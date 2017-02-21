Юрий Цыбанев: Футбол у нас не умрет, пока есть такие тренеры, как Бердыев

Обозреватель «Советского спорта» в интервью «Новым Известиям» – о прошлом и настоящем Большой Игры. 3 марта продолжится чемпионат в премьер-лиге российского футбола. Главную интригу чемпионата обсуждаем с одним из лучших спортивных журналистов страны - Юрием Цыбаневым.

- Юра, а начнем с небольшой ретроспективы. Тебе сейчас 62 года - ровно 40 лет назад началась карьера спортивного журналиста. Допустим, это был 1977 год. Ну-ка вспомни, кто был чемпионом?

- Если точно, я вошел в профессию осенью 1976-го. Вошел с треском... Болел я со всем молодым пылом за «Спартак», и через пару месяцев он, мой любимый, вылетел из высшей лиги. Тогда был ненормальный чемпионат, однокруговой. И в последнем туре уже состоявшийся чемпион - «Торпедо», проиграв в Ереване, сплавило ненавистных ему красно-белых в низший дивизион. Ну а в 1977-ом победителем стало киевское «Динамо», серебро было у тбилисского «Динамо», а бронза - у московского «Торпедо» (которого в большом футболе уже и нет).

- То есть футбол переменчив, как сама жизнь! Но почему-то всегда мучают гипотетические вопросы: а вот какое место заняло бы тогдашнее великолепное и феерическое киевское Динамо в сегодняшнем чемпионате России? Смог бы настоящий тотальный футбол в исполнении дружины Лобановского побить, скажем, Зенит или ЦСКА?

- Если применить метод наложения - смог бы. Но зачем мучиться призраками, когда пример, родствен ный работе Лобановского, под рукой! Курбан Бердыев в «Ростове»! Он освоил ту же самую «теорию взрыва», подводя команду к наиболее важным матчам в состоянии запредельной готовности. И я больше скажу. Нынешний Бердыев сильнее Лобановского! Потому что Валерий Васильевич при подборе игроков для Киева пользовался широчайшими возможностями – а Курбан Бекиевич муштрует и классно шлифует порой самые, казалось, безнадежные кадры. Отчисленного из «Спартака» Граната, к примеру. И авторитетов для команды Бердыева нет даже среди европейских сливок. Не удивлюсь, если «Ростов» выиграет Лигу Европы.

- А что, на твой взгляд, вообще изменилось в мировом футболе за 40-50 лет? Игра ведь вроде бы несложная, количество тактических схем - по пальцам пересчитать...

- Да все как в жизни, Сережа. Жизнь стала быстрее, плотнее, жестче, так? Богатых много стало. Очень даже богатых. То же и в футболе.

- Полвека назад большинство зрителей смотрели футбол по черно-белым телевизорам (еще правило было - чтобы команды выходили в контрастных футболках, иначе на экране они сливались). Сегодня футбол снимают по полсотни цифровых камер, крупный план эффектен, но убил всякое представление о рисунке командной игры. Футбол из спорта стал шоу... Но стал ли он другим на самом деле? С чем мы имеем дело в телевизионной картинке - с обманкой?

- Ну да, есть искажение. Но - такое же, как и во всем, к чему притрагивается ТВ. Им же, телевизионщикам, нужно продавать свой продукт, упаковать, подать, они рабы рейтингов. А те, кто у нас футбол, так сказать, изготавливает, всем этим в большинстве своем не заморачиваются. Хотя появляются и исключения. «Краснодар» в первую очередь. Для Сергея Галицкого команда – как ребенок родной. И смотри, как активно кубанский люд потянулся сейчас на новый стадион «Краснодара».

- А ведь есть еще великая иллюзия больших денег и громких, распиаренных имен. Смотришь - и думаешь, что многомиллионные игроки ну просто не могут играть плохо! Так или нет?

- Они не могут играть плохо при одном важном условии: оплата должна соответствовать статусу клуба, заведенным в нем требованиям и ментальным устоям. Если профессору МГУ поручить торговать дынями, даже за приличную мзду, он вряд станет мастером недостойного для себя дела. Если многомиллионные игроки, приезжая сюда, делают нам тем самым одолжение, - чего от них ждать? Они же теряют соответствие самим себе.

- А кого сегодня можно назвать великим тренером? Бердыев? Каррера? Слуцкий? Луческу? Есть ли вообще эталоны в России? И нужны ли нам иностранцы?

- Бердыева, конечно. С удовольствием это повторю. Вдумайся только: в возрасте 60 лет человек, пережив болезненную отставку из Казани, сумел перезагрузить карьеру и на новом месте, притом скромном и запущенном даже, резко прибавить в качестве работы! А Слуцкий - антипод Бердыева; он до сих пор трудился под девизом «Выше головы не прыгнешь». Что до Карреры, то он – итальянец, и это многое объясняет. Я как-то написал: «Итальянец – больше, чем профессия». Во всяком случае, в спорте. Почти все итальянские тренеры, от Капрары в женском волейболе до Гамбы в дзюдо и парня в рапирном фехтовании, здорово нам помогли ментально и дали отличные результаты. Кроме Капелло, который приехал в Россию уже памятником себе великому.

- А как,по-твоему, связаны объемы денег и качество игры, ее результативность ? «Ростов», который весь в долгах, обошел Зенит, у которого денег куры не клюют. Народ сделал вывод: добро победило бабло! Нет?

- Иногда и побеждает. Я ж говорю, все как в жизни. Добро везде время от времени побеждает, но уж очень нечасто… В футболе это происходит – когда власть перехватывает человеческий фактор. В «Ростове» ведь благодаря Бердыеву нынче живут по Мюнхгаузену: каждое полугодие - подвиг по расписанию. То вице-чемпионство выхватят, то «Баварию» грохнут. Страшно увлечены люди!

- Кстати, о народе. Говорят, что капризный народишко пошел. Таких стадионов ему настроили (в Казани например), а он все равно трибуны не заполняет. Ну хоть ты тресни! А что после ЧМ будет? Тоже пустота на роскошных аренах?

- Смотря кто будет в клубах рулить. Такие, как Галицкий, взявшийся по зову души, или те, кому футбольные проекты навязаны принуждением или корыстным интересом. Народ-то не обманешь, правду говорят.

- Но согласись, что интриги в чемпионате России поприбавилось в последние годы. Мне, профану, интереснее стало. Это прогресс или что? А то ведь послушаешь иных знатоков в неофициальных спичах - и тошно становится. Станет ли «Спартак» чемпионом? Станет-станет, говорят. Если наверху не передумают... Неужели все так запущено?

- Да мне тоже что-то такое сорока на хвосте приносила. Но! «Спартак» в 17 матчах ни разу пенальти не бил, а мог бы раз 6-7… Я ответил?

- Нет, ну честно скажи: есть еще романтика в большом футболе ?

- А что такое романтика? Поэзия игры – когда хочешь исполнить изысканно и с партнерами в рифму? Ну, вот «Барселона» недавних времен была именно такой изысканно романтичной. Мне больше всего по душе импульс развития. Когда команда не игроков перебирает пачками, а умеет становиться все сильнее.

- А чего же наша сборная играет на уровне третьего славянского сорта? Когда костьми будут ложиться на бастионах соперника?

- Ну, Черчесов такой тренер, что костьми ложиться будут. Эпизодически или даже периодически. Если будет дыхалки на это хватать… Другой вопрос, способен ли Станислав Саламович дать сборной что-то еще сверх эмоциональной зарядки.

- Тут, знаешь ли, глубоко личные мотивы. Не дают мне покоя судьбы бывших перспективных парней. Как уж в начале нулевых Сычева хвалили. И что? А Аршавина? Почему сдулись?

- У каждого свое. Диму выбил из колеи страшный перелом ноги. И он, тренируясь, что называется, перекачался. Потерял быстроту и резкость свои фирменные. А Аршавину просто бог не дал богатырского здоровья . Но он играл, да и сейчас играет, в Казахстане, в свое удовольствие. Уж как может. Все равно молодец.

- Но вернемся к началу твоей карьеры, которая счастливым образом попала в руки настоящего мэтра спортивной журналистики, великого и незабвенного Льв а Ивановича Филато ва. Какой секрет профессии он передал тебе лично?

- Держать дистанцию с предметом работы. Беречь свой независимый взгляд... Только после смерти Льва Ивановича в 1997 году его вдова публично сказала, за кого Филатов болел всю жизнь - за «Спартак». Хотя я-то и раньше был, понятно, в курсе. Но в своих публикациях он всегда был подчеркнуто справедлив ко всем спортсменам и клубам. Это, бесспорно, признак высочайшей внутренней культуры.

- Так мы на чем закончим? «Спартак» будет чемпионом? Сборная выйдет в полуфинал ЧМ-18?

- Давай «Спартаком» ограничимся – про сборную все пока вилами по воде писано. С чего мы повели разговор, помнишь? Я начал писать про спорт – «Спартак» тут же вылетел. И смотри, что было дальше. С 1977-го по 1990-й я отвечал в еженедельнике «Футбол – Хоккей» за игру с шайбой. И в хоккее у красно-белых, с 1962-го по 1976-й выигравших четыре «золота», - как отрезало. Идем еще дальше. В 2002-м я пришел в «Советский спорт», стал писать и про футбол, и про хоккей – но постепенно отдал предпочтение футбольным темам. И футбольный «Спартак» с 2002-го - без «золота»… С возрастом и опытом я, естественно, вылечил былой болельщицкий вирус. Теперь к «Спартаку» разве что более требователен, по старой памяти, чем к другим. Но – факты-то, видишь, чумовые! Так что спартаковская торсида, все это прочитав, развернет, подозреваю, мощную кампанию за срочный мой перевод на биатлон или лыжи… Чтоб не препятствовал возвращению красно-белых на трон… Остается уповать на то, что из любого правила бывают исключения.

ОТ АВТОРА



Разговор на «ты» с Юрием Цыбаневым оправдан исключительно давним знакомством с уважаемым человеком уже не юного возраста.