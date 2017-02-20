Триумф из тумбочки. Каким считать выступление сборной России на ЧМ-2017?

Выступление сборной России на чемпионате мира по биатлону оставило двоякое впечатление и целый ряд вопросов.

Три с плюсом – такую оценку заработала наша команда за чемпионат мира от своего самого большого босса президента Союза биатлонистов России Александра Кравцова. Впрочем, выставлять одну оценку всей сборной – это как объявить среднюю температуру по больнице и, узнав, что она 37,5, вместо обхода больных пойти пить чай. Среднеарифметиче ское из пятерки Антона Шипулина и двойки Светланы Слепцовой – как раз три с половиной. И все же никакой общей оценки не может быть там, где перемешались триумф и полная безнадега.

Говорить о невзрачном за время чемпионата мира – надоело. Мы с коллегами устали подбирать слова для заголовков: катастрофа, провал, драма… Спасибо мужской команде – мы наконец-то вытащили из загашника прекрасное слово «триумф». Оно пылилось в тумбочке с 2015 года – с того дня, как последний раз наша спортсменка Екатерина Юрлова стала чемпионкой мира. А теперь вновь пригодилось.

Мужская биатлонная четверка спасла не только нас – в первую очередь она вытащила из ямы всю сборную России вместе с руководителями, тренерами и большим количеством разных специалистов. Именно так это и выглядело: сэйв на предпоследней минуте.

В роли надежного вратаря выступил Антон Шипулин. Да, безусловно, это награда, которую заработала вся команда. Но посмотрите правде в глаза: если бы на финишном этапе у нас бежал человек со скоростями Волкова, Бабикова или Цветкова, плакало бы наше золото.

В связи с этим

Первый вопрос

Куда подевалась скорость у мужской сборной России?

Во время сезона она и так не всегда была на уровне, а в Хохфильцене парни сникли еще больше. Хотя казалось, к главному старту сезона сборная, которую нянчит не один десяток специалистов, должна выйти на пик. Но такое ощущение, что команда перед поездкой в Австрию взошла на какой-то другой пик – пик Коммунизма, что ли. Устала и выдохлась.

Максим Цветков больше минуты проигрывает ногами Антону Шипулину в спринте, при одинаковом количестве промахов. Имея столько же или даже больше штрафных кругов, Цветкова опережают чехи, французы, белорус, латыш.

Максим за этот провал извинился. Но его ли это вина? И в чем причина неубедительного выступления второго человека в нашей команде? Признают ли ошибку те, кто действительно в ней виновен? Тренеры, комплексно-научн ая группа, сервисеры – кто? Да, хорошо, что была золотая эстафета. Но перед этим не было гонки преследования – это как понимать?

Похожая история с Бабиковым. Удивительно было получить информацию из тренерского штаба, что ему никак не могут подобрать хорошие лыжи. Это вообще переварить не удается. В нашей сборной не жалуются на финансовое положение дел. Откуда взялась еще и эта проблема?

Ошарашил после индивидуалки и Алексей Волков: я бежал на лыжах Шипулина. Вот это да! Подбор лыж – очень индивидуальная история, где важны именно антропометрическ ие данные, вплоть до килограмма веса и сантиметра роста. Поэтому остается только удивляться: как на чемпионате мира можно занять такой важный инвентарь, как лыжи, у соседа.

Второй вопрос

Почему Акимова превратилась в собственную тень?

Девушка-загадка этого чемпионата – Татьяна Акимова. Хороший старт, здоровые амбиции, полная самоотдача на тренировках – куда все это подевалось в феврале? На Татьяну было больно смотреть. И если в личных гонках у нее просто мало что получалось, то в эстафете ждал полнейший провал.

Да, было падение в самом начале ее этапа, где она сломала палку, потеряла время, а после лежки отправилась на штрафной круг. Эпизод, где Акимова рухнула на спуске, остался за кадром, но как правило, ни с того ни с сего не падают. Обычно это следствие усталости и слабой физической подготовки. Мы привыкли, что наша команда в целом не примечательна на лыжне, но тут ведь речь о лидере, спортсменке из мировой десятки.

Третий вопрос

Правильно ли отдавать место в сборной спортсменам без перспективы?

Речь, в частности, о Светлане Слепцовой. Вернее не о ней, а о том, правильно ли за год до Олимпиады, когда в нашей команде полный караул, отдавать место в сборной абсолютно бесперспективной спортсменке? Да, я уже слышу, как мне отвечают, что лучше нет, а свое место спортсменка заслужила результатами и соответствует критериям отбора.

Ок, но, друзья, через год – Олимпиада. Пока, к сожалению, у нас нет никаких оснований предполагать, что за это время что-то изменится и женская сборная вдруг восстанет из пепла. Одна из причин невзрачного выступления, которую мы услышим от тренеров, непременно будет такая: спортсменка А впервые на столь ответственном турнире – вот чем объясняются ее промахи и штрафные круги.

А все потому что наши критерии не позволили взять больше молодежи в Хохфильцен. Но может, стоить под лупой рассмотреть эти самые критерии и изменить их так, чтобы у молодежи был шанс как можно раньше вливаться в первую команду, а не делать ее клубом кому за 25?

Этот возраст у нас считается оптимальным для выхода на топ-уровень соревнований. Совсем иначе обстоят дела у немецкой сборной, которая прекрасно справилась со сменой поколений и представила миру Дальмайер. В свои 23 года Лаура установила рекорд всех времен, выиграв сразу пять золотых медалей на одном чемпионате мира.

И взгляните на возраст наших сборниц: Акимова – 26, Старых – 29, Виролайнен – 28, Услугина – 28, Слепцова – 30 лет. Самая молодая -- Ольга Подчуфарова. Ей 24 и она когда-то регулярно обыгрывала Дальмайер на юниорских соревнованиях. Во что трансформировалс я тот расклад сил – мы сейчас с грустью наблюдаем.

Четвертый вопрос

Почему спортсмены, которые тренируются отдельно, готовы лучше остальной сборной?

В нашей сборной оказалось только два спортсмена, чья физическая подготовка радовала: Антон Шипулин и Ирина Старых. По разным причинам, но оба они готовились к сезону отдельно от основной команды. Но только они были конкурентоспособ ны на чемпионате мира именно на лыжне. И если от Шипулина мы подобного ждали, то Старых приятно удивила. Особенно в гонке преследования, когда вырвала 4-е место в борьбе с акулами биатлона, таких, как Дорен-Абер и Макарайнен. Обойти финку на финишном круге – этот сюжет для россиянок до сих пор был сказочным. Старых смогла.

Когда же побегут остальные?

Ну и самый главный

Пятый вопрос

Что ждать от россиян на Олимпиаде?

ЧМ-2017 показал, что в нашей сборной есть только один биатлонист, который без натяжки будет вести борьбу за медали: это Антон Шипулин. Да, ему снова не удалось выиграть в личных гонках не только золото, но и личную награду вообще. Однако все мы прекрасно понимаем, что Антон был к этому готов, как никогда. Снова не хватало одного точного выстрела – то до пьедестала, то до золота. Хотя в целом в сезоне Шипулин на рубеже радует. Особенно приятна глазу его скорострельность – пожалуй, по этому показателю у него нет в мире конкурентов. Здесь ему уступает даже Фуркад. Зачастую, Шипулин, рискует, не снижая скорости стрельбы, но в этом столько драйва и эмоций.

Если Шипулин продолжит работать над стрельбой так же пристально, то в Пхенчхане он, безусловно, обретет то, что не получилось ни в Хохфильцене, ни в Холменколлене, ни в Контиолахти и далее по списку, начиная с 2011 года.

Конечно же, к Играм-2018 должна сохранить свой максимальный настрой и мужская эстафетная четверка. Главное – взять туда Волкова: талисман как никак.

В остальном – наши перспективы либо туманны, либо просто никакие.

Остался всего-навсего год.