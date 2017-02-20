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«В IBU ждут, что Россия откажется от ЧМ-2021. Нельзя идти у них на поводу»

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«В IBU ждут, что Россия откажется от ЧМ-2021. Нельзя идти у них на поводу»
Источник: Reuters

Олимпийский чемпион Сергей Тарасов – об итогах завершившегося в Хохфильцене чемпионата мира по биатлону и ультиматуме IBU.

- Президент СБР Александр Кравцов поставил сборной России три с плюсом за чемпионат мира.
- Согласен с этой оценкой.

- Две медали, правда, обе в эстафетах, но зато первое золото за 8 лет. И еще три деревянных медали (так в мире спорта называют четвертые места. – Прим. ред.).
- А они разве учитываются?

- Ну, как бы про них всегда говорят: вот чуть-чуть не хватило…
- Чуть-чуть не считается. Медаль и есть медаль, а четвертое место все равно, что двадцатое.

- На счет выступления наших женщин есть противоположные мнения: от «распустить команду» до «что с них взять, таков их уровень».
- Значит, надо искать таланты там, где они есть – в Сибири, на Урале. Алтайском крае. Всегда сборная пополнялась спортсменами из этих регионов. У нас в Алтайском крае (Сергей Тарасов сейчас является председателем краевой федерации биатлона и старшим тренером по биатлону в Алтайском крае. – Прим. ред.) живут здоровые дети, а здесь нет ни одной базы, где можно воспитывать ребятишек. А мы вбухиваем деньги в создание баз в Саранске, Пскове. Это не биатлонные края, там нет традиций.

- То есть, если бы были базы в вашем крае, в Сибири, сейчас у тренеров сборной был бы больший выбор?
- Конечно! И надо это было делать давно.

- Но ведь Тюмень – Сибирь, и там отличная база.
- Все правильно, они собирают сливки со всего региона. Но чтоб эти сливки появлялись, они тоже где-то должны расти. А где им расти, если баз нет?

- Вы говорите, нет баз. А традиции остались, тренеры остались?
- Тренеры остались. Нам дали финансирование три года назад, так мы увеличили зарплаты тренерам. Тренер должен заниматься детьми весь день, это такая работа, а не думать, как на стороне семью прокормить. Подняли зарплаты детским тренерам и это сразу дало результат – у нас детишки появились, которые стали побеждать на региональном уровне. Но чтобы им дальше расти, нужны другие условия.

- Наш корреспондент задал вопрос Александру Кравцову, как вы оцениваете работу Александра Касперовича. Президент СБР ответил, что давайте подождем тренерского совета, который состоится по итогам сезона. Адресую вопрос вам…
- За год до Олимпиады, наверное, нет смысла менять главного тренера. Но лучшие результаты у нас были, когда Касперович отвечал за молодежную команду, а главным был Владимир Аликин.

- Кравцов на вопрос по Рикко Гроссу, ответил, что он – суперпроффи и президент СБР удовлетворен его работой.
- Не могу сказать, что на сто процентов удовлетворен работой Гросса, но за год до Олимпиады тренеров менять нельзя.

- Шипулин поблагодарил ребят по эстафетной команде: сказал, что сбылась его мечта – он, наконец, стал чемпионом мира.
- Звание чемпиона мира – престижное, но беда в том, что личных медалей опять нет. За четыре личных гонки – ни одной медали! Это неудовлетворительный результат для нашей страны.

- 24 декабря истекает ультиматум IBU по ЧМ-2021 в Тюмени. Там ждут, что Россия добровольно откажется от турнира.
- Нельзя ни в коем случае отказываться! Нельзя идти у них на поводу. И не надо было отказываться от этапа Кубка мира. Они там так и ждут, что мы будем потихоньку отказываться от всех соревнований.

- Кравцов сказал, что отказываться не будем, а если понадобится, пойдем в суд.
- Если в IBU есть что-то по нашим спортсменам, так наказывайте их. Причем здесь зрители, простые болельщики?

- Но если IBU сказал «а» и поставил ультиматум до 24 февраля, то 25-го должен сказать и «б». Иначе они потеряют лицо. Что IBU может такого предпринять?
- Они ждут, что мы сами откажемся. Если откажемся, заявят, что все обвинения с наших спортсменов сняты. Если мы не подчинимся, они опять возьмут паузу. Это такая игра нервов. Как я понимаю, у них доказательной базы на наших спортсменов нет.

Напомним, что сборная России завоевала две медали на чемпионате мира - золото в мужской эстафете и бронзу в смешанной. Антон Шипулин дважды был четвертым - в гонке преследования и масс-старте, Ирина Старых стала четвертой в пасьюте. 

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