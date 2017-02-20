Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  УНИКС- : -Химки
Футбол  Саттон Юнайтед- : -Арсенал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владимир Маркин: BBC создает картину, что в России все плохо

Константин Кринский, Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Владимир Маркин: BBC создает картину, что в России все плохо
Источник: «Советский спорт»

В понедельник гостем «Советского спорта» стал руководитель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин. Чиновник поделился мнением о скандальном фильме BBC и рассказал о работе комитета в преддверии ЧМ-2018.

О документальном фильме BBC «Армия российских фанатов»

- После просмотра фильма у меня сложилось четкое понимание: BBC создает картину, что в России все плохо. Журналистские инструменты, которые использованы при съемке фильма, настолько некачественны и дешевы, что и говорить не хочется.

Они даже снимают бомжей. Причем здесь фанаты и бомжи? Зачем это в фильме показывать? Просто нужно показать зверей-фанато, а затем для контраста грязных бомжей. Причем многое сказанное в фильме было иронией, но, я так понимаю, с европейцами лучше не шутить. С точки зрения журналистики фильм BBC слабый. Оценка по пятибальной шкале – минус два, наверное.

Часто бывает, даешь обстоятельно двухчасовое интервью, а европейцы выдергивают цитаты из контекста. Смотришь потом, как на условном ARD появляется какая-то твоя цитата, после которой ты выглядишь как клоун. В фильме есть и такие примеры.

О работе с болельщиками

- Российское фан-сообщество невероятно многолико. Все люди всегда хотят внимания, и фанаты в том числе. От государственных властей, от поклонников и поклонниц, от третьих лиц. Перед чемпионатом мира нам необходимо провести работу с клубными фанатскими объединениями, ведь клубы являются главными проводниками фанатской политики, - отметил Маркин. - Не важно, кто ты, но не забывай соблюдать закон, действуй в его рамках. Как на стадионе, так и за его пределами.

У нас создано три рабочих группы, мы будем проверять законодательную базу. Необходимо понять, хватит ли нам полномочий, и местами не слишком ли они жесткие, для урегулирования фанатских конфликтов. Надо понимать, что эта субкультура очень важна для современного общества. Без фанатов тяжело представить яркий футбольный матч.

О провокациях

- Больше всего я боюсь не фанатов, а провокаций. Уверен, будут люди, «работающие» под нашего болельщика. Кто-то может и банан швырнуть на поле, а кто-то - другой фортель выдать. Мне кажется, аккурат перед ЧМ будут предприниматься попытки выпустить еще несколько журналистских материалов, направленных на сгущение туч вокруг России. Но вместе с этим я надеюсь, что к нам приедут разумные люди, не воспринимающие эти материалы всерьез.

Наша цель – организовать отличный чемпионат мира, а не реагировать на дешевые фальшивки. Поверьте, в Англии проблем гораздо больше, чем у нас. Лучше бы вместе с фильмом о наших фанатах BBC показала британских хулиганов, разгромивших Марсель. Вот британцы, не живущие в рафинированном обществе, и посмотрели бы на оголтелых, разодранных соотечественников.

Такое «кино», как «Армия российских фанатов», нужно игнорировать. Эта картина превращает нашу действительность в фарс. Лично я не буду участвовать в подобны проектах, ведь очевидно, что информация для фильма будет вырвана из контекста. Нужно быть безответственным человеком, чтобы осознанно участвовать в провокациях в адрес своей страны.

Об информационном давлении

- Фильм о фанатах сделан плохо не только с журналисткой точки зрения. В картине преобладает черный PR. Не нужно быть пророком, чтобы догадаться, какой фильм сняла ВВС, особенно после анонса в The Guagdian. Но, уверен, далеко не все не все болельщики в Англии поддаются дешевой пропаганде. Это дерьмо стараются скормить всем, но все его потребляют, - уверен Маркин.

Этот фильм я сравниваю с протухших фаршем. Когда взяли кусок мяса, не успели его продать, он подтух. И его смешали со специями, чтобы отбить этот запах и все равно продать. Так вот современная публика, в том числе и российская, давно хочет есть свежие продукты, в том числе информационные. Чистая и верная информация – это правильное питание умственное питание, которое необходимо всем.

О взаимоотношениях иностранцев и россиян

-  Иностранцев, как и наших, мы точно не будет ограничивать в движении до тех пор, пока они не перейдут границы закона. Мы сможем профилактировать наших болельщиков, знать о их передвижениях. Проследить за всеми будет очень сложно, но мы будем работать.

Важно не отвечать агрессией на агрессию, типа «сам дурак». Пусть люди приезжают и посмотрят на Россию-матушку. Пусть иностранцы выпьют с нашими ребятами пива, поедят борща и поговорят по душам.

Об участии в акции «Футбол без насилия»

 - Предлагаете судить матч английских и российских журналистов в рамках акции «Футбол без насилия»? Интересно! Приятно, что и на Британских островах есть умные люди, эстеты, не верящие в показанную BBC картину.

Вообще, уже сегодня можно спокойно посещать футбольные стадионы и ничего не бояться. Да, еще не решен вопрос с нецензурной лексикой и пиротехникой, но мы работаем. Сегодня в России строятся и уже есть великолепные стадионы мирового уровня, на которые можно приходить с детьми, внуками, женами и подругами и получать удовольствие от игры.

Чемпионат мира и Кубок конфедераций произведет только закрепительный эффект. Наша с вами задача закрепить понятие  «футбол без насилия», а затем и вовсе убрать слово «насилие» из футбола. То есть, футбол - это праздник. Я за футбол без насилия!

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владимир Маркин: Перед ЧМ-2018 необходимо провести работу с клубными фан-движениямиРуководитель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин побывал в гостях у «Советского спорта» и рассказал о будущей работе с фан-движениями в преддверии ЧМ-2018.Власти Петербурга подпишут соглашение с «Зенитом» о передаче нового стадиона до 1 августаВласти города и петербургский клуб подпишут концессионное соглашение, согласно которому «Зенит» будет выплачивать по одному рублю в год в течение 49 лет.Владимир Маркин: Фильм BBC о фанатах я сравниваю с протухшим фаршемРуководитель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин побывал в гостях у «Советского спорта» и высказался по поводу документального фильма BBC о российских фанатах.Фильм ВВС разочаровал многих британских журналистовФильм ВВС разочаровал многих британских журналистовСегодня мы попросили английского журналиста поделиться своей точкой зрения.Кевин Кураньи: Надеюсь, сборная России сыграет удачно на домашнем чемпионате мираБывший форвард московского «Динамо» Кевин Кураньи считает, что сборная России может преподнести сюрприз на чемпионате мира в 2018 году.Валерий Карпин: Российские болельщики не будут создавать проблем во время ЧМ-2018Редактор футбольных трансляций «Матч ТВ», известный футболист и тренер Валерий Карпин считает, что во время чемпионата мира 2018 года в России не будет проблем с местными болельщиками. Ранее телекомпания ВВС показала фильм о возможных беспорядках с участием россиян во время турнира.Пьер ван Хойдонк: Если Голландия не попадет на ЧМ-2018, это будет настоящий провалБывший нападающий сборной Голландии Пьер ван Хойдонк поделился мнением о причинах последних неудач «оранжевых».Аркадий Дворкович: Информационные всплески в виде фильма о российских фанатах были ожидаемыЗаместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович прокомментировал выход резонансного документального фильма британской корпорации Би-би-си о российских футбольных болельщиках.Российские болельщики спели песню с призывом к британцам не бояться приезжать на ЧМ-2018 (видео)Российские болельщики в ответ на фильм ВВС о возможных беспорядках на чемпионате мира 2018 года спели песню, обращенную к британским любителям футбола. Они приглашают британцев посетить Россию и не бояться того, о чем сказано в фильме.Екатерина Костюнина: В футболе нет места агрессииЕкатерина Костюнина: В футболе нет места агрессииФутбольный арбитр Екатерина Костюнина прокомментировала фильм британской телерадиовещательной корпорации BBC о российских болельщиках.Болельщик «Орла»: Журналисты ВВС сами просили надеть какие-то маски, чтобы навести ужас на своих соотечественниковБолельщик ФК «Орел» Дмитрий, который принял участие в фильме BBC о российских фанатах, рассказал подробности со съемок картины.Михаил Дегтярев: Фильм BBC – это пропагандистский инструмент подавления нашей страныГлава комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Михаил Дегтярев прокомментировал фильм британской телерадиовещательной корпорации BBC о российских болельщиках.Алексей Сорокин: Ясно, что проблема с болельщиками, показанная в фильме BBC, абсолютно надуманнаяГенеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал фильм британской телерадиовещательной корпорации BBC о российских болельщиках.«Фильм о фанатах? Кто-то не хочет, чтобы иностранцы приезжали на ЧМ в Россию»«Фильм о фанатах? Кто-то не хочет, чтобы иностранцы приезжали на ЧМ в Россию»Начальник отдела по безопасности и работе с болельщиками РФС поделился мнением о документальном фильме BBC «Армия российских хулиганов».Виктор Леоненко: Через несколько лет на чемпионате мира Китай будут считать фаворитомБывший советский футболист Виктор Леоненко против увеличения чемпионата мира до 48 команд.Павел Колобков: Фильм BBC – очередная попытка очернить Россию и ЧМ-2018Министр спорта Павел Колобков попросил спокойно отнестись к фильму британской телерадиовещательной корпорации BBC о российских болельщиках.Виталий Мутко: Россия дала гарантии безопасности на ЧМ-2018, и они будут выполненыВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко прокомментировал фильма британской телерадиовещательной корпорации BBC о российских болельщиках.Посольство: Фильм «Би-би-си» о фанатах нацелен на дискредитацию ЧМ-2018На официальном сайте посольства РФ в Великобритании появился комментарий по поводу фильма британской телерадиовещательной корпорации BBC о российских болельщиках.Виталий Мутко: Неловко ли мне за «Крестовский»? Да нетВице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о строительстве стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге.«Русские очередной турнир превратят в фестиваль насилия». Реакция Англии«Русские очередной турнир превратят в фестиваль насилия». Реакция Англии«Советский спорт» собрал реакцию английских сайтов и их посетителей на анонс фильма телекомпании BBC.
Главные новости
Биатлон
Сергей Тарасов: Согласен с Кравцовым – выступили на три с половиной
Футбол
Новосельцев и Кержаков приступили к занятиям в общей группе
Футбол
Александр Зуев: Мне нужно прибавлять в завершении атак
Футбол
Спортивный директор «Томи»: Официально я еще не уволен, а заявку клубу вряд ли откроют
Футбол
Поляк Рачковски назначен арбитром на матч Лиги Европы «Фенербахче» - «Краснодар»
Футбол
Представители Роналду: Криштиану не будет сниматься в турецком сериале с Анджелиной Джоли
Биатлон
Анфиса Резцова: Я знаю, что нужно делать, но меня не зовут в сборную
Хоккей
Линус Умарк: В серии с «Ак Барсом», наверное, будет семь матчей
Футбол
Прудников перешел в «Анжи»
Биатлон
Дальмайер заработала на ЧМ 65 тысяч евро, Фуркад - 45, сборная России - 51
все новости
Владимир Маркин
Владимир Маркинвсе новости
ЧМ-2018
ЧМ-2018