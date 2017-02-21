Павел Буре: Кому нужна эта клоунада с «Медвешчаком»? Нет денег – не играй в КХЛ

Легендарный форвард Павел Буре, которого все знают как «Русская Ракета», дал интервью обозревателю «Советского спорта».

«ЛЕГКО КАЗАНИ НЕ БУДЕТ»

- Вы согласны, что самая интересная серия первого раунда – это «Ак Барс» против «Салавата Юлаева»? Уфа кошмарно провела регулярный чемпионат.

- Но я знаю случаи, когда команда в плей-офф преображалась. Это новое соревнование, когда все в равной ситуации. Тем более это принципиальные соперники по «зеленому дерби». Да, «Ак Барс» лучше играл в регулярке. Но легко ему не будет.

- Команда Билялетдинова строже действует в обороне, команда Захаркина ищет удачу в атаке.

- Да, нас ждет стычка двух стихий. И это реальный шанс для Уфы, чтобы исправить впечатление о сезоне. Ничего для «Салавата Юлаева» не потеряно. Вспоминаю, как мы в 1994 году стали с «Ванкувером» лишь шестыми на Западе – как сейчас Уфа на Востоке. Никто нас не считал фаворитами. Думали, мы отдадим уже серию первого раунда с «Калгари», когда уступали 1-3. Но мы выиграли три овертайма подряд и дошли до финала Кубка Стэнли.

- Есть хорватский клуб «Медвешчак», который от безденежья распродал состав и привозил на официальный матч по 13 игроков. Что делать с такой командой – искать ей новых спонсоров или выгонять из КХЛ?

- Моя точка зрения – если у тебя нет денег, и ты не можешь содержать клуб, то нечего участвовать. Кому нужна эта клоунада? Есть стандарт, сколько человек должно быть в команде. Если в НХЛ ломаются игроки, то берут ребят из фарм-клуба. А где резерв у «Медвешчака»?

Это хорошо, что лига расширяется. Но ты не должен ездить на «Мерседесе», если не можешь себе этого позволить. Нет денег – просто не участвуй в КХЛ.

«НИКТО НЕ ОБГОНИТ МОЗЯКИНА»

- Вас восхищает Владимир Юрзинов, который сразу вывел «Куньлунь» в плей-офф?

- Это большое достижение. Ведь команду собрали с нуля. Я слышал, там даже не было летних сборов. И вот «Куньлунь» будет играть с «Магниткой». Какие еще дебютанты так выстреливали? Их немного. Могу вспомнить «ХК Сочи», например. И тут есть заслуга тренера, который из разных игроков сумел сделать настоящий коллектив.

- Какое будущее у азиатского хоккея?

- Помню, как НХЛ открывала в 1997 году регулярный чемпионат в Японии – перед Олимпиадой в Нагано. А я приезжал туда в середине 80-х. Подписывали контракт, что прилетают тренер и один игрок. Я показывал японским юниорам разные упражнения, а они с интересом смотрели. Позже сборная СССР приезжала на Кубок Японии…

В Азии очень хорошая экономика, мощный человеческий ресурс. В том же Китае могут создать еще несколько команд. Огромная страна!

- Сергей Мозякин в серии с «Куньлунем» заработает 1000-е очко в первенствах России. Это феноменально?

- Когда набираешь 1000 очков, это в любом случае суперрезультат. Он показывает, что ты не только классный бомбардир, но еще и провел много матчей в лиге, избежал серьезных травм. Думаю, Мозякина вряд ли кто-то когда-нибудь обгонит. Он всю жизнь играл в России, набирал кучу очков. Это уникальное достижение.

- А нужно ли приплюсовывать к его статистике плей-офф?

- Ну, в НХЛ это не делают. Кубок Стэнли – отдельное соревнование, там труднее набирать очки. Поэтому ведут отдельную статистику. Но Мозякин в любом случае крут. В этом сезоне он забил 48 голов. А второй за ним – 36. Представляете, какой разрыв?

«РЕБЯТА ИЗ ЦСКА – МОЛОДЦЫ»

- ЦСКА третий сезон подряд выиграл регулярный чемпионат. Вам жаль, что за это теперь не дают золотые медали первенства России?

- Спорный вопрос. Пусть его решают в руководстве КХЛ, договариваются. Я в этом участия не принимаю. А вот успех ЦСКА меня радует, как в прошлом армейского форварда. Ребята – просто молодцы. Причем там ведь не самый звездный состав, уже нет Радулова, Зайцева, Любимова. Но ЦСКА смог опередить СКА, «Магнитку» и других.

Тут вижу заслугу менеджмента – Сергея Федорова, Игоря Есмантовича, ну и конечно, Дмитрия Квартальнова с его тренерским штабом.

- Главная звезда в ЦСКА и сейчас, и в советское время – тренер. Дмитрий Квартальнов – как Виктор Тихонов, согласны?

- Любая команда должна быть тренерской, это ведь он подбирает состав и ставит свой стиль. Советское время лучше не вспоминать. Тогда у нас была сборная СССР на базе ЦСКА. А у Квартальнова нет столько исполнителей.

- Реально ли в плей-офф остановить такую машину, как СКА?

- Конечно, СКА – фаворит. По крайней мере, на Западе. Скорее всего мы увидим полуфинал с ЦСКА, если все сложится нормально. И там трудно предсказать победителя. Московские армейцы без боя не сдадутся.

- Вопрос об НХЛ – вас удивляет то, как играет 45-летний Яромир Ягр?

- Это уникальный хоккеист. Думаю, он дотянет и до 50 лет. Бросит вызов долгожителю Горди Хоу, который выходил на лед до 51 года. Правда, у него была пауза, когда Хоу много лет выступал в ВХА. Задача у Ягра тяжелее, и я не помню, кто еще прошел такой путь.

- Слышали, что Яромир берет ключи от катка и тренируется по ночам?

- Я сам раньше занимался индивидуально. Но не по ночам, конечно. Каждому – свое. Если хочешь играть в НХЛ в 45 лет, должен делать то, что не могут другие.

ДОСЛОВНО

- Я слышал о трагедии, которая произошла в Подольске, когда в раздевалке погиб 14-летний хоккеист. Считаю, что за обстановкой в команде должны следить тренеры. А им помогают родительские комитеты. Так было в мое время.

То, что случилось с мальчиком – огромная беда. Это очень неправильно. Так не должно быть. Выражаю свои искренние соболезнования.

Страшно ли мне будет отдавать своего сына в хоккей? Это мужской вид спорта. Бывает, что игроки толкаются, бьются. Но все должно быть в разумных пределах, под контролем тренеров. А во времена СССР за драку на льду даже уголовное дело могли открыть. Это было просто запрещено. Не говорю уже о том, чтобы кого-то ударили в своей раздевалке.