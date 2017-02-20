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«Главное то, что «Спартак» взял Адриано». Обзор Евгения Ловчева

Евгений Ловчев
Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Главное то, что «Спартак» взял Адриано». Обзор Евгения Ловчева
Источник: ФК «Спартак»

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о том, что происходит в клубах, которые не участвуют в еврокубках.  

О работе Гончаренко в ЦСКА

- ЦСКА играет по новой схеме. Тут Гончаренко исходит из того, что у него есть и из своего видения футбола. Гончаренко – не Слуцкий, до того, как работать с ним, он сам многого добился с командой из не очень сильной футбольной страны. БАТЭ при этом отличался тем, что цеплял победы в матчах с заметными соперниками, а потом пришли и заметные результаты.

И «Уфа» с приходом Гончаренко стала командой целостной, тренерской. Это важно. Вот и сейчас на сборах он постепенно налаживает взаимодействие игроков – теперь уже в ЦСКА. Уже подмечено, что команда стала мало пропускать, что стабилизировалась игра в полузащите. Это, правда, не означает, что и в чемпионате так будет.

Пока вопросы с нападением. Траоре ушел, Оланаре пришел – и это не выдающаяся фигура. Таких в ЦСКА много пробовали. Тут или заиграл, или нет. То же и про Витиньо можно сказать. В ЦСКА были звезды, которые сразу показывали уровень. А этот парень с ними сравнения не выдерживает.

О том, как «Локомотив» делает Семин

- Юрий Палыч знает, как делать команду. Когда он принял «Локомотив», игроки чуть ли не пешком по полю перемещались, потом ситуация начала выправляться.

Сейчас работа тоже дает плоды. Успокоилась ситуация с Миранчуком. Да, он по-прежнему может уйти, но все равно эту историю в какое-то русло направили.

При этом Семин продолжит гнуть свою линию – это касается и вопроса с Миранчуком, которого он хочет видеть в своей команде, и вопроса подготовки игроков. Семин – тренер советской системы, в том смысле, что на сборах надо пахать. Возможно, из-за нагрузок, которые испытывала команда, я не увидел в предыдущих матчах движения и качественного взаимодействия. Сейчас оно появляется.

О том, будет ли кого-то еще подписывать «Спартак»

- «Спартак» укомплектован. Да, упоминается чаще всего Тигиев, еще какие-то фамилии называются. Но главное, что нужно было, «Спартак» взял. Главное – это нападающий Адриано. Что важно – он сразу забивать начал. Это еще и потому хорошо, что подстегнет других игроков атаки – Промеса, Зе Луиша.

Сейчас «Спартаку» надо вернуть боевой дух. Потому что с «Рубином», как уже говорил, я его не увидел. Плюс на третьем сборе надо определяться с основой. Пока итогового варианта состава не вижу.

О «Рубине» и «Уфе»

- Отмечу «Рубин», в первую очередь, по матчу со «Спартаком». Там тренер видит основную обойму, при том, что выбор игроков велик. Не будет в этой обойме Билялетдинова. При всем уважении к Динияру и его отцу, должен сказать, что лучшее время Динияра прошло. Причем давно – когда они показывали классный футбол с Сычевым в «Локомотиве». Потом была Англия, где в «Эвертоне» Билялетдинов основным игроком все же не стал. И после возвращения в Россию ничем не запомнился…

Помимо «Рубина», с интересом жду матчей «Уфы». На сборах не видел эту команду, а хочется посмотреть, как она станет играть под руководством Семака. Это все-таки первый его опыт в качестве главного тренера, к тому же он принял команду, где все было налажено Гончаренко. Одно дело приходить в команду, где надо все настраивать, другое – где был порядок. Это тоже непросто. 

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