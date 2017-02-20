Наш рейтинг НБА. Регулярный чемпионат: промежуточные итоги

Джоэль Эмбид Источник: Reuters

Матч всех звезд венчает окончание первой половины регулярного чемпионата. Совсем скоро начнется вторая. Обозреватель «Советского спорта» предлагает раздать слонов за первую половину. Узнать знакомые лица, и познакомиться с новыми.



Перерыв, который дается игрокам и тренерам на Матч всех звезд, выглядит весьма большим. С одной стороны, успеваешь соскучиться по большому баскетболу, но с другой, есть время порассуждать, кто проявил себя лучше в первой половине чемпионата, и задать себе некоторые интересные задания на вторую. Конечно, эти половины несколько различаются, хотя бы потому, что во второй половине элементарно меньше матчей.



Команды уже провели от 55-ти до 60-ти игр. Уже сейчас есть аутсайдеры, которые точно в плей-офф не попадут, но их непривычно мало. И на Западе и на Востоке борьба за место в восьмерках лучших, видимо, не утихнет до завершения чемпионата. Да, и в самих восьмерках будет продолжаться поиск наилучшего места, которое будет, например, давать преимущество своей площадки в плей-офф. Таким образом, перерыв это еще и время подлатать составы, возможно, переменить стратегические и тактические особенности игр, отрабатывая все на тренировках. И, конечно, перед самым окончанием этого перерыва состоится крайний срок обменов, что должно будет изменить некоторые клубы, настроив их на спринтерскую дистанцию гонки за плей-офф.

Я со своей стороны подведу итоги половины первой, раздав призы в различных номинациях, которые, впрочем, не будут отличаться от тех, за которые будут даны индивидуальные призы по итогам первенства. Разве что, добавлю пару новых.

Лучший новичок

Джоэль Эмбид («Филадельфия»). Думаю, что здесь мало кто сомневается, что именно камерунскому центровому достанутся лавры лучшего дебютанта первенства. Интересно, что этот чемпионат для него формально третий, но первые два он пропустил из-за травмы, не сыграв ни одного матча. И вот сейчас Эмбид, у которого 20,2 очка за игру, старается тянуть команду в плей-офф. Сезон уже стал для команды прорывным, поскольку в первой половине у команды 21 победа, а сезоном ранее было выиграно лишь десять матчей. Эмбид – лидер этой команды, а значит и лучший новичок лиги.



Номинанты:

Малкольм Брогдон («Милуоки»). В отношении этого игрока остается только говорить о хладнокровности и трудолюбии. Месяц за месяцем он своим трудом отвоевывал минуты, броски , процент использования себя любимого в нападении. До этого он провел четыре сезона в колледже, а на таких баскетболистов смотрят с опаской. Но Брогдон доказал свое право не просто быть в ротации, но и играть в стартовом составе «Милуоки».

Йоги Феррелл («Даллас»). Включение в число номинантов Феррелла – это большой аванс игроку, которого и вовсе не задрафтовали. Однако, всегда приятна история, когда кого-либо недооценили, но после он всем показывает, что зря недооценили. Путь Феррелла в первой половине – путь от 10-дневного контракта до двухлетнего соглашения с «Далласом». И это несмотря на то, что на нем поставили крест на драфте, а потом и в «Бруклине».

Самый прогрессирующий

Харрисон Барнс («Даллас»). В принципе участие в данной номинации для Барнса – это слишком банальный прогноз после того, как в межсезонье стало ясно, что он переходит из «Голден Стэйт» в «Даллас». У Барнса уже есть титул чемпиона НБА, причем выходил он в стартовой пятерке «Уорриорз». Но история Барнса – это история многих игроков, которые были лидерами в своих колледжах, но в профессиональном баскетболе им приходилось либо приспосабливатьс я к роли винтика, либо, не согласившись с этим, искать другие команды или лиги. За четыре сезона в «Голден Стэйт» у Барнса всего – 10,1 очко за игру. В этом первенстве – он лидер «Маверикс», набирая - 20,1. В его игре вспоминается тот Барнс, который дважды доводил «Северную Каролину» до «Элитной восьмерки».



Номинанты:

Гордон Хэйуорд («Юта»). В своем седьмом сезоне, лидер «Юты» набирает более 20-ти очков, что происходит с ним впервые в карьере. Кроме того, Хэйуорд неплохо вписывается в защиту, которую делает тренер Куин Снайдер. А эта защита по первой половине – лучшая в НБА.

Яннис Антетокумпо («Милуоки»). «Греческому фрику» всего 22 года, но он уже стал лидером команды, имея огромный разброс хороших показателей, как в нападении, так и в защите. Им не налюбуется тренер Джейсон Кидд, который сам в прошлом играл в таком же стиле. Если «Бакс» выйдут в плей-офф, то Антетокумпо, думаю, станет уже не номинантом, а обладателем этого трофея.

Лучший шестой

Эрик Гордон («Хьюстон»). Этот сезон для Гордона девятый, и первый, когда он не играет в стартовом составе. Однако, тренер Майк Д'Энтони делает весьма большую ставку на выходы на паркет Гордона, который второй по результативности в команде (17,2). Впервые Гордон настолько много бросает издали, имея весьма неплохой процент (38,5). Но самое главное, баскетболист прекрасно понимает, что от него требует наставник, исполняя это сторицей.



Номинанты:

Зак Рэндольф («Мемфис»). Последние восемь сезонов Рэндольф играет в «Мемфисе». Ему уже 35, и этот чемпионат – первый, когда он выходит со скамейки запасных. Впрочем, его игровое время не сильно поменялось, будучи урезанным всего на пять минут, а его присутствие на площадке весьма помогает в те моменты, которые были провальными для команды год назад.

Луис Уильямс («Лейкерс»). Конечно, нельзя не отметить самого результативного игрока «Лейкерс» (18,6), что, впрочем, особо побед не приносит. За самого Уильямса говорит показатель полезности, который измеряется у игрока в положительном ключе (+0,4).

Лучший по игре в обороне

Руди Гобер («Юта»). Вряд ли для кого-то является секретом, что «Юта Джаз» – это команда, которая показывает лучшую защиту, пропуская всего лишь – 95,7 очка в первой половине чемпионата. Французский центровой, возможно, является на сегодняшний день лучшим и главным представителем этой защиты. Это и лидер лиги по блок-шотам, и прекрасный защитник трехсекундной. Кроме того, Гобер входит в топ-5 по подборам на своем щите. Этого, думаю, вполне достаточно и для титула по итогам всего сезона.



Номинанты:

Хассан Уайтсайд («Майами»). Пожалуй, Уайтсайд, не зря сейчас именуется системообразующи м игроком «Майами». С учетом того, что «Хит» куда больше стали уделять внимания именно этому аспекту баскетбола, Уайтсайд незаменим. По итогам первой половины первенства, он лидер по подборам. Но главное, он является одним из лучших, а может и самым лучшим в НБА защитником трехсекундной.

Кавай Леонард («Сан-Антонио»). Несмотря на то, что Леонард весьма прибавил в нападении, он по-прежнему остается одним из лучших в лиге индивидуальных опекунов. На его фоне лидеры нападения соперника смотрятся весьма блекло. Сам же Кавай работает весьма дисциплинированн о, имея лишь – 1,5 фола за игру.

Лучший тренер

Эрик Споэлстра («Майами»). То как «Майами» провел последнюю часть первой половины чемпионата, говорит о силе наставника. «Майами», который перед началом чемпионата потерял Дуэйна Уэйда, в процессе первенства еще несколько игроков, причем и из стартовой пятерки, смог перестроить команду. Он заставил «Майами» защищаться. Кроме того, он нашел игроков, которые смогли раскрыться, как качественные баскетболисты нападения. Если «Майами» все-таки сможет выйти в плей-офф, то Споэлстра – мой первый кандидат на титул лучшего тренера по итогам сезона в целом.



Номинанты:

Скотт Брукс («Вашингтон»). Вчистую проиграв первый месяц чемпионата, Брукс смог найти для команды идеальную модель игры, где нашлась работа всем представителям стартовой пятерки. Возможно, мы имеем дело с самым стабильным стартовым составом в лиге.

Майк Д'Энтони («Хьюстон»). То, что тренерская концепция у Д'Энтони имеется, мы знаем еще со средины нулевых. Его ран-н-ган претерпел некоторые изменения, и вот сейчас «Рокетс» играют в усовершенствован ный вариант философии игры от нападения. Впрочем, куда интереснее, как он добился от команды такого воплощения своих тренерских идей. Именно это является главным фактором в его борьбе за титул.

Лучший генменеджер

Боб Майерс («Голден Стэйт»). Оценивать работу людей, которые формируют команду, стоит начиная с межсезонья. Здесь именно Майерс – главное действующее лицо, поскольку уговорил Кевина Дюранта перейти именно в «Уорриорз». Таким образом, всего лишь одно подписание, продуманный план на ближайшие годы по финансовым потокам, новое коллективное соглашение, которое весьма помогло, и вот вам прекрасная команда, которую многие почему-то называют «суперклубом».



Номинанты:

Энди Элисбург («Майами»). Вполне можно говорить о том, что Элисбург исполняет волю Пэта Райли, но на позиции работает именно он. Здесь стоит отметить верность выбранного подхода к планированию будущего команды. Ставка была сделана на молодой коллектив без ветерана Дуэйна Уэйда. Судя по окончанию первой половины, ставка была сделана верно.

Уэс Уилкокс («Атланта»). Здесь весьма интересен процесс, поскольку в процессе первой половины Атланта» решила поменять поколения. Если сравнивать состав «Хокс» конца первой половины чемпионата, и состав команды двухгодичной давности, то из стартовой пятерки остался только Пол Миллсэпп, да и его, говорят, будут менять и довольно скоро. При этом «Атланта» играет довольно стабильно. Пусть не без спадов, но команда остается в зоне плей-офф.

Самый ценный игрок

Кавай Леонард («Сан-Антонио»). И все-таки лидер «Сан-Антонио», по мне – главный кандидат на трофей самого ценного игрока первой половины. Нет, Кавай не является лидером по какому-либо из показателей, но его умение играть, как в нападении, так и в защите, говорят о нем, как едва ли не о главном универсале НБА на сегодняшний день. Именно универсализм, плюс результаты его «Сан-Антонио», все это дает мне право поставить Леонарда на самое высокое место.



Номинанты:

Джеймс Харден («Хьюстон»). Джеймс Харден – это история лидера, который идеально вписался в тренерскую философию нового наставника. Все это вывело и самого Хардена на новый уровень. Кто бы мог еще пару лет назад подумать, что сегодняшний «Борода» – лучший распасовщик в лиге? И это при том, что он входит в топ-5 НБА по набранным очкам.

Расселл Уэстбрук («Оклахома-Сити» ). Без Уэстбрука такой список был бы неполным. Уэстбрук – статистический лидер чемпионата, который завершил первую половину сезона, имея в трех категориях двузначный показатель. Тренд второй половины для Уэстбрука – останется ли он на том же уровне, и завершит ли сезон точно также, как и знаменитый Оскар Робертсон в начале 60-х.

Топ-5 открытий

Айзея Томас («Бостон»). С ростом всего – 175 см, Томас окончил первую половину чемпионата вторым (!) по результативности (29,9). Более того, он нашел себе титул «Короля четвертой четверти». Это та карта, которая может стать весомой в плей-офф.



Дион Уэйтерс («Майами»). Из весьма среднего защитника, Уэйтерс в этом чемпионате превратился в лидера «Хит» и игрока острых концовок. В этом календарном году он провел 14 матчей, набирая по 20,4 очка за игру. Таким образом, стоит говорить, что «Майами» определились с лидером, который поведет команду к месту в восьмерке Востока?

Харрисон Барнс («Даллас»). Уйдя из «Голден Стэйт» с титулом в позапрошлом и позором в прошлом чемпионатах, Барнс перешел в «Даллас», где стал лидером клуба, который меняет поколения. Его 20,1 очка за игру позволяют вспомнить, что когда-то он был лидером клуба NCAA.

Никола Йокич («Денвер»). Судя по всему, в «Денвере», 15-го декабря прошлого года произошло главное событие сезона. Никола Йокич стал игроком стартового состава окончательно и бесповоротно. Как итог, «Денвер» в зоне плей-офф, а с того дня у Йокича 20,6 очка за игру, 10,3 подбора и 5,5 передачи за игру.

Марцин Гортат («Вашингтон»). Попадание в эту пятерку польского центрового довольно спорно, ведь он набирает очков меньше, чем в прошлом чемпионате. Однако, Марцин раскрылся при Скотте Бруксе совершенно по-новому. Он стал одним из лучших в НБА по части выбора позиции в трехсекундной, как в защите, так и в нападении. Во многом это стало причиной взлета «Вашингтона», начиная с середины декабря.

Топ-5 разочарований

Раджон Рондо («Чикаго»). Рондо – мина замедленного действия. Лишь в «Бостоне» когда-то давно, он был прилежным исполнителем воли тренера Дока Риверса. После этого, пружина вдруг сорвалась, и его личность постоянно окружают скандалы. И вот бабахнуло в «Чикаго», куда Рондо перешел в преддверии этого сезона.



Эмануэль Мудиай («Денвер»). Это уже второй сезон Мудиая в «Денвере», но вместо того, чтобы стать лидером команды, разыгрывающий регрессирует, по сравнению с прошлым чемпионатом. Самое плохое то, что ему продолжают выдавать огромные кредиты доверия, но, впрочем, слухи о его обмене поступают все в большем количестве. Вот только кому он нужен?

Пол Джордж («Индиана»). В преддверии чемпионата Джордж заявлял, что готов бороться за титул MVP. На самом же деле, в первой половине чемпионата играл не тот Джордж, которого помню по прошлому сезону. Главная проблема Джорджа – он стал медленнее, что весьма заметно по его игре в защите.

Чандлер Парсонс («Мемфис»). Тренеру Дэвиду Физдэйлу понадобился игрок, который бы стал дополнительной опцией в нападении. При этом бы он защищался бы хотя бы на среднем уровне. Выбор пал на Парсонса, который последние четыре сезона и бросал с высоким процентом, да и набирал достаточно много. В итоге всего – 6,5 очков, резкое падение процента попадания с игры. Но, главное, игрок оказался подверженным травмам, которые получает буквально на ровном месте.

Деррик Фейворс («Юта»). Еще в прошлом сезоне молодой Фейворс набирал – 16,4 очка, прекрасно работая в трехсекундной зоне, как в нападении, так и в защите. Нынешний сезон говорит нам, что у Деррика вдруг резко все изменилось и не в лучшую сторону. Всего лишь 9,2 очка, да и подборов он собирает куда меньше.