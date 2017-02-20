«Главное то, что «Спартак» взял Адриано». Обзор Евгения Ловчева
Обозреватель «Советского спорта»
Евгений Ловчев – о том, что происходит в клубах, которые не участвуют в
еврокубках.
О работе Гончаренко в ЦСКА
- ЦСКА
играет по новой схеме. Тут Гончаренко исходит из того, что у него есть и из
своего видения футбола. Гончаренко – не Слуцкий, до того, как работать с ним,
он сам многого добился с командой из не очень сильной футбольной страны. БАТЭ при
этом отличался тем, что цеплял победы в матчах с заметными соперниками, а потом
пришли и заметные результаты.
И «Уфа»
с приходом Гончаренко стала командой целостной, тренерской. Это важно. Вот и
сейчас на сборах он постепенно налаживает взаимодействие игроков – теперь уже в
ЦСКА. Уже подмечено, что команда стала мало пропускать, что стабилизировалась
игра в полузащите. Это, правда, не означает, что и в чемпионате так будет.
Пока
вопросы с нападением. Траоре ушел, Оланаре пришел – и это не выдающаяся фигура.
Таких в ЦСКА много пробовали. Тут или заиграл, или нет. То же и про Витиньо
можно сказать. В ЦСКА были звезды, которые сразу показывали уровень. А этот парень
с ними сравнения не выдерживает.
О том, как «Локомотив» делает
Семин
- Юрий
Палыч знает, как делать команду. Когда он принял «Локомотив», игроки чуть ли не
пешком по полю перемещались, потом ситуация начала выправляться.
Сейчас
работа тоже дает плоды. Успокоилась ситуация с Миранчуком. Да, он по-прежнему
может уйти, но все равно эту историю в какое-то русло направили.
При
этом Семин продолжит гнуть свою линию – это касается и вопроса с Миранчуком,
которого он хочет видеть в своей команде, и вопроса подготовки игроков. Семин –
тренер советской системы, в том смысле, что на сборах надо пахать. Возможно,
из-за нагрузок, которые испытывала команда, я не увидел в предыдущих матчах движения
и качественного взаимодействия. Сейчас оно появляется.
О том, будет ли кого-то еще
подписывать «Спартак»
- «Спартак»
укомплектован. Да, упоминается чаще всего Тигиев, еще какие-то фамилии
называются. Но главное, что нужно было, «Спартак» взял. Главное – это нападающий
Адриано. Что важно – он сразу забивать начал. Это еще и потому хорошо, что
подстегнет других игроков атаки – Промеса, Зе Луиша.
Сейчас «Спартаку»
надо вернуть боевой дух. Потому что с «Рубином», как уже говорил, я его не
увидел. Плюс на третьем сборе надо определяться с основой. Пока итогового
варианта состава не вижу.
О «Рубине» и «Уфе»
-
Отмечу «Рубин», в первую очередь, по матчу со «Спартаком». Там тренер видит
основную обойму, при том, что выбор игроков велик. Не будет в этой обойме Билялетдинова.
При всем уважении к Динияру и его отцу, должен сказать, что лучшее время Динияра
прошло. Причем давно – когда они показывали классный футбол с Сычевым в «Локомотиве».
Потом была Англия, где в «Эвертоне» Билялетдинов основным игроком все же не
стал. И после возвращения в Россию ничем не запомнился…
Помимо «Рубина»,
с интересом жду матчей «Уфы». На сборах не видел эту команду, а хочется посмотреть,
как она станет играть под руководством Семака. Это все-таки первый его опыт в
качестве главного тренера, к тому же он принял команду, где все было налажено
Гончаренко. Одно дело приходить в команду, где надо все настраивать, другое –
где был порядок. Это тоже непросто.