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Сергей Федоров: Мы стали сплоченнее, дисциплинированне

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Федоров: Мы стали сплоченнее, дисциплинированне
Источник: «Советский спорт»

После открытой тренировки накануне серии с «Йокеритом» главный менеджер ЦСКА по селекционной работе Сергей Федоров рассказал о сопернике, сравнил эту армейскую команду с теми, что дважды побеждали в регулярном чемпионате и оценил игру Адександра Радулова в «Монреале».

- Ваши ожидания от серии с «Йокеритом»? ЦСКА ведь финнам в регулярном чемпионате дважды уступил.
- Ребята провели хорошую подготовку во время двухнедельного перерыва, потом удачно сыграли три заключительных матча. Есть понимание, кто с кем будет выходить в плей-офф. Первый раунд всегда насыщен разными интересными деталями. Ошибка думать о том, что случилось в регулярке. Считаю, что мы на этом не зацикливаемся. Каждый игрок нацелен на выполнение задачи, осознает свою роль в команде.

- Насколько важно для ЦСКА в кратчайшие сроки завершить серию?
- Не важно. Мы уважаем соперника, знаем его сильные стороны. Готовимся к каждой игре, сколько бы из ни было. А не думаем, чтобы уложиться во столько-то матчей.

- Впервые в первом раунде ЦСКА столкнулся со столь серьезным соперником?
- Думаю, нет. Год назад был «Слован». А еще раньше – команда из Праги, которая сейчас не существует. Все иностранные команды играют очень слажено, хорошо обучены. В любом варианте первый раунд сложен как для более сильных команд, так и для не очень сильных. Если взять СКА и Подольск, то для СКА это сложный соперник.

- Считаете, что «Витязь» сильнее «Йокерита»?
- Я не считаю. Нет слабых команд среди попавших в плей-офф.

- Насколько важно победить в первом матче серии? Два года назад ЦСКА, уступая «Йокериту» 0:2, чудом в концовке спасся…
- Ответ напрашивается такой: первый матч будет волнительным для нас. Но у команды есть все, чтобы справиться с эмоциями.

- Вы в третий раз вкатываетесь в плей-офф победителями регулярного чемпионата. Каких ошибок надо избежать, чтобы завоевать Кубок Гагарина?
- Это тема двух месяцев. Хоккей – игра быстрая, динамичная. Есть индивидуальные ошибки, которые превращаются в командные. Мы знаем эти моменты, но на них не зацикливаемся. Прошлый год остался в прошлом.

- Чем эта команда отличается от тех, которые выигрывали регулярку два предыдущих сезона?
- По именам. Ныне молодежь заявила о себе, получив шанс. Мы стали сплоченнее, дисциплинированне. У нас много удалений, мы об этом знаем. Но не всегда это зависит от ребят. Есть определенная интерпретация правил, Алексей Анисимов на совещании с главными тренерами все это объяснил. Был конструктивный диалог. Думаю, команда все это услышит и будет играть правильно.

- Потеряв лидеров, команда, тем не менее, выступила лучше, чем в прошлом сезоне. Парадокс?
- Ту линию, которую гнет наш тренерский штаб, ребята поняли и приняли. Сказалось и мастерство тренерского штаба направить игру с определенным соперником в то или иное русло.

- Концовку регулярки вратарь Виктор Фаст из-за болезни пропустил. Год назад он в плей-офф не сыграл ни одного матча. Ситуация повторяется?
- Не думаю, что это какая-то глубокая болезнь. Но она все равно выбивает из колеи. Он провел первую полноценную тренировку, а мы должны помочь ему вернуться. В оптимальном состоянии.

- Он попадет в заявку на первый матч плей-офф?
- Это будут решать тренеры.

- За успехами Александра Радулова в «Монреале» следите?
- Иногда слежу. Каждый день понемногу. Определенные заголовки читаю. Что-то получается, что-то нет. Саша давно не играл в НХЛ, период адаптации у него закончился, и он играет в команде привычную для себя роль, как в ЦСКА. Насколько я понимаю, у него в «Монреале» получается.



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