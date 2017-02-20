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«На фоне русских «Миллуолл» - дети в песочнице». Беспорядки на футболе в Англии

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«На фоне русских «Миллуолл» - дети в песочнице». Беспорядки на футболе в Англии
Источник: Reuters

Якобы документальный фильм, который появился в эфире телеканала ВВС в прошлый четверг, наделал много шуму у нас в стране. «Армию хулиганов» в России восприняли вполне однозначно – попытка дискредитировать чемпионат мира 2018 года, на право провести который в свое время претендовали англичане, но потерпели сокрушительное поражение.

Фильм «Армия хулиганов» рассказывает о «радикальных группах российских фанатов», которые будут терроризировать всех, кто приедет на ЧМ-2018 в нашу страну. В качестве иллюстрации используются беспорядки на Евро-2016 в Марселе, где прошли стычки российских и английских ультрас.

Источник: Reuters

«Миллуолл» возвращается

В Англии денек пошумели и забыли обо всем этом – очередная передача-страшилка, чтобы бабулям на скамейке было о чем поговорить. У нас в стране, как обычно, любой плевок в нашу сторону воспринимается слишком чувствительно. Обсуждение британской документалки докатилось чуть ли не до высшего руководства страны.

И пока мы тут обсуждаем наезд на Россию со стороны Британии, в старушке Англии происходит то, что вообще должно поставить жирную точку в вопросе футбольных хулиганов: в матче Кубка Англии между «Миллуоллом» и «Лестером» на поле вырываются сотни фанатов, которых не могут разогнать даже при помощи конной полиции. Они бросаются на футболистов «Лестера», провоцируют фанатов «лис», вскарабкиваются на ворота.

От более масштабных беспорядков Англию спас один только факт. Повод выскочить на поле у фанатов «Миллуолла» был радостный – их скромный клуб победил действующего чемпиона и вышел в следующий этап Кубка. А что было бы, проиграй «Миллуолл»? А если бы это было разгромное поражение?

И ведь это были далеко не первые беспорядки в английском футболе в этом сезоне. Были столкновения и на улицах Лондона перед матчами чемпионата Англии. Они, кстати, заставили вспомнить футбольных хулиганов конца 80-х – начала 90-х годов, за которых Англию отстранили от еврокубков на несколько лет, про которых до сих пор пишут книги и снимают фильмы.

Источник: Reuters

Английские провокаторы

Как говорится в известном, но не самом приличном анекдоте: «И эти люди запрещают нам ковыряться в носу!?» А ведь в беспорядках в Марселе участвовали не только российские фанаты. Англичане там тоже были. Да, они проиграли. Но ведь дрались же. И в Париже, уже после того, как наша команда вылетела и отправилась по домам, они бесчинствовали. Об этом на ВВС почему-то забыли рассказать.

Но ничего, фанаты «Миллуолла» напомнили, что к чему, кто является родоначальником не только футбола, но и футбольного хулиганства. Возможно, на ВВС этих ребят не воспринимают всерьез. Это касается, кстати, всей Англии. Вот некоторые из комментариев под статьей о беспорядках на игре «Миллуолла»:

chonky101: Привычный «Миллуолл». Убежали бы за милю, если бы рядом показались русские.

Источник: Reuters

the dark knight: Не такие они и большие, когда приходят русские.

Knowledge......1664: Ну и сколько из этих малышей, мечтающих стать подонками, поедут в Россию в 2018? Спорим, что никто. Трусы и слабоумные придурки!

DV00, MarlboroughR: Ха-ха! Позавчера смотрел передачу про Российских Футбольных Хулиганов! Они заставили «Миллуолл» выглядеть, как детей в песочнице! Ха-ха! Думаю, что мы не увидим, как они отправляются в Россию!

Truculence: Типичный «Миллуолл». Они очень хороши в кривлянии и махании руками. Попробуй сделать это в России в следующем году и посмотрим, что с тобой случится.

Заметьте, что все комментарии были написаны британцами – об этом можно судить по ip-адресам. Видимо, и нам уже в пору начать снимать фильмы про английских хулиганов и провокаторов.    

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