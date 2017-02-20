Виктор Лисицын: С «трафаретом» мужской подготовки в женском боксе делать нечего

51 золотая, 24 серебряных и 43 бронзовых медалей, выиграли на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы подопечные Виктора Лисицына за те 14 лет, которые он возглавлял женскую сборную России по боксу. Хорошая, согласитесь, пища для разговора, тем более что есть и прекрасный повод: на днях Виктор Владимирович отметил свой 60-летний юбилей.

- Даже сегодня ни одно российское высшее спортивное учебное заведение не готовит специалистов по женскому боксу. Как вы умудрились им стать в пору, когда в России по большому счету и женского бокса как такового не было?

- К моменту, когда я начал специализироваться на женском боксе, у меня уже был 23-летний опыт тренерской работы. Начал ею заниматься довольно рано: в 23 года, после того, как мне, мастеру спорта международного класса, серебряному медалисту Спартакиады народов СССР 1979 года, чемпиону России, Спартакиады народов РСФСР, победителю международных и ведомственных турниров, на взлете, можно сказать, врачи порекомендовали оставить активные занятия боксом. Потом, когда здоровье восстановилось, были попытки вернуть меня в команду, помнится, даже вызывали на ковер к первому секретарю нашего Оренбургского обкома партии, но я к тому времени уже почувствовал вкус к тренерству и уперся. Заверил с присущим молодости максимализмом, что у меня будет много чемпионов. Там посмеялись и отстали

Слово я свое, тем не менее, сдержал. Стал заслуженным тренером России, среди моих учеников – чемпион СССР Эльдар Магомедов, обладатель Кубка России и чемпион России Юлиан Андакулов, чемпионы мира среди профессионалов Дмитрий Епишин и Виктор Потехин, серебряная медалистка Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы Софья Очигава, двукратная чемпионка Европы, призер чемпионата мира Светлана Гневанова…

С Софьи, которую в 2001 году, в 14 лет, привел ко мне, в то время старшему тренеру московского клуба «Кентавр-бокс», ее отец, по большому счету, и начался женский бокс в моей жизни. У меня и раньше в разное время занимались девочки, но все это было как-то не серьезно, в полном соответствии с тогдашним общим отношением к женскому боксу в нашей стране. Софья, кстати, потом призналась, что до прихода в «Кентавр», ни разу не видела наяву, как боксируют женщины, хотя четырехлетний стаж занятий кикбоксингом у нее был.

Посмотрел я на эту девочку – данные прекрасные: быстрая, взрывная, с чувством дистанции… Ну и решил попробовать: начал работать с ней целенаправленно, организовывать под нее соревнования. Появились первые успехи, а в мае 2003 года мне предложили возглавить сборную страны по женскому боксу. Выбили под это дело ставку в центре спортивной подготовки сборных команд. Причем, интересно, что сделали это… борцы, пользуясь тем, что центр в то время возглавлял бывший борец. Боксеры, повторюсь, в подавляющем большинстве своем всерьез женский бокс не воспринимали. А кто-то вообще был настроен по отношению к нему крайне негативно.

- Что тогда представляла из себя тогда национальная сборная России по женскому боксу?

- Знаете, как в свое время сформировали национальную сборную по современному пятиборью, о котором у нас тогда имели смутные представления? Собрали лучших в многоборье ГТО и на этой базе построили команду. Тут та же примерно история. Девчонки, которых набрали в основном из кикбоксинга, даже боксерской терминологии не знали, не говоря уж о технологии бокса. И личные тренеры у них были соответственно без профессионального боксерского образования, опыта работы в этой дисциплине. В стране не существовало никакой программы развития этого вида спорта, на местах отказывались его финансировать, поскольку расходы на это бюджетом не были предусмотрены. На сборы главной команды страны приезжали все, кто хотел. Мне пришлось, пользуясь личными дружескими связями, хоть какую-то систему в этом плане выстраивать, находить деньги: проводить региональные соревнования, организовать отбор. Спасибо энтузиастам-одиночкам на местах, которых можно было пересчитать по пальцам одной руки.

Да, что там в России! Расскажу одну историю, которая, на мой взгляд, наглядно показывает, как относились тогда к женскому боксу даже в Международной ассоциации любительского бокса (АИБА). Случилась она в 2006 году на чемпионате мира в Нью-Дели. Там в полуфинале наша Ирина Синецкая обыграла в полуфинале полячку. Радость, естественно, через край, как, вдруг, вечером в отеле узнаем, что поскольку судьи ошиблись, завершив бой на минуту раньше, эту минуту надо будет добоксировать завтра…в день финала. Как так? Первая мысль, конечно, надо подавать протест, но в Федерации бокса России меня отговорили: незачем, мол, портить отношения с АИБА...

Пришлось Синецкой вновь выходить на ринг против уже обыгранной ею соперницы. При этом все, что было сделано вчера, уже не имело никакого значения. Все определяла эта минута, которая мне показалась вечностью…

Руку, к счастью, вновь подняли Ирине, а всего через час с небольшим она опять вышла на поединок, финальный, против темнокожей, физически очень сильной и, главное, свежей американки. Надо было видеть тот бой! Жесткий, кровавый, упорный! Ирина вытягивала его, как могла, на пределе своих возможностей! Мне даже самому плохо стало от волнения. Не выдержал – вышел из зала, что случается со мной чрезвычайно редко. Не мог просто на это смотреть!

Синецкая все-таки выстояла, стала чемпионкой мира, но вы можете себе такое представить на мужских соревнованиях и, тем более, на чемпионате мира?! Разве там АИБА решилась бы на такой прецедент?

- Что такое женский бокс? Можете вкратце объяснить?

- Мне очень часто задают этот вопрос. Это долгий разговор, но, если в двух словах, скажу так: ни один специалист, будь он даже семи пядей во лбу, подготовивший десятки больших чемпионов в мужском боксе, никогда не добьется успехов в женском, если придет туда с той же методикой и рабочими принципами, которые исповедовал в подготовке мужчин. Трафареты, что называются, не совпадут, поскольку существует очень много нюансов – физиологических, психологических и прочих, разобраться в которых с чистого листа, без рабочего опыта невозможно. Вот, например, я часто слышу разговоры о том, что женский бокс примитивен. Повод для них, безусловно, есть. Откуда такое впечатление? В экстремальных условиях, там, где мужчине достаточно секунды для принятия правильного решения, женщине, и это доказанный факт, требуется четыре, за которые все может уже измениться. Дождаться от нее в этой ситуации какой-то импровизации, фантазии способной удивить, – редчайшее исключение, потому что она будет, мягко говоря, не мудрствуя лукаво, делать то, чему на тренировках обучена выполнять даже с закрытыми глазами. Тут есть огромное поле для тренерской работы…

Или взять, скажем, очень эффективный удар левой снизу после уклона, которым успешно пользуются многие боксеры-левши. Сколько недоуменных вопросов в этой связи выслушал от коллег, работающих с мужчинами: почему, мол, не научишь этому своих учениц-левшей? Невозможно, образно выражаясь, подсчитать количество сломанных на тренировках копий в попытках освоить этот удар! Все они неизменно натыкаются на какой-то неистребимый психологический барьер, засевший в головах девчонок. Причем, не только наших – ни в одной из зарубежных команд, я анализировал, так не бьют, потому что при выполнении уклона, в той временно возникшей незащищенности, у девчонок возникает страх пропустить удар и, как следствие, стопор. Бывают, опять же, исключения, но все равно эти попадания на случайном уровне. А в основном просто выбрасывают руку, не глядя, и стараются побыстрее выскочить из этого положения …

Четырнадцать лет работы в женском боксе позволили глубоко окунуться в эту тему, понять многое и соответственно исключить из нее, если можно так выразиться, возможные ошибочные ходы. Только благодаря этому опыту удалось правильно подготовить в минувшем четырехлетнем цикле Анастасию Белякову и Ярославу Якушину, девчонок, заметно уступающих по своему потенциалу Софье Очигаве или Ирине Синецкой, но сумевших сначала завоевать олимпийскую лицензию, а потом усилиями Анастасии вновь принести России медаль на Играх.

Женский бокс привел меня и к решению заняться наукой. Я защитил диссертацию по тактико-тактической подготовке высококвалифицированных женщин-боксеров, написал две монографии и методические пособия, которые, надеюсь, помогут в развитии этого вида спорта, ведь такой литературы не существовало не только в России, но и в мире.

- Бокс последним из классических единоборств, имеющих олимпийских статус, обрел, если можно так выразиться, свою вторую половину в программе Игр, после спортивной борьбы, дзюдо, тхэквондо, фехтования. И даже после тяжелой атлетики. Женщины-боксеры впервые разыграли олимпийские награды лишь пять лет назад – на Играх в Лондоне. Как думаете, почему так поздно?

- На мой взгляд, это недоработка прежнего руководства АИБА. Но у нас в любом случае есть все основания гордиться тем, что предтечей женским олимпийским соревнованиям по боксу, их генеральной репетицией стал проведенный нами в 2009 году крупный международный турнир в Санкт-Петербурге. Ему этот вид спорта во многом обязан своему нынешнему олимпийскому статусу.



