенчхане

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Татьянин день. Как Иванова взяла золото в Пхенчхане
Источник: Reuters

Победа Татьяны Ивановой на олимпийской санно-бобслейной трассе, очередная медаль Сергея Устюгова и провал наших бобслеистов на чемпионате мира. Обзор главных событий уик-энда в зимних видах, помимо биатлона.

САННЫЙ СПОРТ

Что было: этап Кубка мира

Где было: Пхенчхан (Корея)

Результат сборной России: 1 золото

Саночники впервые опробовали трассу предстоящих Олимпийских игр 2018 года, и первый официальный старт в Пхенчхане принес сборной России золото – Татьяна Иванова стала лучшей среди женщин. Для нее это уже второй подобный успех в текущем сезоне – ранее россиянка одержала победу в спринте в латвийской Сигулде. Татьяна неизменно попадает в число призеров во всех личных гонках с начала календарного года (всего на ее счету уже пять медалей – 2 золота, 1 серебро и 2 бронзы). В общем зачете Кубка мира Иванова поднялась на третье место, уступая только немкам Натали Гейзенбергер и Татьяне Хюфнер.

При этом сама Иванова отметила, что ей понравилась трасса в Корее, однако вся мужская сборная России старт в Пхенчхане провалила. Ошибки в специфичном 9-м повороте допустил даже лидер общего зачета Роман Репилов, показавший только 28-й результат! Чуть лучше выступил двукратный чемпион Европы Семен Павличенко – он остался 14-м (при этом вернулся на второе место в борьбе за Большой хрустальный глобус). Лучшим из россиян в итоге оказался Александр Горбацевич – он единственный смог пробиться в десятку, заняв 9-е место в итоговом протоколе. Победу же отпраздновал итальянец Доминик Фишналлер. Добавим, что в мужских двойках Владислав Южаков и Юрий Прохоров стали 10-ми, а в эстафете сборная России в составе Ивановой, Павличенко и дуэта Александр Денисьев/Владислав Антонов показала 5-й результат.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Что было: этап Кубка мира

Где было: Отепя (Эстония)

Результат сборной России: 1 бронза

Последний перед чемпионатом мира этап завершился в Отепе, порадовав наших болельщиков очередной медалью Сергея Устюгова. Если пару недель назад в Корею, даром что в Пхенчхан, он не полетел (как и все лидеры не только сборной России, но и мировых лыж вообще), то в Эстонии собрались сильнейшие. В финале в спринте свободным стилем россиянин боролся за победу (которых в нынешнем сезоне у него в этом виде уже две), однако на финише все же уступил норвежцам Йоханнесу Хесфлоту Клэбо и Финну-Хогену Крогу. Тем не менее – бронза! До которой даже близко не подобрались остальные наши лыжники, лучшим из которых стал Глеб Ретивых. В Пхенчхане он выиграл два золото (в личном и командном спринте), в Отепе остался лишь 17-м… У женщин дела пошли еще хуже – Наталья Матвеева (на счету которой тоже не так давно были победы) замкнула топ-30, другие проиграли даже ей. Хочется верить – был просто неудачный день. Если серьезные проблемы с формой, то все исправить за пару дней до ЧМ в Лахти (стартует 22 февраля) явно не удастся.

БОБСЛЕЙ/СКЕЛЕТОН

Что было: чемпионат мира

Где было: Кенигзее (Германия)

Результат сборной России: без медалей

Собственно, турнир в самом разгаре и будет длиться еще неделю, но первые комплекты наград уже разыграны, и россиянам медали не достались. Честно говоря, начало чемпионата мира выдалось провальным. В частности, лидер нашей бобслейной сборной Александр Касьянов, занимающий в общем зачете Кубка мира третье место (и лидирующий в зачете четверок), в паре с Алексеем Пушкаревым по сумме четырех заездов оказался лишь на 19-й позиции! Лучшим из российской команды стал экипаж Алексей Стульнев/Максим Белугин, но и они расположились только на 17-й строчке итогового протокола. Наконец, Максим Андрианов и Кирилл Антюх вовсе не вошли в топ-20, заняв 23-е место. Чемпионами мира стали немцы Франческо Фридрих и Торстен Маргис, серебро ушло к канадцам Джастину Криппсу/Джесси Ламсдену, бронза – еще к одним представителям Германии, Йоханнесу Лохнеру и Джошуа Блуму.

Не лучшим образом сложились для нас и соревнования среди женщин. Главная надежда российских болельщиков – экипаж Надежды Сергеевой и Анастасии Кочержовой, приехавших в Кенигзее после завоеванной недавно серебряной медали чемпионата Европы (первой в истории нашей женской команды) – прекратил борьбу уже в первой попытке, допустив ошибку и перевернувшись на трассе. Александра Родионова и Юлия Шокшуева смогли занять лишь 18-е место. Золото завоевали американки Джейми Элана Майерс-Тейлор и Кери Джонс.

Впрочем, в программе турнира, который изначально должен был пройти в Сочи, еще остались соревнования мужских бобов-четверок, а также среди скелетонистов.

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

Что было: чемпионат мира

Где было: Сенкт-Мориц (Швейцария)

Результат сборной России: без медалей

По ходу этого сезона Хорошилов трижды поднимался на подиум этапов Кубка мира, причем дважды – совсем недавно, 22 и 24 января, на стартах в австрийских Китцбюэле и в Шладминге (все три раза Александр завоевывал бронзу). Однако главный турнир года не принес россиянину медали. По сумме двух попыток он на 1,05 секунды отстал от победителя, австрийца Марсела Хиршера, который выиграл свое шестое золото чемпионатов мира. Серебро завоевал еще один представитель Австрии Мануэль Феллер, бронзу – немец Феликс Нойройтер. Тем не менее, 5-е место – лучший результат в карьере 33-летнего Хорошилова на данном турнире.

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