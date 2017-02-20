Владимир Маркин: BBC создает картину, что в России все плохо
В понедельник гостем «Советского спорта» стал руководитель
комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин. Чиновник
поделился мнением о скандальном фильме BBC и рассказал
о работе комитета в преддверии ЧМ-2018.
О документальном фильме BBC «Армия российских фанатов»
Они даже снимают бомжей. Причем здесь фанаты и бомжи? Зачем это в фильме показывать? Просто нужно показать зверей-фанато, а затем для контраста грязных бомжей. Причем многое сказанное в фильме было иронией, но, я так понимаю, с европейцами лучше не шутить. С точки зрения журналистики фильм BBC слабый. Оценка по пятибальной шкале – минус два, наверное.
Часто бывает, даешь обстоятельно двухчасовое интервью, а европейцы выдергивают цитаты из контекста. Смотришь потом, как на условном ARD появляется какая-то твоя цитата, после которой ты выглядишь как клоун. В фильме есть и такие примеры.
О работе с болельщиками
- Российское фан-сообщество невероятно многолико. Все люди всегда хотят внимания, и фанаты в том числе. От государственных властей, от поклонников и поклонниц, от третьих лиц. Перед чемпионатом мира нам необходимо провести работу с клубными фанатскими объединениями, ведь клубы являются главными проводниками фанатской политики, - отметил Маркин. - Не важно, кто ты, но не забывай соблюдать закон, действуй в его рамках. Как на стадионе, так и за его пределами.
У нас создано три рабочих группы, мы будем проверять
законодательную базу. Необходимо понять, хватит ли нам полномочий, и местами не
слишком ли они жесткие, для урегулирования фанатских конфликтов. Надо понимать,
что эта субкультура очень важна для современного общества. Без фанатов тяжело
представить яркий футбольный матч.
О провокациях
- Больше всего я боюсь не фанатов, а провокаций. Уверен, будут люди, «работающие» под нашего болельщика. Кто-то может и банан швырнуть на поле, а кто-то - другой фортель выдать. Мне кажется, аккурат перед ЧМ будут предприниматься попытки выпустить еще несколько журналистских материалов, направленных на сгущение туч вокруг России. Но вместе с этим я надеюсь, что к нам приедут разумные люди, не воспринимающие эти материалы всерьез.
Наша цель – организовать отличный чемпионат мира, а не
реагировать на дешевые фальшивки. Поверьте, в Англии проблем гораздо больше,
чем у нас. Лучше бы вместе с фильмом о наших фанатах BBC показала
британских хулиганов, разгромивших Марсель. Вот британцы, не живущие в
рафинированном обществе, и посмотрели бы на оголтелых, разодранных
соотечественнико
Такое «кино», как «Армия российских фанатов», нужно игнорировать. Эта картина превращает нашу действительность в фарс. Лично я не буду участвовать в подобны проектах, ведь очевидно, что информация для фильма будет вырвана из контекста. Нужно быть безответственным человеком, чтобы осознанно участвовать в провокациях в адрес своей страны.
Об информационном давлении
- Фильм о фанатах сделан плохо не только с журналисткой точки зрения. В картине преобладает черный PR. Не нужно быть пророком, чтобы догадаться, какой фильм сняла ВВС, особенно после анонса в The Guagdian. Но, уверен, далеко не все не все болельщики в Англии поддаются дешевой пропаганде. Это дерьмо стараются скормить всем, но все его потребляют, - уверен Маркин.
Этот фильм я сравниваю с протухших фаршем. Когда взяли кусок мяса, не успели его продать, он подтух. И его смешали со специями, чтобы отбить этот запах и все равно продать. Так вот современная публика, в том числе и российская, давно хочет есть свежие продукты, в том числе информационные. Чистая и верная информация – это правильное питание умственное питание, которое необходимо всем.
О взаимоотношениях иностранцев и россиян
- Иностранцев, как и наших, мы точно не будет ограничивать в движении до тех пор, пока они не перейдут границы закона. Мы сможем профилактировать наших болельщиков, знать о их передвижениях. Проследить за всеми будет очень сложно, но мы будем работать.
Важно не отвечать агрессией на агрессию, типа «сам дурак». Пусть люди приезжают и посмотрят на Россию-матушку. Пусть иностранцы выпьют с нашими ребятами пива, поедят борща и поговорят по душам.
Об участии в акции «Футбол без насилия»
Вообще, уже сегодня можно спокойно посещать футбольные стадионы и ничего не бояться. Да, еще не решен вопрос с нецензурной лексикой и пиротехникой, но мы работаем. Сегодня в России строятся и уже есть великолепные стадионы мирового уровня, на которые можно приходить с детьми, внуками, женами и подругами и получать удовольствие от игры.
Чемпионат мира и Кубок конфедераций
произведет только закрепительный эффект. Наша с вами задача закрепить
понятие «футбол без насилия», а затем и вовсе
убрать слово «насилие» из футбола. То есть, футбол - это праздник. Я за футбол
без насилия!