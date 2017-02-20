Как прокормить бетонных слонов. Повторят ли арены ЧМ судьбу объектов Сочи?

Обозреватель «Советского спорта» предостерегает от повторения в России ситуации с бразильскими стадионами, приходящими в упадок после Олимпиады и футбольного чемпионата мира.

На «Маракане» расхищают электронику. В Манаусе на поле собрались досматривать бунтующих зеков. В Куябе, где играла сборная России, на содержание арены не хватает денег. То, о чем так долго говорили бразильские большевики, стало реальностью: красиво отгуляв, страна чемпионата мира и Олимпиады не знает, как жить дальше.

О ситуации с бразильскими стадионами, которые после чемпионата мира и Олимпиады превращаются в заброшенные и никчемные сооружения. Бразильское похмелье. «Маракана» и другие арены ЧМ приходят в упадок

И ведь не одна Бразилия такая. Португальцы мучаются с аренами Евро-2004, не имея возможности ни содержать их, ни заполнить. Греки долго бились с бурьяном на объектах афинской Олимпиады – и проиграли эту войну. В ЮАР тоже не совсем понимают, на кого списать ненужные человеко-места. Все четыре страны - со специфической экономикой. О целях, с которыми они ввязались в сверхзатратную авантюру, можно думать, что угодно. Сделать только ничего нельзя. Бетонные минотавры уже построены и хронически голодны до хлеба и зрелищ.

У нас, понятно, не Рио-де-Жанейро. Никто не бросит ухаживать за объектами, сколь бы дорого это ни обходилось. С уточнением: пока не бросит. Человечеству свойственно рано или поздно избавляться от ненужных вещей. Поэтому единственный способ обеспечить спортсооружениям долгую жизнь – сделать их востребованными.

То есть не такими, к примеру, как лучший с мире биатлонный комплекс «Лаура» на Красной Поляне. Эй, есть там кто живой? И если есть, зачем он там? А кто прыгает с сочинских трамплинов, гоняет по тамошним лыжным трассам, играет в футбол на Фиште?

Можно дискутировать насчет задействованност и других объектов Олимпиады. Нельзя спорить лишь с одним: уже сожрав однажды прорву государственных денег, они продолжают требовать новых вложений. Или искусственно придуманных мероприятий вроде фестиваля молодежи и студентов, а также различных саммитов и форумов. Что тоже - деньги в трубу.

С удовольствием выслушаю возражения насчет полной самоокупаемости хотя бы одного сочинского объекта. Если такие возражения найдутся. Но с таким же интересом узнал бы и суммы затрат из бюджета Краснодарского края на содержание всего этого добра.

Россия – точно не Бразилия. Она интереснее. Государство, сначала оплатило пир, теперь финансирует похмелье. Не особо советуясь с теми, за чей счет шла гульба. И все бы ничего, если бы вокруг не было кучи других проблем. Но проблемы есть. И такие, что содержать на их фоне незадействованны е спортсооружения попросту неприлично.

А впереди история со стадионами чемпионата мира, которые примут по 4-5 матчей, после чего затребуют ухода и прокорма. Они даже не будут собственностью клубов, эти арены. Кому в очередной раз платить – при российской-то динамике футбольной посещаемости? Ответ, полагаю, известен.

В целом же Россия и Бразилия не такие уж разные, как может показаться. Мы в состоянии обеспечить видимость жизни стадионов, набить их людьми и мероприятиями, потеряв еще и на этом. Бразильцы просто наплевали на свою «Маракану» с высокой вышки. Но и там, и здесь праздники затевают одни – платят за них другие.

Кроме того, ни там, ни здесь не знают, что делать с новыми стадионами после того как. И изображают, будто думают. Хотя решается такое не шевелением руководящей мысли и не дотациями, а созданием условий для послепраздничной жизни на аренах. К слову, и не только на них.

Мнение автора публикуется в порядке дискуссии и может не отражать официальную позицию редакции «Советского спорта»



