Дмитрий Квартальнов: Думаю, Светлаков будет играть

После открытой тренировки накануне старта плей-офф главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов рассказал о состоянии Андрея Светлакова, сопернике и затронул тему судейства.

- Изучили соперника?

- Хороший соперник, интересный соперник. Легких в плей-офф не бывает…

- Тот «Йокерит» двухлетней давности, который ЦСКА победил во втором раунде плей-офф, был сильнее нынешнего?

- А я забыл, что было два года назад.

- А два поражения в этом регулярном чемпионате помните?

- Помню. Но было это в начале сезоне.

- Поражение в Хельсинки вы потерпели по буллитам, а в конце основного времени после тренерского запроса отменили победный гол Да Косты.

- Буллиты в этом сезоне у нас не шли. Хорошо, что в плей-офф их не будет.

- Светлаков тренировался в общей группе. Значит, готов играть?

- Увидите. Думаю, будет.

- В воскресенье вы встречались с главным арбитром КХЛ Алексеем Анисимовым. Что-нибудь интересное и новое на этом совещании было?

- Ничего нового.

- У вас были вопросы по судейству?

- Никаких.

- Анисимов обещал, что в плей-офф судьи не станут штрафовать за мелочи, а будут давать бороться? Как в нижегородском матче ЦСКА, после которого вы похвалили судейство?

- Не знаю, мне ничего не говорили. Они прекрасно все понимают и знают.

- В московском матче с тем же «Торпедо» в первых двух периодах выписали кучу штрафных минут, а в третьем – ни одной на две команды.

- В третьих периодах часто хорошо судят. Не хочу комментировать эту тему, но у нас могут судить.

- Раньше соперники могли вычеркнуть нежеланных арбитров из предоставляемого списка. А сейчас?

- Сейчас такого нет. Лига определяет судей на серию. Но если бы такое право было, мы бы им воспользовались.

- Вернемся к приятному. Вы трижды подряд выиграли регулярный чемпионат. В проклятие обладателя Кубка Континента в плей-офф верите?

- Это вы такую тему поднимаете. А мы выходим и в каждом матче боремся за победу. Так что в это не верим.

- Хватит ли кубкового опыта вашей команде?

- У нас немало ребят с прошлого сезона. С таким опытом.

- Плюс Александр Попов, как раз сейчас проходящий мимо нас. Он ведь тоже в финалах играл, даже до КХЛ. И побеждал.

- Конечно. Поэтому он у нас.

Матч ЦСКА - Йокерит Место и дата 21 февраля 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция





