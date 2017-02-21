Шанс для Агуэро и «Атлетико» против злого гения. Почему нужно смотреть ЛЧ

Серхио Агуэро Источник: Reuters

«Советский спорт» рассказывает об главных интригах сегодняшних матчей Лиги чемпионов.

ДРАМА ЖЕЗУСА

В январе в «Манчестер Сити» наконец приехал бразильский нападающий Габриэл Жезус. Контракт с ним был подписан еще летом, сумма сделки составила 32 миллиона евро, но форвард хотел доиграть сезон в «Палмейрасе».

Несмотря на то, что Жезусу всего 19 лет, он ярко дебютировал в премьер-лиге. Выйдя на замену в игре с «Тоттенхэмом» (2:2) за восемь минут до конца, он успел нанести три удара и даже забил, но гол был отменен из-за офсайда. Главный тренер «Сити» Пеп Гвардиола был впечатлен и в следующих матчах выпускал новобранца на поле с первых минут. Во встрече с «Вест Хэмом» (4:0) Жезус забил сам и ассистировал Де Брюйне, в игре с «Суонси» (2:1) сделал дубль.

После такого феерического дебюта захотелось увидеть Габриэла в Лиге чемпионов. Ведь уже и забылось, когда последний раз в этом турнире блистали классические бразильские «девятки» - центральные нападающие.

Пожалуй, последним был Роналдо. Но Феномен гастроли в Европе закончил еще в 2008 году, когда из «Милана» перебрался в «Коринтианс». Он играл так ярко, что не вспомнить о нем нельзя, а его хет-трик в ворота «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» в 2003 году стал легендарным. Но в то же время скорострельность Роналдо не такая уж и высокая - в 48 матчах Лиги чемпионов он забил 15 мячей.

Например, у Ривалдо статистика лучше. Он забил 27 голов в 73 матчах. Но этот форвард большую европейскую карьеру закончил еще раньше - в 2003 году, когда перебрался из того же «Милана» в «Крузейро». Да и не был Ривалдо никогда классической «девяткой».

Впрочем, когда вы в последний раз видели по-настоящему сильного бразильского центрфорварда? Достаточно вспомнить основных нападающих Бразилии на двух последних чемпионатах мира - Луиса Фабиано и Фреда. Первый доигрался лишь до «Севильи», а второй - до «Лиона». В по-настоящему большие клубы они так и не пробились.

Яркий дебют Жезуса в Англии дает надежду, что новый бразильский центральный нападающий мирового класса все же появился. О его прекрасных способностях говорят все. Например, Роналдо: «Я поклонник Жезуса. Смотрю на него и вижу себя молодого! На поле он - настоящий творец, чем всех нас восхищает. Если он побьет все мои рекорды, то счастлива будет вся Бразилия». А вот что говорит Роналдиньо: «Сейчас лучшим в мире является Месси. Но вскоре им может стать Жезус. Он выходит на поле и показывает все, на что способен. У парня просто нет страха».

Дебют Жезуса в Лиге чемпионов должен был стать главным сюжетом первого матча между «Манчестер Сити» и «Монако». Но обстоятельства сложились так, что бразилец не сыграет. Возможно, не только в этом противостоянии, но и в этом сезоне вообще. В матче с «Борнмутом» (2:0) 13 февраля Жезус получил травму и был заменен уже на 15-й минуте. Вердикт врачей неутешителен - перелом плюсневой кости. Ориентировочные сроки восстановления - два-три месяца.

«Жезус перенес операцию. Главное теперь - восстановиться. Не знаю, когда он сможет играть - в этом сезоне или в следующем. Сейчас нам нужно поддержать его и его семью» - сказал Гвардиола в конце прошлой недели.

Если бы не травма Жезуса, то опальный аргентинец Агуэро с высокой долей вероятности начал бы игру против «Монако» на скамейке запасных - бразилец просто вытеснил его из состава. Теперь же у него есть шанс показать всем свой уровень. Сможет ли? Не факт.

В субботу «Манчестер Сити» играл матч 1/8 финала Кубка Англии с представителем «чемпионшипа» «Хаддерсфилдом» и победить не сумел - 0:0. Агуэро провел на поле 90 минут и ничем особенным не запомнился. А оборона «Монако» посерьезнее будет.

Манчестер Сити (Англия) – Монако (Франция)

Манчестер. Стадион «Этихад». 22.45 (мск).

Судья: А. Матеу Лаос (Испания).

Травмы/дисквалиф икации: Жезус, Компани - Жемерсон, Бошилья.

ТВ: «Матч ТВ», 22.35 (мск), «Матч Футбол 2», 22.30 (мск).

ЭРНАНДЕС ПРОТИВ БАНДЫ

Три года подряд «Атлетико» терпел неудачи в Лиге чемпионов, столкнувшись с «Реалом». Дважды это случилось в финале турнира - в 2014 и 2016 годах, один раз в четвертьфинале - в 2015-м. «Реал» - самый страшный соперник для «матрасников». Создается ощущение, что остальные им просто не страшны. «Байер», «Милан», «Барселона» (дважды), «Челси», «Бавария» - всех их «Атлетико» проходил.

Сила мадридцев - в характере. Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне сам был неуступчивым футболистом и таким же сделал свою команду. В минувшее воскресенье «Спортинг» попытался было дать бой «матрасникам» - к 80-й минуте счет был 1:1. А дальше нападающий Гамейро, вышедший на замену, сделал хет-трик, отправив всех по домам. Интересно, что до этого последний раз француз забивал в примере 27 ноября, когда поразил ворота «Осасуны» (3:0). Такова банда Симеоне - выйти на поле и решать исход матча может любой футболист.

Как остановить такой «Атлетико»? Главный тренер «Байера» Роджер Шмидт считает, что нужно обязательно забивать и даже видит в своей команде игрока, способного это сделать: «Сейчас нам нужно принимать правильные решения в атаке, чтобы добиться положительного результата. В таких матчах очень важно иметь в составе игрока, который умеет послать мяч в сетку. Хавьер Эрнандес – из этой породы».

Действительно, мексиканец находится в отличной форме: в последних трех матчах бундеслиги забил пять мячей. И, кстати, именно Эрнандес, выступая за «Реал», выбил в 2015 году «Атлетико» из Лиги чемпионов – тогда его гол в четвертьфинально м противостоянии оказался единственным.

«Байер» (Германия) – Атлетико (Испания)

Леверкузен. Стадион «Бай-Арена». 22.45 (мск).

Судья: У. Коллам (Шотландия).

Травмы/дисквалиф икации: Чалханоглу, Та - Хуанфран, Годин, Фернандес, Тиагу.

ТВ: «Матч Футбол 1», 22.30 (мск).