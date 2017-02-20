Дмитрий Квартальнов: Думаю, Светлаков будет играть
После открытой тренировки накануне старта плей-офф главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов рассказал о состоянии Андрея Светлакова, сопернике и затронул тему судейства.
- Изучили соперника?
- Хороший соперник, интересный соперник. Легких в плей-офф не бывает…
- Тот «Йокерит» двухлетней
давности, который ЦСКА победил во втором
раунде плей-офф, был сильнее нынешнего?
- А я забыл, что было два года назад.
- А два поражения в этом
регулярном чемпионате помните?
- Помню. Но было это в начале сезоне.
- Поражение в Хельсинки вы
потерпели по буллитам, а в конце основного
времени после тренерского запроса
отменили победный гол Да Косты.
- Буллиты в этом сезоне у нас не шли. Хорошо, что в плей-офф их не будет.
- Светлаков тренировался в
общей группе. Значит, готов играть?
- Увидите. Думаю, будет.
- В воскресенье вы встречались
с главным арбитром КХЛ Алексеем
Анисимовым. Что-нибудь интересное и
новое на этом совещании было?
- Ничего нового.
- У вас были вопросы по
судейству?
- Никаких.
- Анисимов обещал, что в
плей-офф судьи не станут штрафовать за
мелочи, а будут давать бороться? Как в
нижегородском матче ЦСКА, после которого
вы похвалили судейство?
- Не знаю, мне ничего не говорили. Они прекрасно все понимают и знают.
- В московском матче с тем
же «Торпедо» в первых двух периодах
выписали кучу штрафных минут, а в третьем
– ни одной на две команды.
- В третьих периодах часто хорошо судят. Не хочу комментировать эту тему, но у нас могут судить.
- Раньше соперники могли
вычеркнуть нежеланных арбитров из
предоставляемого списка. А сейчас?
- Сейчас такого нет. Лига определяет судей на серию. Но если бы такое право было, мы бы им воспользовались.
- Вернемся к приятному. Вы
трижды подряд выиграли регулярный
чемпионат. В проклятие обладателя Кубка
Континента в плей-офф верите?
- Это вы такую тему поднимаете. А мы выходим и в каждом матче боремся за победу. Так что в это не верим.
- Хватит ли кубкового опыта
вашей команде?
- У нас немало ребят с прошлого сезона. С таким опытом.
- Плюс Александр Попов, как
раз сейчас проходящий мимо нас. Он ведь
тоже в финалах играл, даже до КХЛ. И
побеждал.
- Конечно. Поэтому он у нас.
Матч
Место и дата
21 февраля 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция