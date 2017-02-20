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ЦСКА замолчал. Армейцы провели тренировку накануне плей-офф

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
ЦСКА замолчал. Армейцы провели тренировку накануне плей-офф
Источник: «Советский спорт»

Накануне старта плей-офф московские армейцы провели открытую тренировку.

Тренировались армейцы двумя группами. Первая - те, кто во вторник пойдет в бой. Среди них был замечен и Андрей Светлаков, пропустивший отрезок после Шведских игр. Работал он по полной программе, без ограничений.

После тренировки главный красно-синих Дмитрий Квартальнов тихим голосом дал понять, что рассчитывает на Светлакова уже в ближайших матчах.

Занимался и вратарь Виктор Фаст, пока в плей-офф КХЛ не сыгравший ни минуты. После шведского этапа Евротура он заболел и не попадал даже в заявку.

Не было в общей группе Дениса Кузьменко и Вячеслава Основина. Они вышли вторым запуском, с «золотым запасом».

Главный менеджер клуба по селекционной работе Сергей Федоров в коньках и с клюшкой раз за разом выводил Стефана Да Косту на разящий щелчок в большинстве. Француз раз за разом вколачивал шайбу в сетку ворот. В конце занятия Федоров переключил внимание на Сергея Андронова, киллера штрафного времени.

…Удивительно и огорчительно, что ни один игрок не пожелал ответить на несколько вопросов журналистов. 

Едва «золотой запас» армейцев высыпал на лед, как из зоны гостевой раздевалки показались Юкка Ялонен и Яри Курри - главный тренер и генеральный менеджер «Йокерита».

Ялонен наверняка вспомнил приятные моменты встреч с ЦСКА, в том числе и в плей-офф-2014, когда он возглавлял СКА. 4-0 – с таким счетом он в первом раунде обыграл ЦСКА Джона Торчетти.

А Курри из хорошего может вспомнить две победы «шутов» над ЦСКА в регулярном чемпионате.

Финны прибыли в Москву в воскресенье вечером, а запрос на встречу в аэропорту прислали в ЦСКА еще перед дерби со «Спартаком». Настолько были уверены в том, что команда Квартальнова не уступит лидерства в Западной конференции.

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