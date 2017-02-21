«Сколько матчей «Витязь» сможет отобрать у СКА?» Сергей Гимаев – о сериях Запада

Заслуженный тренер страны, популярный комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на вопросы обозревателя «Советского спорта».

- Что вас цепляет в паре «Йокерита» против ЦСКА? Вы сами выступали за московский клуб.

- Мне интереснее всего, как мощно ЦСКА будет выглядеть в плей-офф. Армейцы очень стабильно прошли регулярку. Большой интриги в этой серии не вижу. «Йокерит» заметно уступает сопернику. Он провел чемпионат намного слабее, чем раньше.

А вот ЦСКА как раз накатил на финиш регулярки. И вот я хочу посмотреть, все ли хорошо у армейцев. Могут ли они замахнуться на Кубок Гагарина?

По большому счету главная звезда ЦСКА – Дмитрий Квартальнов и его тренерский штаб. А еще вратари.

- Чего ждать в серии СКА – «Витязь»? Подольская команда обречена?

- Тут я могу повторить слова тренера Валерия Белова: «Если каждый наш хоккеист сыграет по максимуму, то мы сможем зацепить один матч. А может, больше».

Вот ключевые слова. «Витязь» полностью перестроился. То, как команда выглядела в начале и в конце чемпионата – небо и земля. Плюс у «Витязя» очень хорошее большинство и два вратаря выступают неплохо. В тактическом плане – неплохая команда.

Главную интригу тут вижу в том, сколько матчей сможет «Витязь» забрать у СКА. При этом подчеркну, что подмосковная команда уже совершила прорыв, потому что никогда раньше не играла в плей-офф Кубка Гагарина. Этот клуб в Западной конференции добился самого большого прогресса.

Менеджеры проделали хорошую работу, пригласив Якуба Ержабека (34 очка) и Миро Аалтонена (44). Попробуй еще найти таких чеха и финна. Ну и конечно, выдающаяся работа Белова. Ему даже пришлось идти на хирургические меры, потому что в «Витязе» хватало игроков, не соответствующих высоким задачам.

- «Динамо» (Москва) – «Торпедо». Нижегородцы давно обещают, что выстрелят в плей-офф. Может, время пришло?

- В этой серии жду яростную и жесткую борьбу. Две мужские команды с большими амбициями. Уступать друг другу они не захотят.

С другой стороны, если посмотреть «Торпедо» по линиям, там не тот состав, который делает их явными претендентами на победу в Кубке Гагарина. Нижний Новгород даже способен победить «Динамо», но пройти два круга ему будет практически невозможно. Думаю, не хватит игрового ресурса. Только поэтому. Если даже сыграть на максимуме, найдутся соперники сильнее.

В составе «Динамо» получили травмы Мэт Робинсон, Алексей Терещенко. Это сказывается. Непонятно, в какой сейчас форме вратари. В целом динамовцы после Нового года показывают блестящий хоккей. Но проблемы с нападением очевидны, креативных нападающих мало. Хотя там лучшая атакующая линия обороны.

- «Локомотив» - «Динамо» (Минск). Это самая скучная серия на Западе?

- Может, вы не видите интриги, потому что верите – Ярославль выйдет во второй раунд. И соперник у него не из России – так что говорить о Минске?

Нет, серия скучной не получится. Обе команды покажут отличный хоккей. Но главные события будут происходить не там.

Минское «Динамо» еще в прошлом году должно было выступать лучше. Теперь блестяще действует вратарь Бен Скривенс. Организация игры очень хорошая, выделяются иностранцы – Мэтт Эллисон (49 очков), Марк-Андре Граньяни (38), Роб Клинкхаммер (38). К ним подтягиваются белорусские игроки, набравшиеся опыта на чемпионатах мира.