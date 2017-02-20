Подать в суд за «гориллу». Чем запомнится неделя в теннисе

Уволенный за фразу о «горилле» комментатор подал в суд на ESPN, Эжени Бушар сходила на свидание с болельщиком, а Моника Пуиг назвала Шарапову «скромной и хорошей». Что интересного произошло в теннисном мире за неделю?

ЧЕМПИОНЫ НЕДЕЛИ

ТУНИРЫ ATP

РОТТЕРДАМ (ГОЛЛАНДИЯ)

Категория: ATP 500

Чемпион: Жо-Вилфрид Тсонга (Франция)

Финалист: Давид Гоффен (Бельгия)



МЕМФИС (США)

Категория: ATP 250

Чемпион: Райан Харрисон (США)

Финалист: Николос Басилашвили (Грузия)

БУЭНОС-АЙРЕС (АРГЕНТИНА)

Категория: ATP 250

Чемпион: Александр Долгополов (Украина)

Финалист: Кеи Нишикори (Япония)

ТУРНИРЫ WTA

ДОХА (КАТАР)

Категория: Премьер

Чемпион: Каролина Плишкова (Чехия)

Финалист: Каролина Возняцки (Дания)

Долго ждал свой новый титул Долго, он же – Александр Долгополов! Парень, «гонявший» Новака Джоковича на US Open шесть лет назад, потенциальный игрок топ-10, когда-то бывший 13-й ракеткой мира, в последние сезоны выпал из обоймы лидеров. Отчасти – из-за травм, но в основном – из-за нехватки мотивации. Украинец, как и Сафин, славится тем, что когда хочет – может победить любого. Вот только хочет не так часто, как надо было. Даже реже, чем наш Марат…

Но в Аргентине на прошлой неделе все вышло, как надо. Проиграв 10 из 11 своих последних матчей, Алекс внезапно первые раз с 2014-го вышел в финал. А там уверенно остановил и 5-ю ракетку мира – Кея Нишикори (7:6, 6:4). Для Долго этот титул – третий в карьере, но предыдущие были завоеваны шесть (Умаг-2011) и пять лет назад (Вашингтон-2012) . Зато Александр теперь снова в топ-50, поднявшись в рейтинге на 16 позиций!

В остальных финалах в женской Дохе сошлись две Каролины, и та, которая из Чехии (Плишкова) взяла второй титул в сезоне, одолев Возняцки. Райан Харрисон – первый в карьере (обыграл Николоса Басилашвили в Мемфисе, и нет – к советскому актеру Олегу Басилашвили грузин не имеет никакого отношения), а Давид Гоффен, хоть и уступил в Роттердаме Тсонге, впервые попал в топ-10 мирового рейтинга. Вот россияне выступили не очень. Лучшей из наших была Дарья Касаткина, второй раз с начала года обыгравшая Анджелику Кербер, но следом уступившая Монике Пуиг в четвертьфинале в столице Катара.

ЮБИЛЕЙ

Просто цифра: 400-е победы в своей карьере одержали на прошлой неделе Жо-Вилфрид Тсонга и Доминика Цибулкова. Как быстро время летит!

ЖЕРЕБЬЕВКА

Женская сборная России узнала, с кем ей предстоит играть за возвращение в Мировую группу. 22-23 апреля мы дома примем Бельгию. Когда-то, 16 лет назад, эти команды бились в финале, причем россиянки уступили. Но кто в 2001-м мог остановить набравших ход Жюстин Энин с Ким Клийстерс? Елена Дементьева с Надеждой Петровой не смогли. Сейчас у бельгиек нет звезд такого калибра. Правда, и у нас с ними проблемы. Шарапова точно не сыграет, участие Кузнецовой под вопросом. Впрочем, выбор у капитана Анастасии Мыскиной все равно больше, чем у Доминика Монами.

Место проведения станет известно позже, но в качестве покрытия скорее всего будет грунт.

СЛОВА

Кстати, вернемся к Монике Пуиг. Да, она расстроила нас, победив Касаткину. Но подсластила пилюлю парой добрых слов о Шараповой. О Марии так высказываются далеко не все… Пуэрториканка вспомнила свой выставочный матч против 5-кратной чемпионки ТБШ, который прошел незадолго до Нового года.

- Это было невероятно! Пришло много людей, было весело. Я видела, насколько сильно Маша хочет вернуться на корт. Она забавная, улыбчивая, мы много смеялись и отлично пообщались, хотя раньше я с ней никогда не разговаривала. На поверку же Шарапова оказалась хорошим, скромным человеком. И я с нетерпением жду ее возвращения в Тур, - призналась чемпионка Игр в Рио.

Вернется Мария, напомним, в апреле – на турнире в Штутгарте.

СВИДАНИЕ

Финалистка Уимблдона-2014 на прошедшей неделе отличилась в не теннисном плане. Во-первых, Эжени Бушар засветилась в «купальной» фотосессии журнала Sports Illustrated (где, помимо прочих, появилась и Серена Уильямс). Причем, призналась, что снималась «топлесс».

- Мне фотограф первым делом так и скомандовал: снимай топ! – рассказала канадка. – Было, конечно, необычно, но я согласилась. Зато это сразу меня раскрепостило и дальше уже не о чем было переживать.

А во-вторых – сходила на свидание с болельщиком, которому это свидание и проспорила. По ходу Супербоула, когда «Нью-Ингленд» уступал 25 очков, Эжени написала в твиттере: «Я так и знала, что «Атланта» победит!». На что некий Джон Герке ответил: «А если проиграет – сходим на свидание?». «Не вопрос!» - ответила Бушар.

«Нью-Ингленд» выиграл. Слово пришлось держать.

В итоге теннисистка скинула болельщику номер своего агента и пригласила за свой счет в Нью-Йорк. Парочка выбралась на один из матчей «Бруклина» в НБА, дала флеш-интервью прессе (такая вот «интимная» была обстановка!), и в целом осталась довольна вечером. «Он нормальный. И это круто!» - призналась Эжени. А 20-летний Герке обмолвился, что не исключен и вариант повторной встречи.

СУД

Помните фразу про «Венус включает стиль гориллы!»? За которую комментатора ESPN Дага Адлера отстранили от эфира? Дело было по ходу Australian Open, и как ни пытался сам журналист потом доказать, что имел в виду слово guerilla («партизан»), а не gorilla, ему это не помогло.

Позднее Дага еще и уволили.

Так вот, история не закончена. Адлер обратился в суд, поскольку считает такое наказание необоснованным, а вред репутации – слишком серьезным, ведь с клеймом «расиста» новую работу на телевидении быстро не найдешь! Даг вспомнил о рекламной кампании фирмы Nike еще из 90-х под названием Guerilla Tennis. Привел пример статьи Питера Бодо об Агнешке Радванской от 2012 года, где также упоминался этот термин. И тем самым пробует доказать, что фраза является частью теннисного лексикона, не представляя ничего предосудительног о.

Но мы-то помним, что обвинить в расизме можно даже за выражение «братья Уильямс» (хотя, казалось бы, причем тут именно расизм?).

В общем, удачи Дагу….