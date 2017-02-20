Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  УНИКС- : -Химки
Футбол  Саттон Юнайтед- : -Арсенал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Подать в суд за «гориллу». Чем запомнится неделя в теннисе

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Подать в суд за «гориллу». Чем запомнится неделя в теннисе
Источник: Twitter.com

Уволенный за фразу о «горилле» комментатор подал в суд на ESPN, Эжени Бушар сходила на свидание с болельщиком, а Моника Пуиг назвала Шарапову «скромной и хорошей». Что интересного произошло в теннисном мире за неделю?

ЧЕМПИОНЫ НЕДЕЛИ

ТУНИРЫ ATP

РОТТЕРДАМ (ГОЛЛАНДИЯ)
Категория: ATP 500
Чемпион: Жо-Вилфрид Тсонга (Франция)
Финалист: Давид Гоффен (Бельгия)

МЕМФИС (США)
Категория: ATP 250
Чемпион: Райан Харрисон (США)
Финалист: Николос Басилашвили (Грузия)

БУЭНОС-АЙРЕС (АРГЕНТИНА)
Категория: ATP 250
Чемпион: Александр Долгополов (Украина)
Финалист: Кеи Нишикори (Япония)

ТУРНИРЫ WTA

ДОХА (КАТАР)
Категория: Премьер
Чемпион: Каролина Плишкова (Чехия)
Финалист: Каролина Возняцки (Дания)

Долго ждал свой новый титул Долго, он же – Александр Долгополов! Парень, «гонявший» Новака Джоковича на US Open шесть лет назад, потенциальный игрок топ-10, когда-то бывший 13-й ракеткой мира, в последние сезоны выпал из обоймы лидеров. Отчасти – из-за травм, но в основном – из-за нехватки мотивации. Украинец, как и Сафин, славится тем, что когда хочет – может победить любого. Вот только хочет не так часто, как надо было. Даже реже, чем наш Марат…

Но в Аргентине на прошлой неделе все вышло, как надо. Проиграв 10 из 11 своих последних матчей, Алекс внезапно первые раз с 2014-го вышел в финал. А там уверенно остановил и 5-ю ракетку мира – Кея Нишикори (7:6, 6:4). Для Долго этот титул – третий в карьере, но предыдущие были завоеваны шесть (Умаг-2011) и пять лет назад (Вашингтон-2012). Зато Александр теперь снова в топ-50, поднявшись в рейтинге на 16 позиций!

В остальных финалах в женской Дохе сошлись две Каролины, и та, которая из Чехии (Плишкова) взяла второй титул в сезоне, одолев Возняцки. Райан Харрисон – первый в карьере (обыграл Николоса Басилашвили в Мемфисе, и нет – к советскому актеру Олегу Басилашвили грузин не имеет никакого отношения), а Давид Гоффен, хоть и уступил в Роттердаме Тсонге, впервые попал в топ-10 мирового рейтинга. Вот россияне выступили не очень. Лучшей из наших была Дарья Касаткина, второй раз с начала года обыгравшая Анджелику Кербер, но следом уступившая Монике Пуиг в четвертьфинале в столице Катара.

ЮБИЛЕЙ

Просто цифра: 400-е победы в своей карьере одержали на прошлой неделе Жо-Вилфрид Тсонга и Доминика Цибулкова. Как быстро время летит!

ЖЕРЕБЬЕВКА

Женская сборная России узнала, с кем ей предстоит играть за возвращение в Мировую группу. 22-23 апреля мы дома примем Бельгию. Когда-то, 16 лет назад, эти команды бились в финале, причем россиянки уступили. Но кто в 2001-м мог остановить набравших ход Жюстин Энин с Ким Клийстерс? Елена Дементьева с Надеждой Петровой не смогли. Сейчас у бельгиек нет звезд такого калибра. Правда, и у нас с ними проблемы. Шарапова точно не сыграет, участие Кузнецовой под вопросом. Впрочем, выбор у капитана Анастасии Мыскиной все равно больше, чем у Доминика Монами.

Место проведения станет известно позже, но в качестве покрытия скорее всего будет грунт.

СЛОВА

Кстати, вернемся к Монике Пуиг. Да, она расстроила нас, победив Касаткину. Но подсластила пилюлю парой добрых слов о Шараповой. О Марии так высказываются далеко не все… Пуэрториканка вспомнила свой выставочный матч против 5-кратной чемпионки ТБШ, который прошел незадолго до Нового года.

- Это было невероятно! Пришло много людей, было весело. Я видела, насколько сильно Маша хочет вернуться на корт. Она забавная, улыбчивая, мы много смеялись и отлично пообщались, хотя раньше я с ней никогда не разговаривала. На поверку же Шарапова оказалась хорошим, скромным человеком. И я с нетерпением жду ее возвращения в Тур, - призналась чемпионка Игр в Рио.

Вернется Мария, напомним, в апреле – на турнире в Штутгарте.

СВИДАНИЕ

Финалистка Уимблдона-2014 на прошедшей неделе отличилась в не теннисном плане. Во-первых, Эжени Бушар засветилась в «купальной» фотосессии журнала Sports Illustrated (где, помимо прочих, появилась и Серена Уильямс). Причем, призналась, что снималась «топлесс».

- Мне фотограф первым делом так и скомандовал: снимай топ! – рассказала канадка. – Было, конечно, необычно, но я согласилась. Зато это сразу меня раскрепостило и дальше уже не о чем было переживать.

А во-вторых – сходила на свидание с болельщиком, которому это свидание и проспорила. По ходу Супербоула, когда «Нью-Ингленд» уступал 25 очков, Эжени написала в твиттере: «Я так и знала, что «Атланта» победит!». На что некий Джон Герке ответил: «А если проиграет – сходим на свидание?». «Не вопрос!» - ответила Бушар.

«Нью-Ингленд» выиграл. Слово пришлось держать.

В итоге теннисистка скинула болельщику номер своего агента и пригласила за свой счет в Нью-Йорк. Парочка выбралась на один из матчей «Бруклина» в НБА, дала флеш-интервью прессе (такая вот «интимная» была обстановка!), и в целом осталась довольна вечером. «Он нормальный. И это круто!» - призналась Эжени. А 20-летний Герке обмолвился, что не исключен и вариант повторной встречи.

СУД

Помните фразу про «Венус включает стиль гориллы!»? За которую комментатора ESPN Дага Адлера отстранили от эфира? Дело было по ходу Australian Open, и как ни пытался сам журналист потом доказать, что имел в виду слово guerilla («партизан»), а не gorilla, ему это не помогло.

Позднее Дага еще и уволили.

Так вот, история не закончена. Адлер обратился в суд, поскольку считает такое наказание необоснованным, а вред репутации – слишком серьезным, ведь с клеймом «расиста» новую работу на телевидении быстро не найдешь! Даг вспомнил о рекламной кампании фирмы Nike еще из 90-х под названием Guerilla Tennis. Привел пример статьи Питера Бодо об Агнешке Радванской от 2012 года, где также упоминался этот термин. И тем самым пробует доказать, что фраза является частью теннисного лексикона, не представляя ничего предосудительного.

Но мы-то помним, что обвинить в расизме можно даже за выражение «братья Уильямс» (хотя, казалось бы, причем тут именно расизм?).

В общем, удачи Дагу….

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Каролина Плишкова: У меня нет ощущения, что я проиграла лишь один матчТретья ракетка мира Каролина Плишкова оценила свои результаты на старте сезона.Андрей Кузнецов опустился на 61-е место в рейтинге ATPНа официальном сайте ATP опубликован обновленный рейтинг.Долгополов стал победителем турнира в Буэнос-Айресе, обыграв в финале НисикориФинальный матч турнира АТР в Буэнос-Айресе (Аргентина) между украинцем Александром Долгополовым и японцем Кеи Нисикори завершился победой украинского теннисиста. Итоговый счет матча – 7:6 (4), 6:4 в пользу Долгополова.Донской вслед за Рублевым вышел в финал квалификации турнира в МарселеРоссиянин Евгений Донской взял верх над французом Максимом Хаму (6:2, 6:1) и пробился в финальный раунд квалификации теннисного турнира в Марселе.Тсонга обыграл Гоффена в финале турнира в РоттердамеФинальный матч турнира АТР в Роттердаме между французом Жо-Уилфридом Тсонга и бельгийцем Давидом Гоффеном завершился победой французского теннисиста. Итоговый счет матча – 4:6, 6:4, 6:1 в пользу Тсонга.Рублев вышел в финал квалификации турнира в МарселеРоссиянин Андрей Рублев вышел в финальный раунд квалификации теннисного турнира в Марселе, обыграв чеха Яна Сатрала.Каролина Плишкова: Я отлично начала сезонТретья ракетка мира Каролина Плишкова подвела итоги турнира Qatar Total Open в Дохе, на котором она завоевала восьмой в карьере титул WTA.Нисикори обыграл Берлока и вышел в финал турнира в Буэнос-АйресеСегодня, 19 февраля, японский теннисист Кей Нисикори одержал победу над представителем Аргентины Карлосом Берлоком.Плишкова обыграла Возняцки и завоевала титул в ДохеПлишкова обыграла Возняцки и завоевала титул в ДохеТретья ракетка мира Каролина Плишкова стала победителем турнира Qatar Total Open в Дохе.Элина Свитолина: Москву в черный список не заносила. Будем думать, ехать ли тудаУкраинская теннисистка Элина Свитолина сказала, что она пока не отказывается от возможности выступления в Москве на Кубке Кремля из-за прошлогоднего инцидента с угрозами в ее адрес. Она сообщила, что в следующий раз будет принимать решение об участии в турнире в зависимости от обстоятельств.Вихлянцева вышла во второй раунд квалификации турнира в ДубаеРоссийская теннисистка Наталья Вихлянцева пробилась второй раунд квалификации турнира WTA в Дубае (ОАЭ). В первом раунде она победила Дарию Юрак из Хорватии.Касаткина проиграла Пуиг в четвертьфинале турнира в ДохеРоссийская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в полуфинал турнира в Дохе.Супербоул устроит личную жизнь! Фанат выиграл свидание с красоткой-теннисисткойСупербоул устроит личную жизнь! Фанат выиграл свидание с красоткой-теннисисткойПарень поверил в камбэк любимой команды, за что получил очень приятный приз.Касаткина обыграла Кербер во втором круге турнира в ДохеРоссийская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу во втором круге турнира в Дохе.Веснина уступила Дэвис во втором круге турнира в ДохеРоссийская теннисистка Елена Веснина не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Дохе.WTA: Кузнецова пропустит турнир в ДубаеКак сообщает официальный сайт WTA, российская теннисистка Светлана Кузнецова отказалась от участия в турнире в Дубае.Павлюченкова проиграла Цибулковой во втором круге турнира в КатареРоссийская теннисистка Анастасия Павлюченкова в рамках второго круга турнира в Дохе уступила представительнице Словакии Доминике Цибулковой.Кузнецов и Донской не смогли пробиться во второй круг турнира в РоттердамеРоссийские теннисисты Андрей Кузнецов и Евгений Донской потерпели поражения на старте турнира ATP в Голландии.Касаткина победила Бегу и вышла на Кербер в Дохе32-я ракетка мира Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира WTA Qatar Total Open в Дохе.Веснина вышла в 1/8 финала турнира в ДохеРоссийская теннисистка Елена Веснина вышла в 1/8 финала турнира в Дохе.
Главные новости
Волейбол
Женская сборная России по волейболу не сыграет на турнире в Монтрё из-за отбора на ЧМ-2018
Футбол
Агент Отаменди: Моим клиентом интересуются «Реал» и «Барселона»
Футбол
Хосеп Гвардиола: «Барселона» остается лучшей командой мира
Футбол
Дани Алвес: Руководство «Барселоны» – лживые и неблагодарные люди
Футбол
Хосеп Гвардиола: Компани не сыграет против «Монако»
Футбол
Защитник «Партизана» заплакал после расистских оскорблений от болельщиков «Рада»
Футбол
«Спарта»: 1000 билетов для болельщиков «Ростова» - это не проблема
Биатлон
Сергей Тарасов: Согласен с Кравцовым – выступили на три с половиной
Футбол
Новосельцев и Кержаков приступили к занятиям в общей группе
Футбол
Александр Зуев: Мне нужно прибавлять в завершении атак
все новости
ATP Tour
ATP Tour
WTA Tour
WTA Tour