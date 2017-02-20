Андер Эррера: Моуринью лучше всех знает, насколько для «МЮ» важен Ибрагимович

Златан Ибрагимович Источник: Reuters

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера после победы «красных дьяволов» над «Блэкберном» в 1/8 финала Кубка Англии (2:1) дал интервью клубной пресс-службе.

«Мы серьезно отнеслись к этому матчу. Команда может быть довольна. Каждый футболист выложился на все сто процентов и показал высокий уровень игры. Конечно, одной подготовки не всегда достаточно, вы должны выйти на поле с должным настроем. Главное – стремиться к победе, а результат придет.

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Выиграть у такого соперника всегда непросто. – продолжает игрок. – Такие команды, как правило, всегда пытаются обыграть нас. Считаю, что «Манчестер Юнайтед» был лучше своего соперника, мы контролировали игру с первой минуты. Да, они забили фантастический гол, но у нас тоже возникали опасные моменты и мы справились с задачей», – сказал испанец.

Также полузащитник «красных дьяволов» оценил роль в своей команде 35-летнего форварда Златана Ибрагимовича, который перебрался в АПЛ минувшим летом.

«Все прекрасно знают, насколько этот нападающий важен для нас. Особенно это касается Жозе Моуринью. Наш тренер выпустил его в нужный момент. Златан решил исход встречи, забив великолепный гол, а Поль Погба исполнил фантастический пас. После этого обе команды начали играть более компактно. Одна ошибка и вам доставят немало проблем», – считает Эррера.

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Несмотря на выход в 1/4 финала Кубка Англии, где «МЮ» встретится с «Челси», полузащитник заявил, что его одноклубникам есть над чем подумать.

«Да, не обошлось и без ошибок, но, очевидно, что сейчас «Манчестер» на ходу. Тренер сделал пару замен, и благодаря этому мы достигли поставленной цели. Игроки очень рады. Теперь нам нужно тщательно проанализировать матч с «Блэкберном». Уверен, мы можем извлечь оттуда много пользы», – сказал футболист.

Напоследок Эррера рассказал о настроении в команде, а также заверил болельщиков «Манчестера», что игроки постараются обрадовать своих поклонников в этом сезоне.

«Команда борется за каждый титул, поскольку игроки уважают историю «Юнайтед». Думаю, мы доказываем это своей игрой в каждом матче. Конечно, случаются провалы, но сомневаться в нашей мотивации не стоит. Сейчас мы переживаем хорошее время. Надеюсь, «МЮ» продолжит в том же духе», – заключил футболист.

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