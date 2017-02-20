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Бразильское похмелье. «Маракана» и другие арены ЧМ приходят в упадок

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Бразильское похмелье. «Маракана» и другие арены ЧМ приходят в упадок
Источник: Reuters

«Советский спорт» - о ситуации с бразильскими стадионами, которые после чемпионата мира и Олимпиады превращаются в заброшенные и никчемные сооружения.

«МАРАКАНА»: ЗАБРОШЕННОЕ НАСЛЕДИЕ

Одна из самых дорогих арен ЧМ-2014 превращается из наследия ФИФА в обычную заброшенную конструкцию. С начала 2017-го года на «Маракане» запрещено проводить матчи – нет условий. От газона почти ничего не осталось, сквозь редкую траву проглядывает земля и песок. Освещение отключили на неуплату, да и охранять арену от вандалов некому. В прошлом месяце воры унесли с «Мараканы» телевизоры и несколько бронзовых бюстов, установленных во внутренних помещениях.

В Бразилии уверены: все беды начались из-за провальных действий консорциума, который отвечает за проведение мероприятий, содержание и эксплуатацию арены. В 2013 году компании IMX, «Одебрехт» и AEG объединились, чтобы получить наследие ФИФА по концессионному соглашению (то есть безвозмездно, только за оплату содержания стадиона) на последующие 35 лет. Теперь фирмачи хотят избавиться от арены как можно скорее.

По данным журнала Carta Capital, сейчас долги «Мараканы» составляют 52,5 миллиона евро. А один из участников консорциума уже продал свои 5 процентов акций.

Впрочем, этому управленцу, Эйке Батисте, уже не до футбола. На прошлой неделе он был арестован в рамках расследования громкого коррупционного дела «Автомойка». И обвиняется во взятке размером 16,5 миллионов реалов (5 миллионов евро) экс-мэру Рио-де-Жанейро. Сам бывший мэр, Сержиу Кабрал, также задержан за коррупцию и махинации по контрактам во время реконструкции «Мараканы».

От обязанности платить за содержание стадиона хочет отказаться и «Одебрехт». Компания продает свое право управления ареной. Нашлись уже два покупателя, однако переговоры идут тяжело. А «Маракана» продолжает простаивать.

Судьба арены отражает ситуацию со стадионами ЧМ по всей Бразилии. В 2015 году только стадионы в Порту-Алегри и Сан-Паулу получили прибыль. Но обе принадлежат частным владельцам.

Хуже всего приходится тем стадионам, которые поддерживаются только за счет государственных средств - Куябе, Бразилиа и Манаусе. В последнем городе дошли до того, что предложили проводить на арене досмотр заключенных, которые организовали бунт в одной из местных тюрем.

Не лучше обстоят дела и у стадионов, отданных частным компаниям по концессионному соглашению. Те также не могут вылезти из долгов. Сейчас еще три компании хотят расторгнуть убыточные контракты.

«ШАШЛЫЧНАЯ, КОТОРОЙ УПРАВЛЯЕТ ВЕГЕТАРИАНЕЦ»

Такими словами описал происходящее с «Мараканой» экс-директор арены по маркетингу Марсело Фразао. Одним из факторов, который вызвал проблемы в работе стадионов, Фразао считает управляющие компании, которые не имеют опыта в футболе и не понимают рынок развлечений.

- Представьте, что шашлычной управляет вегетарианец. За стадионы отвечают частные строительные компании без опыта розничной торговли и четкой маркетинговой стратегии. Они не имеют ничего общего со спортом и рынком развлечений, - приводит слова Фразао GloboEsporte. - Использую одну поговорку: мы поставили телегу впереди лошади. Новые арены построили, но снаружи ничего не изменилось. Скажите, что придумали для привлечения зрителей? Ведь у нас и так смешная средняя посещаемость.

- В бизнес-планах можно писать любые вещи. Если вы посмотрите на изначальные планы по «Маракане», «Арене Минас» и стадиону «Коринтианс», увидите что-то вроде: «Продадим 30 лож за 200 тысяч реалов». Теперь же всем нужно опускаться с небес на землю, - добавляет Фразао.

Еще один маркетолог, работавший на «Маракане» во время Кубка конфедераций и чемпионата мира, Маркус Дуарте, рассказал, в каком состоянии принял стадион в 2013 году: «Нулевое планирование. Ни одна из арен ЧМ не была готова нормально функционировать после турнира. «Маракана» тому пример. Стадион реконструировали, но почему-то изменения не коснулись касс. Почему? Потому что билеты на ЧМ продавались в режиме онлайн. «Зачем тратиться на кассы? - подумали застройщики. — Пусть потом проблему решают распространители«.

А распространять оказалось нечего и некому.


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