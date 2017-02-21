Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Локомотив- : -Динамо Минск
Хоккей  СКА- : -Витязь
Футбол  Байер- : -Атлетико
Хоккей  Динамо Москва- : -Торпедо
Хоккей  ЦСКА- : -Йокерит
Футбол  Манчестер Сити- : -Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Сколько матчей «Витязь» сможет отобрать у СКА?» Сергей Гимаев – о сериях Запада

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Хоккеисты "Витязя"
Хоккеисты "Витязя"Источник: ХК «Витязь»

Заслуженный тренер страны, популярный комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на вопросы обозревателя «Советского спорта».

- Что вас цепляет в паре «Йокерита» против ЦСКА? Вы сами выступали за московский клуб.
- Мне интереснее всего, как мощно ЦСКА будет выглядеть в плей-офф. Армейцы очень стабильно прошли регулярку. Большой интриги в этой серии не вижу. «Йокерит» заметно уступает сопернику. Он провел чемпионат намного слабее, чем раньше.

А вот ЦСКА как раз накатил на финиш регулярки. И вот я хочу посмотреть, все ли хорошо у армейцев. Могут ли они замахнуться на Кубок Гагарина?

По большому счету главная звезда ЦСКА – Дмитрий Квартальнов и его тренерский штаб. А еще вратари.

- Чего ждать в серии СКА – «Витязь»? Подольская команда обречена?
- Тут я могу повторить слова тренера Валерия Белова: «Если каждый наш хоккеист сыграет по максимуму, то мы сможем зацепить один матч. А может, больше».

Вот ключевые слова. «Витязь» полностью перестроился. То, как команда выглядела в начале и в конце чемпионата – небо и земля. Плюс у «Витязя» очень хорошее большинство и два вратаря выступают неплохо. В тактическом плане – неплохая команда.

Главную интригу тут вижу в том, сколько матчей сможет «Витязь» забрать у СКА. При этом подчеркну, что подмосковная команда уже совершила прорыв, потому что никогда раньше не играла в плей-офф Кубка Гагарина. Этот клуб в Западной конференции добился самого большого прогресса.

Менеджеры проделали хорошую работу, пригласив Якуба Ержабека (34 очка) и Миро Аалтонена (44). Попробуй еще найти таких чеха и финна. Ну и конечно, выдающаяся работа Белова. Ему даже пришлось идти на хирургические меры, потому что в «Витязе» хватало игроков, не соответствующих высоким задачам. 

- «Динамо» (Москва) – «Торпедо». Нижегородцы давно обещают, что выстрелят в плей-офф. Может, время пришло?
- В этой серии жду яростную и жесткую борьбу. Две мужские команды с большими амбициями. Уступать друг другу они не захотят.

С другой стороны, если посмотреть «Торпедо» по линиям, там не тот состав, который делает их явными претендентами на победу в Кубке Гагарина. Нижний Новгород даже способен победить «Динамо», но пройти два круга ему будет практически невозможно. Думаю, не хватит игрового ресурса. Только поэтому. Если даже сыграть на максимуме, найдутся соперники сильнее.

В составе «Динамо» получили травмы Мэт Робинсон, Алексей Терещенко. Это сказывается. Непонятно, в какой сейчас форме вратари. В целом динамовцы после Нового года показывают блестящий хоккей. Но проблемы с нападением очевидны, креативных нападающих мало. Хотя там лучшая атакующая линия обороны. 

- «Локомотив» - «Динамо» (Минск). Это самая скучная серия на Западе?
- Может, вы не видите интриги, потому что верите – Ярославль выйдет во второй раунд. И соперник у него не из России – так что говорить о Минске?

Нет, серия скучной не получится. Обе команды покажут отличный хоккей. Но главные события будут происходить не там.

Минское «Динамо» еще в прошлом году должно было выступать лучше. Теперь блестяще действует вратарь Бен Скривенс. Организация игры очень хорошая, выделяются иностранцы – Мэтт Эллисон (49 очков), Марк-Андре Граньяни (38), Роб Клинкхаммер (38). К ним подтягиваются белорусские игроки, набравшиеся опыта на чемпионатах мира.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Динамо» (Москва) – «Торпедо». Начало текстовой трансляции в 19:30 мскМосковское «Динамо» примет сегодня нижегородское «Торпедо» в первом матче 1/4 финала плей-офф Западной конференции КХЛ.СКА – «Витязь». Начало текстовой трансляции в 19:30 мскСКА сыграет сегодня с «Витязем» в стартовом матче 1/8 финала Кубка Гагарина.Максим Сушинский: Только один соперник у СКА в плей-офф – это «Магнитка» (видео)Максим Сушинский: Только один соперник у СКА в плей-офф – это «Магнитка» (видео)Обозреватель «Советского спорта» во время матча на Красной площади встретил знаменитого форварда Максима Сушинского.«Пацаны, можем больше!» Почему СКА может дрогнуть перед «Витязем» (видео)«Пацаны, можем больше!» Почему СКА может дрогнуть перед «Витязем» (видео)Дмитрий Пономаренко – о возможных сюрпризах в самом, казалось бы, очевидном противостоянии в первом раунде плей-офф на Западе.Линус Умарк: В серии с «Ак Барсом», наверное, будет семь матчейФорвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк рассказал о том, как чувствует себя после травмы, из-за которой не играл с 29 января.Зинэтула Билялетдинов: Мы не могли изменить того, что с нами будет играть «Салават Юлаев»Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал об ожиданиях от серии первого раунда плей-офф с «Салаватом Юлаевом».Борис Майоров: В Уфе сейчас расслабуха! «Ак Барс» поймает «Салават» на выдохеБорис Майоров: В Уфе сейчас расслабуха! «Ак Барс» поймает «Салават» на выдохеДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о фаворитах в четырех парах Востока, которые в среду начнут битву за Кубок Гагарина.Борис Майоров: О победе над «Магниткой» китайскому клубу даже и мечтать не стоитДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал свое мнение о противостоянии магнитогорского «Металлурга» и «Куньлуня» в первом раунде Кубка Гагарина.Борис Майоров: У соперников СКА и ЦСКА в первом раунде шансов нетБорис Майоров: У соперников СКА и ЦСКА в первом раунде шансов нетДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о фаворитах в четырех парах Запада, которые во вторник начнут битву за Кубок Гагарина.Роман Ротенберг: СКА и ЦСКА закончили регулярку с равенством по очкам. К равной конкуренции КХЛ и стремитсяВице-президент СКА Роман Ротенберг подвел итоги регулярного чемпионата КХЛ.Борис Майоров: «Динамо» и «Торпедо» не только равны по силе, но и по манере игры очень похожиДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал свое мнение о противостоянии московского «Динамо» и «Торпедо» в первом раунде Кубка Гагарина.Каспарс Даугавиньш: ЦСКА и СКА? Вижу главным фаворитом плей-офф «Торпедо»Нападающий «Торпедо» Каспарс Даугавиньш в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» после поражения от СКА (2:4) поделился мнением о сопернике нижегородцев по первому раунду Кубка Гагарина – московском «Динамо».«Фаворит на Западе – «Торпедо»! Расклады в плей-офф от участников (видео)«Фаворит на Западе – «Торпедо»! Расклады в плей-офф от участников (видео)Ковальчук хвалит «Витязь», Скудра больше не общается с судьями, а Даугавиньш назвал своего фаворита в плей-офф.Каспарс Даугавиньш: Мы готовы к плей-офф. Сейчас начинается настоящий сезонНападающий «Торпедо» Каспарс Даугавиньш в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от матча против СКА (2:4) и оценил готовность нижегородцев к старту плей-офф.Максим Осипов: Игра за сборную? Вызвали и спасибоЗащитник «Торпедо» Максим Осипов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от поражения в матче против СКА (2:4), а также об игре за сборную России.Что за хаос происходит в «Адмирале»? Аресты, конвой, туман с руководствомЧто за хаос происходит в «Адмирале»? Аресты, конвой, туман с руководством«Адмирал» вышел в плей-офф, но в команде происходит какая-то неразбериха в руководстве. Хотелось бы разобраться…Дмитрий Квартальнов: Нас ждет сложный соперникПосле победы над «Спартаком» главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов, с которым продлили контракт до 2019 года, оценил своего соперника в первом раунде плей-офф.Определились все пары первого раунда плей-офф Кубка ГагаринаВ субботу завершился регулярный чемпионат КХЛ, и стали известны все пары первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.Алексей Яшин: В плей-офф все зависит от того, как СКА подготовится. С мотивацией и мастерством все хорошоБывший нападающий СКА Алексей Яшин поделился мнением о выступлении армейцев в КХЛ.Александр Медведев: Главный приз для СКА известен – это Кубок ГагаринаЧлен совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением выступлении команды в КХЛ.
Главные новости
«Арсенал» вышел в 1/4 финала Кубка Англии, Уолкотт забил в футболке «канониров» сотый мяч и Задоров выбыл до конца сезона. Главные новости утра
Лыжный спорт
40% лыжников из России, Скандинавии и Канады страдают от астмы
Хоккей
Сергей Гимаев: Может ли ЦСКА замахнуться на Кубок Гагарина?
MMA
Митрион сегодня перенесет операцию по удалению камней из почек
Хоккей
«Сент-Луис» уступил «Флориде», Тарасенко и Барбашев очков не набрали
Хоккей
Российский защитник «Колорадо» Задоров выбыл до конца сезона
Футбол
Видео дня: 125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог на матче с «Арсеналом»
все новости
Кубок Гагарина
Кубок Гагарина